https://sputnik-georgia.ru/20230629/gvaramiya-na-vole-saakashvili-v-politike--izmenit-li-eto-politicheskiy-anturazh-gruzii-279099058.html

Гварамия на воле, Саакашвили в политике – изменит ли это политический антураж Грузии?

Гварамия на воле, Саакашвили в политике – изменит ли это политический антураж Грузии?

Ни помилование президентом Ники Гварамия, ни заявление Михаила Саакашвили о своем возвращении в политику не стало сюрпризом для экспертов, и не случайно... 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T17:18+0400

2023-06-29T17:18+0400

2023-06-29T17:18+0400

грузия

политика

колумнисты

аналитика

ника гварамия

михаил саакашвили

саломе зурабишвили

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По правде говоря, поразмышлять есть о чем. Кофейную гущу для гаданий оставляет даже то, что приведенные факты практически совпали по времени друг с другом. И, между прочим, с чрезвычайными событиями за пределами Грузии. Правда, эта версия, как и все остальные – лишь домысел, тык пальцем в небо. Достоверной информации почти нет, так что избавляющий от ответственности метод гадания на кофейной гуще к данной ситуации подходит больше всего. Начнем с того, что президент Саломе Зурабишвили комментировать освобождение из заключения гендиректора "Мтавари архи" отказалась. "Не собираюсь ни перед кем отчитываться, это мое дискреционное право", – заявила она, подписав акт о помиловании Ники Гварамия ("Резонанси", 23.06). При этом не преминула щегольнуть латинским термином, в буквальном переводе, кстати, означающим "волю победителя". Президент Грузии, хоть победа ее до сих пор вызывает пересуды, согласно Конституции действительно может по собственному усмотрению миловать осужденных. Однако не надо забывать, что речь идет о деле, приворожившем общественность. Пользоваться в такой ситуации "дискреционным правом", не объясняя мотивов, наверное, не лучшая форма пробуждать у людей доверие к себе. Помилование Ники Гварамия усилило поляризацию – глава "Грузинской мечты" >>Вообще, фразы в духе "это мое личное дело", "это никого не касается", порой проскакивающие в лексиконе нашего президента, вряд ли оправданы в устах профессионального политика. Тем паче если госпожа Зурабишвили, как полагает большинство аналитиков, попытается продолжить политическую деятельность. Впрочем, судя по тону заявлений, рассчитывает она не столько на симпатии местных избирателей, сколько на поддержку западных партнеров. Ну и на счастливое стечение обстоятельств, которые, надо признать, пока ее везением не обделяли. Сам Ника Гварамия о подробностях своего освобождения тоже особо не распространялся. Не говорил и о будущих планах. Его нетрудно понять – грузинская оппозиция находится в довольно плачевном положении, и каждое слово обретает особый вес. Думаю, гендиректор и телеведущий Гварамия понимает это лучше многих других. Но пока неясно, пожелает ли он воспользоваться своим резко подскочившим в глазах противников действующей власти статусом. Все-таки в амплуа популярного оппозиционного журналиста, да еще освобожденного как бы под напором общественности (некоторые восприняли его помилование именно так), есть немало серьезных плюсов и преимуществ. Тем не менее, по сути дела, Гварамия уже давно воспринимается не как представитель второй древнейшей, а как фигура политическая. Не достает лишь официальной констатации этого факта. Дорого обойдется – вице-спикер парламента Грузии о решении президента помиловать Гварамия >>Скажу больше, как бы субъективно это ни воспринималось: при всем эксцентричном поведении и крайней несдержанности (носящих, берусь предположить, намеренный характер), Гварамия на фоне Никанора Мелия, а тем более Левана Хабеишвили, смотрится как настоящий интеллектуал. Откажись он от амплуа политического шоумена, пожалуй, обрел бы реальный шанс вырасти в авторитетного лидера оппозиции. Кстати, общественность ни на йоту не сомневается, что помилование Гварамия стало итогом скрытных торгов с европейскими институтами. По общему убеждению, это одна из уступок "Грузинской мечты" на обещание предоставить стране кандидатский статус. Версию косвенно подтверждают и последние заявления радикальных лидеров, неожиданно примирившихся с тем, что получение статуса будет для Грузии позитивным шагом при любых условиях. Если отбросить лежащие на поверхности гуманитарные соображения, было бы крайне интересно понять, какие еще цели преследовали основные политические игроки, включая европарламентариев? Можно лишь гадать, станет ли освобождение Гварамия стимулом для сплочения разошедшихся по своим углам националов или, напротив, обострит внутренние противоречия в партии. Есть ли шанс возвращения Саакашвили в политику? – мнение политолога >>При диктуемой амбициями и эгоизмом непредсказуемости наших партийных лидеров невозможно предугадать, как они отреагируют, заяви Гварамия о переходе в политику. Кроме того, проявление – если не слишком режет слух – доброй воли к нему со стороны действующей власти практически свела к нулю и без того сомнительную вероятность послаблений в отношении Михаила Саакашвили. Правящая команда наверняка считает, что сполна оплатила, скажем так, "кандидатский долг". С другой стороны, не исключено, что сложившаяся ситуация устраивает не только "Мечту", но и некоторых высокопоставленных националов. А последнее заявление экс-президента о возвращении в политику вполне могло разочаровать и проявлявших особую заинтересованность и заботу о его здоровье европейских депутатов. Своей непоследовательностью он откровенно поставил их в крайне неловкое положение. "Похоже, здравоохранение "Мечты" поработало так, что не только вылечило Мишу, но и пробудило в нем желание вернуться в политику", – иронически отреагировал один из лидеров "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили ("Квирис палитра", 19-25.06). "Вы и теперь не верите, что он неизлечим?!" – восклицает "Сакартвелос Республика" (19.06). Газета цитирует отдающие прежней самоуверенностью бравурные слова бывшего президента о том, что он личный заключенный Путина. Он считает, что российский президент не простил ему поддержку, оказанную новому постмайданному правительству Киева, и спасение (?!) грузинской государственности в 2008 году. Как в многосерийном фильме – депутат оценил возвращение Саакашвили в политику >>Тем временем Саакашвили заявил, что вынашивает какой-то, как назвал его политолог Сосо Цинцадзе, "суперсекретный план" ("Ахали таоба" 20.06). "Вот только как он собирается его реализовывать?" – недоумевает аналитик Вахтанг Дзабирадзе (22.06). "Лучше б послушал семью и всерьез позаботился о своем здоровье", – согласен Цинцадзе. Однако экс-президент уже призвал своих сторонникам присылать ему вопросы, на которые он будет по вторникам отвечать ("Резонанси", 22.06). Не напоминает ли чем-то еженедельные понедельничные радиоинтервью Эдуарда Шеварднадзе? Саакашвили понимает, что ему, как воздух, требуется практическая активность. Правда, опомнился лишь сейчас. Кто ж мешал обратиться к подобным формам общения с массами в бытность президентом? Саакашвили не желает понять, что уже непопулярен, тем более его дезориентирует рейтинг других националов, которые непопулярны сильнее него. Надо, кстати, заметить, что не все политологи оценивают решение экс-президента как однозначно ошибочное. Некоторые считают, что оно было продиктовано тяжелыми обстоятельствами, в которых оказалось "Национальное движение". Сколько получают лоббисты Саакашвили? Обнародован контракт с американской компанией>>Он заявил о возвращении в политику, исходя из политической целесообразности, уверена аналитик Лела Джеджелава ("Версия", 21-27.06), и его мало волнует, что подумают эксперты и другие политические лидеры. "Но тут важно, какую стратегию изберут Хабеишвили и его окружение в лице Кезерашвили и Мерабишвили", – размышляет эксперт Рамаз Сакварелидзе ("Ахали таоба", 19.06). Можно не сомневаться, что они активно попытаются использовать скованного стенами тюремной камеры Саакашвили для привлечения электората. Это сегодня очень существенный фактор для пребывающего в остром кризисе ЕНД. Но какую еще роль готовы отвести ему так называемые соратники по партии? Не менее важно и то, на какую позицию намерен претендовать сам ее основатель, ранее добровольно отказавшийся от грузинского гражданства. Что, конечно, сильно ограничило его конституционные права и возможности, однако, как заметил Дзабирадзе, не мешает ему делать политические заявления. "Саакашвили сам похоронил свою репутацию" – спикер парламента Грузии >>Наконец, крайне любопытно, захочет и сумеет ли Ника Гварамия занять место в этой, возможно, хрупкой, но устоявшейся иерархии. Было бы, на мой взгляд, расточительно не использовать его нынешний рейтинг и почему-то скрываемую способность к аналитическому мышлению. Правда, эти же качества делают его очень опасным конкурентом для остальных. А поверить в политический альтруизм Саакашвили и допустить, что он рискует репутацией исключительно ради спасения своего партийного детища, трудно. Так что придется немного подождать до выяснения всех обстоятельств. Рано или поздно карты будут раскрыты и мы увидим, в какую сторону повернутся события. Тем не менее одно не вызывает сомнений уже сейчас: с учетом сказанного ситуацию в грузинском политическом спектре можно назвать очень динамичной. И высказать предположение, что она еще не раз нас удивит. .Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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грузия, политика, колумнисты, аналитика, ника гварамия, михаил саакашвили, саломе зурабишвили