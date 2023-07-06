https://sputnik-georgia.ru/20230706/u-novogo-agentstva-zheleznodorozhnogo-transporta-gruzii-poyavilsya-direktor-279286869.html

У нового агентства железнодорожного транспорта Грузии появился директор

У нового агентства железнодорожного транспорта Грузии появился директор

Агентство железнодорожного транспорта Грузии создано в мае 2023 года 06.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-06T07:00+0400

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2023-07-06T07:00+0400

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грузинская железная дорога

министерство экономики и устойчивого развития грузии

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Директором Агентства железнодорожного транспорта Грузии, входящего в систему министерства экономики и устойчивого развития, в результате конкурса назначен Эрекле Кежерашвили, сообщили в пресс-служба ведомства.Кежерашвили имеет значительный опыт в направлении реформ в сфере транспорта, а также управления и координации крупными проектами, в том числе в рамках реформирования отрасли железнодорожного транспорта. В период работы в министерстве экономики Кежерашвили был лидером проекта EU TWINNING с грузинской стороны, член административного комитета международной организации железнодорожного транспорта (OTIF) и член координационного совета новой железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Грузинская железная дорога завершила 2022 год с рекордной прибылью>>Государственное агентство железнодорожного транспорта было создано в мае 2023 года на основании поправок, внесенных в Закон Грузии "Об управлении и регулировании в сфере транспорта" и в Железнодорожный кодекс Грузии, которые были реализованы в рамках реформы сектора железнодорожного транспорта, инициированный для реализации правовых актов Евросоюза, предусмотренных в Соглашении об ассоциации. Цель реформы – формирование институциональной и правовой базы в области железнодорожного транспорта для создания железнодорожной системы европейского образца в Грузии, что даст бизнес-операторам, в том числе Грузинской железной дороге, возможность больше ориентироваться на коммерческие принципы. Основным предметом деятельности агентства является техническое регулирование и надзор в сфере железнодорожного транспорта в рамках полномочий, предоставленных законодательством Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, грузинская железная дорога, министерство экономики и устойчивого развития грузии