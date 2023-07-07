https://sputnik-georgia.ru/20230707/borba-s-kontrabandoy-sigaret-v-gruzii--skolko-narusheniy-vyyavili-v-iyune-279342373.html

Борьба с контрабандой сигарет в Грузии – сколько нарушений выявили в июне

Борьба с контрабандой сигарет в Грузии – сколько нарушений выявили в июне

В целом в июне была изъята почти 41 тысяча контрабандных сигарет разных наименований рыночной стоимостью 200 тысяч лари 07.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-07T21:52+0400

2023-07-07T21:52+0400

2023-07-07T21:52+0400

грузия

новости

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контрабанда

служба доходов министерства финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Сотрудники Службы доходов Минфина Грузии в июне этого года выявили 30 фактов хранения, перевозки и реализации безакцизных табачных изделий, сообщается на сайте ведомства. Всего в прошлом месяце к ответственности привлекли 28 человек, из них 11 задержали. В целом за указанный период было изъято 40 897 пачек контрабандных сигарет разных наименований, предназначенных для продажи. Общая рыночная стоимость товара превышает 200 тысяч лари (76,9 тысячи долларов). В Грузию пытались ввезти контрабандное золото и серебро >>Следствие ведется по статье "Выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет. Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак. С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, контрабанда, служба доходов министерства финансов грузии