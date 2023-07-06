https://sputnik-georgia.ru/20230706/byvshiy-glava-fonda-soinvestirovaniya-gruzii-obvinen-v-kriptomoshennichestve-279307294.html

Бывший глава Фонда соинвестирования Грузии обвинен в криптомошенничестве

Бывший глава Фонда соинвестирования Грузии обвинен в криптомошенничестве

В случае доказательства вины в суде подозреваемому грозит от девяти до 12 лет лишения свободы 06.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-06T16:11+0400

2023-07-06T16:11+0400

2023-07-06T16:19+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июл – Sputnik. По факту присвоения крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов в размере 39 миллионов долларов в отношении бывшего главы Фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства. Уголовное дело возбуждено по фактам незаконного завладения криптовалютой в крупном размере и легализации незаконных доходов, что наказывается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет. Услуги по добыче биткойнов были предоставлены иностранной компанией на основании годового контракта, заключенного в июле 2015 года с предприятием, фактически принадлежащим обвиняемому. Стоимость контракта была определена в размере 6,3 миллиона долларов, из которых сумма, принадлежащая инвестору, составляла пять миллионов долларов, а сумма, причитающаяся ответчику, составляла 1,3 миллиона долларов. Согласно договору, обвиняемого обязали обеспечить техническую реализацию вложения средств, а ожидаемая прибыль должна быть распределена между сторонами пропорционально вложенным средствам. Также по соглашению криптовалюта, полученная в результате инвестиции, должна была накапливаться на криптокошельке, принадлежащем предприятию и находящемся в распоряжении обвиняемого. Грузия берет под контроль провайдеров криптовалюты >>В рамках инвестиционного соглашения в течение одного года было выработано 24 661,85 биткойна, из которых пропорционально вложенным суммам и с учетом понесенных расходов криптовалюта в качестве чистой прибыли для инвестора составила 8 253,13 биткойна. Обвиняемый, имевший полное право собственности и контроль над всей майнинговой криптовалютой, в октябре 2017 года отдал инвестору только 536,9 тысячи долларов за полную прибыль от вложения, а оставшиеся 8 253,13 биткойна, принадлежащие инвестору, присвоил себе незаконным путем – речь идет о 39,2 миллиона долларов. Присвоив особо крупную сумму криптовалюты, обвиняемый в целях сокрытия незаконного происхождения приобретенных активов скрыл и замаскировал свою криптовалюту, осуществив операции по переводу криптовалюты на разные кошельки, обналичиванию, вступлению в различные экономические или иные отношения, его использование, приобретение и владение имуществом, преобразование и иные действия.Грузия и крупнейшая биржа криптовалюты Binance заинтересованы в сотрудничестве >> После этого обвиняемый осуществлял владение и пользование присвоенными активами, передачу, конвертацию, приобретение недвижимого и движимого имущества, а также приобретение/владение различным имуществом, с помощью чего легализовал особо крупные суммы средств, полученных в результате присвоения криптовалюты (8 253,13 биткоина). Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок с ходатайством о применении к обвиняемому соответствующей меры пресечения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, криптовалюта, мир криптовалют: как делать деньги из воздуха, фонд соинвестирования, генеральная прокуратура грузии