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Саакашвили должен отбыть наказание – лидер "Грузинской мечты"
Саакашвили должен отбыть наказание – лидер "Грузинской мечты"
Политик отметил, что у Саакашвили нет ресурсов на разрушение страны в случае выхода на свободу 06.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-06T13:37+0400
2023-07-06T13:37+0400
2023-07-06T13:58+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июл – Sputnik. Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили должен отбыть наказание, так как закон одинаков для всех, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля призвал власти Грузии "прекратить издевательство" над Саакашвили и передать его Украине, гражданином которой он является. По его словам, закон в Грузии должен соблюдаться. Вместе с тем политик отметил, что у Саакашвили нет ресурсов на разрушение страны в случае выхода на свободу, но расчет делается непосредственно на это."Это нужно (нахождение Саакашвили в заключении – ред.) в том числе и для того, чтобы не исполнились призывы Подоляка и Данилова", – сказал Кобахидзе. Гварамия на воле, Саакашвили в политике – изменит ли это политический антураж Грузии?>>Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов одним из первых призвал Грузию к открытию второго фронта. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область. Позже уже бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральными властями страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции РФ. В свою очередь советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина никогда не требовала от Грузии открыть так называемый второй фронт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, украина, тбилиси, абхазия, владимир зеленский, ника гварамия, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, возвращение и арест саакашвили
Саакашвили должен отбыть наказание – лидер "Грузинской мечты"
13:37 06.07.2023 (обновлено: 13:58 06.07.2023)
Политик отметил, что у Саакашвили нет ресурсов на разрушение страны в случае выхода на свободу
ТБИЛИСИ, 6 июл – Sputnik. Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили должен отбыть наказание, так как закон одинаков для всех, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля призвал власти Грузии "прекратить издевательство" над Саакашвили и передать его Украине, гражданином которой он является.
"Хотите с браслетом, хотите без браслета, хотите за пределами страны – если мы говорим об освобождении человека, то это освобождение, и наша позиция заключается в том, чтобы Михаил Саакашвили отбыл наказание должным образом", – заявил Кобахидзе в эфире телекомпании "Имеди".
По его словам, закон в Грузии должен соблюдаться. Вместе с тем политик отметил, что у Саакашвили нет ресурсов на разрушение страны в случае выхода на свободу, но расчет делается непосредственно на это.
"Это нужно (нахождение Саакашвили в заключении – ред.) в том числе и для того, чтобы не исполнились призывы Подоляка и Данилова", – сказал Кобахидзе.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов одним из первых призвал Грузию к открытию второго фронта. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область.
Позже уже бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральными властями страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции РФ.
В свою очередь советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина никогда не требовала от Грузии открыть так называемый второй фронт.