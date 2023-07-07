https://sputnik-georgia.ru/20230707/chto-my-edim-zhiteley-gruzii-predupredili-ob-opasnom-myase-279323367.html
Что мы едим: жителей Грузии предупредили об опасном мясе
Что мы едим: жителей Грузии предупредили об опасном мясе
На западе страны выявили новый лабораторно подтвержденный случай трихинеллеза 07.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-07T10:31+0400
2023-07-07T10:31+0400
2023-07-07T11:11+0400
грузия
новости
общество
кутаиси
тбилиси
имерети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/09/248937319_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_86a2df93986238965a382acc801538b0.jpg
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Национальное агентство продовольствия призывает граждан Грузии не покупать мясо неизвестного происхождения из-за опасности наткнуться на некачественную продукцию, сообщает пресс-служба ведомства. В агентстве отметили, что получили информацию о новом лабораторно подтвержденном случае трихинеллеза. Пациент, у которого выявили трихинеллез, является жителем Цхалтубо (регион Имерети). По его словам, он купил мясной фарш на центральном рынке Кутаиси, однако не помнит точного места.Сразу же после получения этой информации, инспекторы регионального управления агентства в Имерети осуществили госконтроль на указанном рынке и проверили торговцев мясом. Проверка продолжается. Что мы едим – в Тбилиси закрыли мясной магазин с опасной продукцией>>За последние два месяца в Грузии уже выявили пять лабораторно подтвержденных случаев трихинеллеза. Агентство призывает население не покупать мясо в неорганизованных торговых объектах, где не представлена "форма 2" – это документ, подтверждающий ветеринарную проверку. Трихинеллез – это заболевание, вызываемое паразитированием в мышечной ткани многих видов плотоядных животных и человека невидимых невооруженным глазом личинок мелкого гельминта (трихинеллы). Симптомы включают начальное раздражение желудочно-кишечного тракта, за которым следует периорбитальный отек, мышечные боли, лихорадка и др. Заболеть человек может в том случае, если мясо недостаточно термически обработано.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
кутаиси
тбилиси
имерети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/09/248937319_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_62a4c04ea30a60be2b86b2d4a52533b4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, кутаиси, тбилиси, имерети
грузия, новости, общество, кутаиси, тбилиси, имерети
Что мы едим: жителей Грузии предупредили об опасном мясе
10:31 07.07.2023 (обновлено: 11:11 07.07.2023)
На западе страны выявили новый лабораторно подтвержденный случай трихинеллеза
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Национальное агентство продовольствия призывает граждан Грузии не покупать мясо неизвестного происхождения из-за опасности наткнуться на некачественную продукцию, сообщает пресс-служба ведомства.
В агентстве отметили, что получили информацию о новом лабораторно подтвержденном случае трихинеллеза.
Пациент, у которого выявили трихинеллез, является жителем Цхалтубо (регион Имерети). По его словам, он купил мясной фарш на центральном рынке Кутаиси, однако не помнит точного места.
Сразу же после получения этой информации, инспекторы регионального управления агентства в Имерети осуществили госконтроль на указанном рынке и проверили торговцев мясом. Проверка продолжается.
За последние два месяца в Грузии уже выявили пять лабораторно подтвержденных случаев трихинеллеза.
Агентство призывает население не покупать мясо в неорганизованных торговых объектах, где не представлена "форма 2" – это документ, подтверждающий ветеринарную проверку.
Трихинеллез – это заболевание, вызываемое паразитированием в мышечной ткани многих видов плотоядных животных и человека невидимых невооруженным глазом личинок мелкого гельминта (трихинеллы). Симптомы включают начальное раздражение желудочно-кишечного тракта, за которым следует периорбитальный отек, мышечные боли, лихорадка и др. Заболеть человек может в том случае, если мясо недостаточно термически обработано.