Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230707/borba-s-kontrabandoy-sigaret-v-gruzii--skolko-narusheniy-vyyavili-v-iyune-279342373.html
Борьба с контрабандой сигарет в Грузии – сколько нарушений выявили в июне
Борьба с контрабандой сигарет в Грузии – сколько нарушений выявили в июне
В целом в июне была изъята почти 41 тысяча контрабандных сигарет разных наименований рыночной стоимостью 200 тысяч лари 07.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-07T21:52+0400
2023-07-07T21:52+0400
грузия
новости
происшествия
контрабанда
служба доходов министерства финансов грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/0b/249187344_0:13:2049:1165_1920x0_80_0_0_b092d440d8aed830451788cff0bb8a0c.jpg
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Сотрудники Службы доходов Минфина Грузии в июне этого года выявили 30 фактов хранения, перевозки и реализации безакцизных табачных изделий, сообщается на сайте ведомства. Всего в прошлом месяце к ответственности привлекли 28 человек, из них 11 задержали. В целом за указанный период было изъято 40 897 пачек контрабандных сигарет разных наименований, предназначенных для продажи. Общая рыночная стоимость товара превышает 200 тысяч лари (76,9 тысячи долларов). В Грузию пытались ввезти контрабандное золото и серебро &gt;&gt;Следствие ведется по статье "Выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет. Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак. С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/0b/249187344_238:0:1809:1178_1920x0_80_0_0_fcb63df73eb573fd18da6325c4d278b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, происшествия, контрабанда, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, происшествия, контрабанда, служба доходов министерства финансов грузии

Борьба с контрабандой сигарет в Грузии – сколько нарушений выявили в июне

21:52 07.07.2023
© Investigation Service of the Ministry of FinanceКонтрабандные сигареты
Контрабандные сигареты - Sputnik Грузия, 1920, 07.07.2023
© Investigation Service of the Ministry of Finance
Подписаться на
НовостиTelegram
В целом в июне была изъята почти 41 тысяча контрабандных сигарет разных наименований рыночной стоимостью 200 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Сотрудники Службы доходов Минфина Грузии в июне этого года выявили 30 фактов хранения, перевозки и реализации безакцизных табачных изделий, сообщается на сайте ведомства.
Всего в прошлом месяце к ответственности привлекли 28 человек, из них 11 задержали.
В целом за указанный период было изъято 40 897 пачек контрабандных сигарет разных наименований, предназначенных для продажи. Общая рыночная стоимость товара превышает 200 тысяч лари (76,9 тысячи долларов).
В Грузию пытались ввезти контрабандное золото и серебро >>
Следствие ведется по статье "Выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет.
Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак. С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0