https://sputnik-georgia.ru/20230707/abiturienty-na-ene-sdali-matematiku--chetvertyy-den-sessiy-279333724.html

Абитуриенты на ЕНЭ сдали математику – четвертый день сессий

Абитуриенты на ЕНЭ сдали математику – четвертый день сессий

Следующий экзамен, английский язык и литература, пройдет 10 июля 07.07.2023, Sputnik Грузия

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национальный центр экзаменов и оценок грузии

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Абитуриенты в Грузии в четвертый день Единых национальных экзаменов сдают экзамен по математике.Вступительные экзамены в вузы Грузии начались 3 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе. По информации Национального центра экзаменов и оценок, на первую сессию 5 июля явились около 95% зарегистрированных абитуриентов, никто не опоздал. Следующий предмет, который абитуриентам придется сдавать для поступления в вуз, – это английский язык и литература. Экзамен пройдет 10 июля. Бабушка-абитуриент: сколько самой старшей участнице вступительных экзаменов в Грузии?>>Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек. По всей Грузии открылось 24 экзаменационных центра, которые оснащены кондиционерами и соответствующей инфраструктурой. В этом году впервые экзаменационный центр открыт в высокогорном регионе Рача, где сессии сдают около 120 абитуриентов. Для того чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует конкретный вуз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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