https://sputnik-georgia.ru/20230706/skandal-v-patriarkhii-gruzii--mestoblyustitelya-patriarkha-medlenno-travili-279311725.html
Скандал в Патриархии Грузии – местоблюстителя Патриарха медленно травили?
Скандал в Патриархии Грузии – местоблюстителя Патриарха медленно травили?
Пока ни одна из версий не исключена, нужны дополнительные исследования, заявил Джагмаидзе 06.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-06T18:45+0400
2023-07-06T18:45+0400
2023-07-06T18:45+0400
грузия
новости
происшествия
патриархия грузии
андрия джагмаидзе
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Вещество, которое было обнаружено в крови местоблюстителя патриарха Грузии владыки Шио, в некоторых случаях используется для отравления, заявил глава по связи с общественностью патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе. В четверг, 6 июля, в СМИ появилась информация о возможном отравлении местоблюстителя Патриарха владыки Шио, состояние здоровья которого ухудшилось в последнее время. В ноябре 2017 года Католикос-Патриарх Всея Грузии Илиа Второй избрал патриаршего Местоблюстителя, им стал митрополит Сенакский и Чкороцкуйский Шио (Муджири). По его словам, владыка Шио некоторое время назад почувствовал слабость и по рекомендации врачей сдал анализы. "После этого прошло около месяца. Мы сделали различные анализы – питьевой воды, которую получал священник, пищи, которую он принимал. Ничего не обнаружено, поэтому требуются дополнительные исследования и поиски, в чем может быть причина этого", – сказал Джагмаидзе. По его словам, причина обнаружения тяжелых металлов в крови может быть разной, как бытовой, так и извне. Дело о цианиде: Патриархия Грузии попросила прокуратуру сделать исключение >>"Пока ни одна из версий не исключена, нужны дополнительные исследования", – заявил Джагмаидзе. Вопрос должен быть изучен соответствующими ведомствами, чтобы в случае вмешательства извне вовремя это обнаружить, предотвратить и устранить, отметил он. В случае смерти, отставки патриарха или по другим причинам, мешающим Святейшему выполнять возложенные на него обязанности, Местоблюститель (выбранный Патриархом) обязан управлять Церковью до избрания нового Католикоса-Патриарха страны. Об этом говорится в уставе ГПЦ, который расширенный Церковный собор принял в 1995 году. Заключенного протоиерея Мамаладзе вернули из больницы в тюрьму>>Патриарший местоблюститель должен приступить к своим обязанностям после того, как Католикос-Патриарх больше не сможет выполнять возложенную на него миссию. Он правомочен созвать расширенный Церковный собор, а также заседание Священного Синода для подбора кандидатов на мест главы церкви. Ранее в истории ГПЦ редко, но были подобные прецеденты с назначением местоблюстителя. Например, в 1925 году Католикос-Патриарх Амброси Хелая, отсидевший в тюрьме за попытки восстановления автокефалии Грузинской православной церкви, назвал Патриаршим Местоблюстителем митрополита Ниноцминда – Каллистрате Цинцадзе. Кстати, это тоже произошло в ноябре. Брат осужденного в Грузии священника Мамаладзе разбил палатку у Патриархии>>Решение Амброси Хелая было вызвано сложнейшим положением в грузинской церкви. Между тем Каллистрате Цинцадзе не смог занять место Католикоса-Патриарха, им в 1927 году стал эпископ Урбниси – Кристофоре Цицкишвили. Цинцадзе смог занять престол патриарха спустя пять лет – в 1932 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, патриархия грузии, андрия джагмаидзе
грузия, новости, происшествия, патриархия грузии, андрия джагмаидзе
Скандал в Патриархии Грузии – местоблюстителя Патриарха медленно травили?
Пока ни одна из версий не исключена, нужны дополнительные исследования, заявил Джагмаидзе
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Вещество, которое было обнаружено в крови местоблюстителя патриарха Грузии владыки Шио, в некоторых случаях используется для отравления, заявил глава по связи с общественностью патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе.
В четверг, 6 июля, в СМИ появилась информация о возможном отравлении местоблюстителя Патриарха владыки Шио, состояние здоровья которого ухудшилось в последнее время. В ноябре 2017 года Католикос-Патриарх Всея Грузии Илиа Второй избрал патриаршего Местоблюстителя, им стал митрополит Сенакский и Чкороцкуйский Шио (Муджири).
"Что касается анализа, то в результатах были обнаружены тяжелые металлы. Мы расследуем это обстоятельство, и эта версия тоже существует, хотя основанием для этого утверждения должно быть расследование. Я не могу подтвердить", – сказал Джагмаидзе журналистам.
По его словам, владыка Шио некоторое время назад почувствовал слабость и по рекомендации врачей сдал анализы.
"После этого прошло около месяца. Мы сделали различные анализы – питьевой воды, которую получал священник, пищи, которую он принимал. Ничего не обнаружено, поэтому требуются дополнительные исследования и поиски, в чем может быть причина этого", – сказал Джагмаидзе.
По его словам, причина обнаружения тяжелых металлов в крови может быть разной, как бытовой, так и извне.
"Пока ни одна из версий не исключена, нужны дополнительные исследования", – заявил Джагмаидзе.
Вопрос должен быть изучен соответствующими ведомствами, чтобы в случае вмешательства извне вовремя это обнаружить, предотвратить и устранить, отметил он.
В случае смерти, отставки патриарха или по другим причинам, мешающим Святейшему выполнять возложенные на него обязанности, Местоблюститель (выбранный Патриархом) обязан управлять Церковью до избрания нового Католикоса-Патриарха страны. Об этом говорится в уставе ГПЦ, который расширенный Церковный собор принял в 1995 году.
Патриарший местоблюститель должен приступить к своим обязанностям после того, как Католикос-Патриарх больше не сможет выполнять возложенную на него миссию. Он правомочен созвать расширенный Церковный собор, а также заседание Священного Синода для подбора кандидатов на мест главы церкви.
Ранее в истории ГПЦ редко, но были подобные прецеденты с назначением местоблюстителя. Например, в 1925 году Католикос-Патриарх Амброси Хелая, отсидевший в тюрьме за попытки восстановления автокефалии Грузинской православной церкви, назвал Патриаршим Местоблюстителем митрополита Ниноцминда – Каллистрате Цинцадзе. Кстати, это тоже произошло в ноябре.
Решение Амброси Хелая было вызвано сложнейшим положением в грузинской церкви. Между тем Каллистрате Цинцадзе не смог занять место Католикоса-Патриарха, им в 1927 году стал эпископ Урбниси – Кристофоре Цицкишвили. Цинцадзе смог занять престол патриарха спустя пять лет – в 1932 году.