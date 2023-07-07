https://sputnik-georgia.ru/20230707/borba-s-kontrabandoy-sigaret-v-gruzii--skolko-narusheniy-vyyavili-v-iyune-279342373.html
Борьба с контрабандой сигарет в Грузии – сколько нарушений выявили в июне
Борьба с контрабандой сигарет в Грузии – сколько нарушений выявили в июне
В целом в июне была изъята почти 41 тысяча контрабандных сигарет разных наименований рыночной стоимостью 200 тысяч лари 07.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-07T21:52+0400
2023-07-07T21:52+0400
2023-07-07T21:52+0400
грузия
новости
происшествия
контрабанда
служба доходов министерства финансов грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/0b/249187344_0:13:2049:1165_1920x0_80_0_0_b092d440d8aed830451788cff0bb8a0c.jpg
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Сотрудники Службы доходов Минфина Грузии в июне этого года выявили 30 фактов хранения, перевозки и реализации безакцизных табачных изделий, сообщается на сайте ведомства. Всего в прошлом месяце к ответственности привлекли 28 человек, из них 11 задержали. В целом за указанный период было изъято 40 897 пачек контрабандных сигарет разных наименований, предназначенных для продажи. Общая рыночная стоимость товара превышает 200 тысяч лари (76,9 тысячи долларов). В Грузию пытались ввезти контрабандное золото и серебро >>Следствие ведется по статье "Выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет. Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак. С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/0b/249187344_238:0:1809:1178_1920x0_80_0_0_fcb63df73eb573fd18da6325c4d278b1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, контрабанда, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, происшествия, контрабанда, служба доходов министерства финансов грузии
Борьба с контрабандой сигарет в Грузии – сколько нарушений выявили в июне
В целом в июне была изъята почти 41 тысяча контрабандных сигарет разных наименований рыночной стоимостью 200 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Сотрудники Службы доходов Минфина Грузии в июне этого года выявили 30 фактов хранения, перевозки и реализации безакцизных табачных изделий, сообщается на сайте ведомства.
Всего в прошлом месяце к ответственности привлекли 28 человек, из них 11 задержали.
В целом за указанный период было изъято 40 897 пачек контрабандных сигарет разных наименований, предназначенных для продажи. Общая рыночная стоимость товара превышает 200 тысяч лари (76,9 тысячи долларов).
Следствие ведется по статье "Выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет.
Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак. С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий.