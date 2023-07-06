https://sputnik-georgia.ru/20230706/pyat-tonn-gashisha-obnaruzhila-politsiya-ispanii-na-roskoshnoy-yakhte-279313994.html

Пять тонн гашиша обнаружила полиция Испании на роскошной яхте

Пять тонн гашиша обнаружила полиция Испании на роскошной яхте

Расследование началось благодаря постоянному обмену информацией в борьбе с незаконным оборотом наркотиков 06.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-06T21:27+0400

2023-07-06T21:27+0400

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ТЮИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Полиция Испании изъяла почти 5 тонн гашиша в момент разгрузки яхты в порту в Аликанте. Об этом сообщили испанские правоохранительные органы.Расследование началось благодаря постоянному обмену информацией в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в результате которого стало известно о возможном прибытии в Аликанте судна с большим количеством гашиша из Африки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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