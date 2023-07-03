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Грузинская железная дорога завершила 2022 год с рекордной прибылью
Грузинская железная дорога завершила 2022 год с рекордной прибылью
Чистая прибыль ГЖД за первые три месяца 2023 года составила 82,3 млн лари, что в 3,5 раза превышает чистую прибыль того же периода 2022 года 03.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-03T09:01+0400
2023-07-03T09:01+0400
2023-07-03T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Государственная компания АО" Грузинская железная дорога" (ГЖД) завершила 2022 год с рекордной прибылью в 396, 7 млн лари, а чистый финансовый доход составил 178,9 млн лари, сообщает пресс-служба компании. Из-за обесценивания активов и девальвации лари после 2016 года ГЖД понесла убытки. Но уже в 2021 году, несмотря на пандемию и другие вызовы, руководству компании удалось переломить негативную тенденцию и завершить год с прибылью. Чистый финансовый доход увеличился в основном из-за уменьшения процентных расходов в результате рефинансирования еврооблигаций 2021 года , а также в связи с укреплением лари по отношению к американскому доллару. Модернизация железной дороги в Грузии – последние данные >>Операционный доход компании увеличился на 23% и составил 674,8 млн лари. Положительные показатели обусловлены рекордным ростом перевозок и значительным увеличением пассажиропотока, пояснили в компании. В 2022 году выручка от грузоперевозок составила 388,4 млн лари. Увеличился на 77% доход от логистических услуг, которые принесли компании 123,1 млн лари. В 2022 году выручка от пассажирских перевозок по сравнению с 2021 годом увеличилась почти вдвое и составила 27,4 млн лари. ГЖД также опубликовала результаты первого квартала 2023 года. Чистая прибыль за первые три месяца 2023 года составила 82,3 млн лари, что в 3,5 раза превышает чистую прибыль того же периода 2022 года. Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки. Грузоперевозки по железной дороге Грузии выросли почти на 22% в 2022 году >>Развитие транзитных путей через Грузию объявлено приоритетом правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Основная железнодорожная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью Шелкового пути. Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, грузинская железная дорога, гжд
грузия, экономика, новости, грузинская железная дорога, гжд
Грузинская железная дорога завершила 2022 год с рекордной прибылью
Чистая прибыль ГЖД за первые три месяца 2023 года составила 82,3 млн лари, что в 3,5 раза превышает чистую прибыль того же периода 2022 года
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Государственная компания АО" Грузинская железная дорога" (ГЖД) завершила 2022 год с рекордной прибылью в 396, 7 млн лари, а чистый финансовый доход составил 178,9 млн лари, сообщает пресс-служба компании.
Из-за обесценивания активов и девальвации лари после 2016 года ГЖД понесла убытки. Но уже в 2021 году, несмотря на пандемию и другие вызовы, руководству компании удалось переломить негативную тенденцию и завершить год с прибылью.
Чистый финансовый доход увеличился в основном из-за уменьшения процентных расходов в результате рефинансирования еврооблигаций 2021 года , а также в связи с укреплением лари по отношению к американскому доллару.
Операционный доход компании увеличился на 23% и составил 674,8 млн лари. Положительные показатели обусловлены рекордным ростом перевозок и значительным увеличением пассажиропотока, пояснили в компании.
В 2022 году выручка от грузоперевозок составила 388,4 млн лари. Увеличился на 77% доход от логистических услуг, которые принесли компании 123,1 млн лари.
В 2022 году выручка от пассажирских перевозок по сравнению с 2021 годом увеличилась почти вдвое и составила 27,4 млн лари.
ГЖД продолжают улучшать показатели ликвидности. По состоянию на 31 декабря 2022 года свободные денежные средства на балансе организации составили 274,6 млн лари, что на 62,4 млн лари превышает доступный остаток денежных средств по состоянию на 31 декабря 2021 года.
ГЖД также опубликовала результаты первого квартала 2023 года. Чистая прибыль за первые три месяца 2023 года составила 82,3 млн лари, что в 3,5 раза превышает чистую прибыль того же периода 2022 года.
Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки.
Развитие транзитных путей через Грузию объявлено приоритетом правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Основная железнодорожная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью Шелкового пути. Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.