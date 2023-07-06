https://sputnik-georgia.ru/20230706/v-skolki-shkolakh-armenii-izuchayut-gruzinskiy-yazyk-279294573.html

В скольких школах Армении изучают грузинский язык?

В скольких школах Армении изучают грузинский язык?

В школах Армении уделяют внимание языкам стран региона 06.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-06T10:00+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июл – Sputnik. Грузинский язык в 2022-2023 году преподавали в трех общеобразовательных школах Армении, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на министерство образования.Всего в 2022-2023 учебном году обучение региональным языкам было организовано в 33 общеобразовательных учебных заведениях, из которых, кроме трех школ с грузинским языком, 13 начали изучать персидский язык, 12 – турецкий и 4 – азербайджанский. А в образовательном комплексе "Мхитар Гераци" в средней и старшей школах изучали все четыре языка.Еще 400 школ Армении изъявили желание изучать региональные языки (турецкий, азербайджанский, грузинский и иранский) в ближайшей перспективе. Однако в ведомстве не предоставили информацию относительно количества школ, выбравших тот или иной язык.Ранее министр образования Армении Жанна Андреасян заявила, что сейчас во всех школах Армении со 2 класса изучают русский языка, а также какой-либо другой иностранный язык (английский, французский или немецкий). Теперь школы могут выбирать и третий язык (если такую возможность обеспечит государство). В частности, внимание будет уделено языкам стран региона.Школы Армении заинтересованы в преподавании грузинского языка>>В марте 2023 года министр посетила Грузию, где участвовала в разработке тестов по армянскому языку для армянских школ в Тбилиси и в Самцхе-Джавахетии. В рамках визита была достигнута договоренность о встречной поддержке – в изучении грузинского в армянских школах.В Тбилиси министр образования Армении встретилась со своим грузинским коллегой Михаилом Чхенкели и подписала меморандум о сотрудничестве. В рамках меморандума планируется укрепление связей между образовательными, научными и исследовательскими учреждениями двух стран.В рамках меморандума стороны осуществят совместные программы в университетах Грузии и Армении для создания центров картвелологии и арменологии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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