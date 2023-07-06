https://sputnik-georgia.ru/20230706/v-fonde-soinvestirovaniya-gruzii-rasskazali-o-kriptomoshennichestvo-eks-direktora-279309992.html
В Фонде соинвестирования Грузии рассказали о криптомошенничество экс-директора
В Фонде соинвестирования Грузии рассказали о криптомошенничество экс-директора
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего главы Фонда соинвестирования по факту присвоения крупной суммы криптовалюты 06.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-06T17:41+0400
2023-07-06T17:41+0400
2023-07-06T18:01+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Обвиняемый в присвоении крупной суммы денег и легализации незаконных доходов Георгий Бачиашвили уже годы не занимает должность главы Грузинского Фонда соинвестирования, а является членом наблюдательного совета, сообщила пресс-служба фонда Первому каналу. Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении бывшего главы Фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили по факту присвоения крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов. Речь идет о сумме свыше 39 млн долларов США. Обвиняемый также не ходил в фонд ежедневно из-за своего положения. Как отметили в пресс-службе, этот вопрос не касается Фонда соинвестирования. Бывший глава Фонда соинвестирования Грузии обвинен в криптомошенничестве >>Уголовное дело возбуждено статьям "Незаконное завладение криптовалютой в крупном размере" и "Легализация незаконных доходов", что наказывается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет. Обвиняемый, имевший полное право собственности и контроль над всей майнинговой криптовалютой, в октябре 2017 года отдал инвестору только 536,9 тысячи долларов за полную прибыль от вложения, а оставшиеся 8 253,13 биткойна, принадлежащие инвестору, присвоил себе незаконным путем – речь идет о 39,2 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, фонд соинвестирования, биткоин, мир криптовалют: как делать деньги из воздуха, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, фонд соинвестирования, биткоин, мир криптовалют: как делать деньги из воздуха, генеральная прокуратура грузии
В Фонде соинвестирования Грузии рассказали о криптомошенничество экс-директора
17:41 06.07.2023 (обновлено: 18:01 06.07.2023)
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего главы Фонда соинвестирования по факту присвоения крупной суммы криптовалюты
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Обвиняемый в присвоении крупной суммы денег и легализации незаконных доходов Георгий Бачиашвили уже годы не занимает должность главы Грузинского Фонда соинвестирования, а является членом наблюдательного совета, сообщила пресс-служба фонда Первому каналу.
Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении бывшего главы Фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили по факту присвоения крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов. Речь идет о сумме свыше 39 млн долларов США.
"Георгий Бачиашвили уже много лет не является директором фонда. Он является членом Наблюдательного совета. Следовательно, Грузинский Фонд соинвестирования не может давать никаких комментариев на эту тему", – говорится в комментарии пресс-службы.
Обвиняемый также не ходил в фонд ежедневно из-за своего положения.
Как отметили в пресс-службе, этот вопрос не касается Фонда соинвестирования.
Уголовное дело возбуждено статьям "Незаконное завладение криптовалютой в крупном размере" и "Легализация незаконных доходов", что наказывается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.
Обвиняемый, имевший полное право собственности и контроль над всей майнинговой криптовалютой, в октябре 2017 года отдал инвестору только 536,9 тысячи долларов за полную прибыль от вложения, а оставшиеся 8 253,13 биткойна, принадлежащие инвестору, присвоил себе незаконным путем – речь идет о 39,2 миллиона долларов.