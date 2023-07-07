https://sputnik-georgia.ru/20230707/baza-raftinga-v-kutaisi--stroitelstvo-stoimostyu-okolo-2-mln-lari-zaversheno--279331566.html

База рафтинга в Кутаиси – строительство стоимостью около 2 млн лари завершено

База рафтинга в Кутаиси – строительство стоимостью около 2 млн лари завершено

Рафтинг пользуется популярностью как у местных жителей, так и у иностранных туристов 07.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-07T16:25+0400

2023-07-07T16:25+0400

2023-07-07T16:25+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Строительство базы рафтинга завершилось в городе Кутаиси (регион Имерети), на что было потрачено около 1,9 миллиона лари (730 тыс. долларов), сообщили в пресс-службе администрации губернатора Имерети. База рафтинга профинансирована в рамках государственной Программы интегрированного развития пилотных регионов Грузии. В рамках проекта развития спортивной инфраструктуры в Кутаиси на улице Леселидзе был построен пункт для старта, а на проспекте Агмашенебели – для финиша.Программа интегрированного развития пилотных регионов Грузии в 2020-2022 годах подразумевает финансирование целевых мероприятий в четырех регионах страны: Кахети, Имерети, Гурия, Рача-Лечхуми – Квемо-Сванети. Цель программы – увеличить доступ к государственным услугам и их качество, сокращение бедности и в конечном итоге постепенное искоренение социального и экономического неравенства между Тбилиси и пилотными регионами. Отдых в Аджарии, Батуми 2023 – цены на черноморском побережье Грузии в июле>>Программа пилотных регионов была разработана с привлечением экспертов Евросоюза, и общее видение основано на последних подходах к политике регионального развития ЕС. В рамках Программы в регионе Имерети при финансировании Евросоюза профинансированы и реализованы инфраструктурные проекты на сумму 69,7 миллиона лари (более 25 миллионов долларов).Правительство Грузии утвердило программу 20 декабря 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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