https://sputnik-georgia.ru/20230707/chernoe-more-bezopasno-li-plavat-na-poberezhyakh-gruzii-i-bolgarii-279328540.html

Черное море: безопасно ли плавать на побережьях Грузии и Болгарии?

Черное море: безопасно ли плавать на побережьях Грузии и Болгарии?

Грузинские и болгарские специалисты обсудили проблемы, связанные с Черным морем 07.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-07T14:50+0400

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национальное агентство охраны окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Качество морской воды в акватории Черного моря Грузии и Болгарии соответствует установленным нормам, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В болгарском городе Бургас при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) и Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море (GFCM) прошла встреча субрегиональной группы. На встрече болгарские специалисты ознакомили грузинских коллег с результатами исследований в Черном море. Специалисты проверили содержание в воде нефтяных углеводородов, тяжелых металлов и других химических элементов. Так, согласно результатам исследований, качество воды на побережьях Грузии и Болгарии соответствует нормам.В Грузии проверили качество воды в Черном море – последние данные>>Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. По распространившейся информации, по этой причине соленость Черного моря значительно сократилась. Специалисты объясняют это попаданием в море большого количества пресной воды.Ранее Национальное агентство окружающей среды опубликовало результаты очередной проверки черноморской акватории Грузии. Согласно полученным данным, пробы, взятые в этих местах, находятся в пределах нормы. Агентство проверяет качество воды в Черном море раз в 10 дней на девяти станциях. В июне бактериологические исследования морской воды на Черноморском побережье Аджарии показали, что она соответствует всем установленным нормам. Как всегда, самый лучший показатель зафиксирован на территориях Сарпи-Квариати и Махинджаури - Зеленый мыс. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, болгария, тбилиси, черное море, национальное агентство окружающей среды, национальное агентство охраны окружающей среды