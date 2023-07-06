https://sputnik-georgia.ru/20230706/v-fonde-soinvestirovaniya-gruzii-rasskazali-o-kriptomoshennichestvo-eks-direktora-279309992.html

В Фонде соинвестирования Грузии рассказали о криптомошенничество экс-директора

В Фонде соинвестирования Грузии рассказали о криптомошенничество экс-директора

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего главы Фонда соинвестирования по факту присвоения крупной суммы криптовалюты 06.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-06T17:41+0400

2023-07-06T17:41+0400

2023-07-06T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Обвиняемый в присвоении крупной суммы денег и легализации незаконных доходов Георгий Бачиашвили уже годы не занимает должность главы Грузинского Фонда соинвестирования, а является членом наблюдательного совета, сообщила пресс-служба фонда Первому каналу. Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении бывшего главы Фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили по факту присвоения крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов. Речь идет о сумме свыше 39 млн долларов США. Обвиняемый также не ходил в фонд ежедневно из-за своего положения. Как отметили в пресс-службе, этот вопрос не касается Фонда соинвестирования. Бывший глава Фонда соинвестирования Грузии обвинен в криптомошенничестве >>Уголовное дело возбуждено статьям "Незаконное завладение криптовалютой в крупном размере" и "Легализация незаконных доходов", что наказывается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет. Обвиняемый, имевший полное право собственности и контроль над всей майнинговой криптовалютой, в октябре 2017 года отдал инвестору только 536,9 тысячи долларов за полную прибыль от вложения, а оставшиеся 8 253,13 биткойна, принадлежащие инвестору, присвоил себе незаконным путем – речь идет о 39,2 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, фонд соинвестирования, биткоин, мир криптовалют: как делать деньги из воздуха, генеральная прокуратура грузии