https://sputnik-georgia.ru/20230706/skandal-v-patriarkhii-gruzii--mestoblyustitelya-patriarkha-medlenno-travili-279311725.html

Скандал в Патриархии Грузии – местоблюстителя Патриарха медленно травили?

Скандал в Патриархии Грузии – местоблюстителя Патриарха медленно травили?

Пока ни одна из версий не исключена, нужны дополнительные исследования, заявил Джагмаидзе 06.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-06T18:45+0400

2023-07-06T18:45+0400

2023-07-06T18:45+0400

грузия

новости

происшествия

патриархия грузии

андрия джагмаидзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23486/34/234863487_0:108:1500:952_1920x0_80_0_0_14a0cf81ef64c1481cd7dff366478e0e.jpg

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Вещество, которое было обнаружено в крови местоблюстителя патриарха Грузии владыки Шио, в некоторых случаях используется для отравления, заявил глава по связи с общественностью патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе. В четверг, 6 июля, в СМИ появилась информация о возможном отравлении местоблюстителя Патриарха владыки Шио, состояние здоровья которого ухудшилось в последнее время. В ноябре 2017 года Католикос-Патриарх Всея Грузии Илиа Второй избрал патриаршего Местоблюстителя, им стал митрополит Сенакский и Чкороцкуйский Шио (Муджири). По его словам, владыка Шио некоторое время назад почувствовал слабость и по рекомендации врачей сдал анализы. "После этого прошло около месяца. Мы сделали различные анализы – питьевой воды, которую получал священник, пищи, которую он принимал. Ничего не обнаружено, поэтому требуются дополнительные исследования и поиски, в чем может быть причина этого", – сказал Джагмаидзе. По его словам, причина обнаружения тяжелых металлов в крови может быть разной, как бытовой, так и извне. Дело о цианиде: Патриархия Грузии попросила прокуратуру сделать исключение >>"Пока ни одна из версий не исключена, нужны дополнительные исследования", – заявил Джагмаидзе. Вопрос должен быть изучен соответствующими ведомствами, чтобы в случае вмешательства извне вовремя это обнаружить, предотвратить и устранить, отметил он. В случае смерти, отставки патриарха или по другим причинам, мешающим Святейшему выполнять возложенные на него обязанности, Местоблюститель (выбранный Патриархом) обязан управлять Церковью до избрания нового Католикоса-Патриарха страны. Об этом говорится в уставе ГПЦ, который расширенный Церковный собор принял в 1995 году. Заключенного протоиерея Мамаладзе вернули из больницы в тюрьму>>Патриарший местоблюститель должен приступить к своим обязанностям после того, как Католикос-Патриарх больше не сможет выполнять возложенную на него миссию. Он правомочен созвать расширенный Церковный собор, а также заседание Священного Синода для подбора кандидатов на мест главы церкви. Ранее в истории ГПЦ редко, но были подобные прецеденты с назначением местоблюстителя. Например, в 1925 году Католикос-Патриарх Амброси Хелая, отсидевший в тюрьме за попытки восстановления автокефалии Грузинской православной церкви, назвал Патриаршим Местоблюстителем митрополита Ниноцминда – Каллистрате Цинцадзе. Кстати, это тоже произошло в ноябре. Брат осужденного в Грузии священника Мамаладзе разбил палатку у Патриархии>>Решение Амброси Хелая было вызвано сложнейшим положением в грузинской церкви. Между тем Каллистрате Цинцадзе не смог занять место Католикоса-Патриарха, им в 1927 году стал эпископ Урбниси – Кристофоре Цицкишвили. Цинцадзе смог занять престол патриарха спустя пять лет – в 1932 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, патриархия грузии, андрия джагмаидзе