https://sputnik-georgia.ru/20230706/reshenie-prezidenta-gruzii-o-pomilovanii-gvaramiya-ne-bylo-prinyato-nezavisimo----kobakhidze-279302866.html

Решение президента Грузии о помиловании Гварамия не было принято независимо – Кобахидзе

Решение президента Грузии о помиловании Гварамия не было принято независимо – Кобахидзе

Президент помиловала Нику Гварамия вскоре после устного доклада Еврокомиссии о выполнении Грузией 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в ЕС 06.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-06T12:26+0400

2023-07-06T12:26+0400

2023-07-06T12:31+0400

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ника гварамия

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Решение президента Грузии Саломе Зурабишвили о помиловании гендиректора и основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия не было независимым, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди". Заявление о помиловании президент сделала 22 июня вскоре после устного доклада Еврокомиссии о том, каких успехов достигла Грузия в процессе выполнения 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В промежуточной оценке сказано, что никакого прогресса нет в направлении "плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ". Для Зурабишвили даже по-человечески было неприемлемо это решение, ведь она помиловала человека, который называл ее не президентом, а резидентом, и высказывался о ней нецензурной лексикой, отметил политик.Дело ГварамияПредставители части оппозиции не раз требовали освобождения Гварамия, называя его политзаключенным, а решение суда – несправедливым.Гварамия на воле, Саакашвили в политике – изменит ли это политический антураж Грузии?>>Гварамия находился в заключении с 16 мая 2022 года. Его задержали в зале Тбилисского городского суда сразу после оглашения приговора. Основатель "Мтавари архи" был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и приговорен к 3 годам 6 месяцам тюрьмы. Речь идет о нанесение ущерба в размере 6,8 миллиона лари телекомпании "Рустави 2", когда он был ее гендиректором. В ноябре 2022 года Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ника гварамия, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия