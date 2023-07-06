https://sputnik-georgia.ru/20230706/za-chto-oshtrafovali-elektroraspredelitelnye-kompanii-v-gruzii-279313233.html

За что оштрафовали электрораспределительные компании в Грузии?

За что оштрафовали электрораспределительные компании в Грузии?

Компаниям поручено представить регулятору план-график анализа факторов, негативно влияющих на показатели надежности электроснабжения в 2022 году 06.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-06T20:41+0400

2023-07-06T20:41+0400

2023-07-06T20:41+0400

грузия

экономика

новости

давид нармания

gnerc

теласи

energo-pro georgia

национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

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ТБИЛИСИ, 6 июл – Sputnik. Электрораспределительные компании "Теласи" и "Энерго Про Джорджиа" оштрафовали на 75 тысяч лари (28,8 тысячи долларов) каждую в связи с ухудшением показателей надежности электроснабжения и внесением неполной информации в электронный журнал Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC), говорится в сообщении комиссии. Компаниям предписано уплатить наложенные штрафы в государственный бюджет. По решению председателя GNERC Давида Нармания созданная в комиссии рабочая группа по мониторингу провела контроль показателей надежности (непрерывности) электроснабжения АО "Теласи" и АО "Энерго Про Джорджия". В Грузии могут вырасти штрафы для энергокомпаний >>В частности, была изучена информация о надежности электроснабжения компаний в 2022 году – средняя продолжительность электроснабжения на одного потребителя (SAIDI минута/абонент) и средняя частота перебоев в электроснабжении на одного потребителя (SAIFI отключения/абонент). В результате изучения и анализа установлено, что показатели надежности электроснабжения обоих компаний в 2022 году были хуже по сравнению с 2021 годом. Кроме того, информация по этому поводу не была полностью отражена в электронном журнале GNERC. Им поручено представить в комиссию план-график анализа факторов, негативно влияющих на показатели надежности электроснабжения в 2022 году, и их корректировки к 1 сентября 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, давид нармания, gnerc, теласи, energo-pro georgia, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии