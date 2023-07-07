https://sputnik-georgia.ru/20230707/baza-raftinga-v-kutaisi--stroitelstvo-stoimostyu-okolo-2-mln-lari-zaversheno--279331566.html
База рафтинга в Кутаиси – строительство стоимостью около 2 млн лари завершено
База рафтинга в Кутаиси – строительство стоимостью около 2 млн лари завершено
Рафтинг пользуется популярностью как у местных жителей, так и у иностранных туристов 07.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-07T16:25+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Строительство базы рафтинга завершилось в городе Кутаиси (регион Имерети), на что было потрачено около 1,9 миллиона лари (730 тыс. долларов), сообщили в пресс-службе администрации губернатора Имерети. База рафтинга профинансирована в рамках государственной Программы интегрированного развития пилотных регионов Грузии. В рамках проекта развития спортивной инфраструктуры в Кутаиси на улице Леселидзе был построен пункт для старта, а на проспекте Агмашенебели – для финиша.Программа интегрированного развития пилотных регионов Грузии в 2020-2022 годах подразумевает финансирование целевых мероприятий в четырех регионах страны: Кахети, Имерети, Гурия, Рача-Лечхуми – Квемо-Сванети. Цель программы – увеличить доступ к государственным услугам и их качество, сокращение бедности и в конечном итоге постепенное искоренение социального и экономического неравенства между Тбилиси и пилотными регионами. Отдых в Аджарии, Батуми 2023 – цены на черноморском побережье Грузии в июле>>Программа пилотных регионов была разработана с привлечением экспертов Евросоюза, и общее видение основано на последних подходах к политике регионального развития ЕС. В рамках Программы в регионе Имерети при финансировании Евросоюза профинансированы и реализованы инфраструктурные проекты на сумму 69,7 миллиона лари (более 25 миллионов долларов).Правительство Грузии утвердило программу 20 декабря 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, кутаиси, имерети, туризм
грузия, новости, экономика, кутаиси, имерети, туризм
База рафтинга в Кутаиси – строительство стоимостью около 2 млн лари завершено
Рафтинг пользуется популярностью как у местных жителей, так и у иностранных туристов
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Строительство базы рафтинга завершилось в городе Кутаиси (регион Имерети), на что было потрачено около 1,9 миллиона лари (730 тыс. долларов), сообщили в пресс-службе администрации губернатора Имерети.
База рафтинга профинансирована в рамках государственной Программы интегрированного развития пилотных регионов Грузии.
"Рафтинг по Риони (река в Грузии – ред.) – очень популярный вид спорта не только у наших сограждан, но и у наших иностранных туристов", – заявил губернатор региона Имерети Звиад Шаламберидзе.
В рамках проекта развития спортивной инфраструктуры в Кутаиси на улице Леселидзе был построен пункт для старта, а на проспекте Агмашенебели – для финиша.
"Представленный сегодня объект в целом приведет в Кутаиси не одного гостя и предложит новое, разнообразное место развлечений, которое, я думаю, станет любимым местом для всех кутаисцев", – заявила замглавы Мининфраструктуры Мзия Гиоргобиани.
Программа интегрированного развития пилотных регионов Грузии в 2020-2022 годах подразумевает финансирование целевых мероприятий в четырех регионах страны: Кахети, Имерети, Гурия, Рача-Лечхуми – Квемо-Сванети. Цель программы – увеличить доступ к государственным услугам и их качество, сокращение бедности и в конечном итоге постепенное искоренение социального и экономического неравенства между Тбилиси и пилотными регионами.
Программа пилотных регионов была разработана с привлечением экспертов Евросоюза, и общее видение основано на последних подходах к политике регионального развития ЕС.
В рамках Программы в регионе Имерети при финансировании Евросоюза профинансированы и реализованы инфраструктурные проекты на сумму 69,7 миллиона лари (более 25 миллионов долларов).
Правительство Грузии утвердило программу 20 декабря 2019 года.