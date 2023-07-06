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Пять тонн гашиша обнаружила полиция Испании на роскошной яхте
Пять тонн гашиша обнаружила полиция Испании на роскошной яхте
Расследование началось благодаря постоянному обмену информацией в борьбе с незаконным оборотом наркотиков 06.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-06T21:27+0400
2023-07-06T21:27+0400
2023-07-06T21:27+0400
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ТЮИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Полиция Испании изъяла почти 5 тонн гашиша в момент разгрузки яхты в порту в Аликанте. Об этом сообщили испанские правоохранительные органы.Расследование началось благодаря постоянному обмену информацией в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в результате которого стало известно о возможном прибытии в Аликанте судна с большим количеством гашиша из Африки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, испания, происшествия, наркотики
в мире, новости, испания, происшествия, наркотики
Пять тонн гашиша обнаружила полиция Испании на роскошной яхте
Расследование началось благодаря постоянному обмену информацией в борьбе с незаконным оборотом наркотиков
ТЮИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Полиция Испании изъяла почти 5 тонн гашиша в момент разгрузки яхты в порту в Аликанте. Об этом сообщили испанские правоохранительные органы.
"Агенты национальной полиции в ходе совместной операции с гражданской гвардией изъяли почти 5 000 килограммов гашиша, разложенного в 126 свертков, в момент разгрузки в порту Аликанте Санта-Пола.Четыре человека были задержаны за предполагаемое участие, трое из них арестованы на месте преступления", – говорится в сообщении.
Расследование началось благодаря постоянному обмену информацией в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в результате которого стало известно о возможном прибытии в Аликанте судна с большим количеством гашиша из Африки.