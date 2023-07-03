https://sputnik-georgia.ru/20230703/gruzinskaya-zheleznaya-doroga-zavershila-2022-god-s-rekordnoy-pribylyu-279180484.html

Грузинская железная дорога завершила 2022 год с рекордной прибылью

Грузинская железная дорога завершила 2022 год с рекордной прибылью

Чистая прибыль ГЖД за первые три месяца 2023 года составила 82,3 млн лари, что в 3,5 раза превышает чистую прибыль того же периода 2022 года 03.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-03T09:01+0400

2023-07-03T09:01+0400

2023-07-03T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Государственная компания АО" Грузинская железная дорога" (ГЖД) завершила 2022 год с рекордной прибылью в 396, 7 млн лари, а чистый финансовый доход составил 178,9 млн лари, сообщает пресс-служба компании. Из-за обесценивания активов и девальвации лари после 2016 года ГЖД понесла убытки. Но уже в 2021 году, несмотря на пандемию и другие вызовы, руководству компании удалось переломить негативную тенденцию и завершить год с прибылью. Чистый финансовый доход увеличился в основном из-за уменьшения процентных расходов в результате рефинансирования еврооблигаций 2021 года , а также в связи с укреплением лари по отношению к американскому доллару. Модернизация железной дороги в Грузии – последние данные >>Операционный доход компании увеличился на 23% и составил 674,8 млн лари. Положительные показатели обусловлены рекордным ростом перевозок и значительным увеличением пассажиропотока, пояснили в компании. В 2022 году выручка от грузоперевозок составила 388,4 млн лари. Увеличился на 77% доход от логистических услуг, которые принесли компании 123,1 млн лари. В 2022 году выручка от пассажирских перевозок по сравнению с 2021 годом увеличилась почти вдвое и составила 27,4 млн лари. ГЖД также опубликовала результаты первого квартала 2023 года. Чистая прибыль за первые три месяца 2023 года составила 82,3 млн лари, что в 3,5 раза превышает чистую прибыль того же периода 2022 года. Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки. Грузоперевозки по железной дороге Грузии выросли почти на 22% в 2022 году >>Развитие транзитных путей через Грузию объявлено приоритетом правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Основная железнодорожная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью Шелкового пути. Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, грузинская железная дорога, гжд