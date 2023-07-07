https://sputnik-georgia.ru/20230707/chto-my-edim-zhiteley-gruzii-predupredili-ob-opasnom-myase-279323367.html

Что мы едим: жителей Грузии предупредили об опасном мясе

Что мы едим: жителей Грузии предупредили об опасном мясе

На западе страны выявили новый лабораторно подтвержденный случай трихинеллеза 07.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Национальное агентство продовольствия призывает граждан Грузии не покупать мясо неизвестного происхождения из-за опасности наткнуться на некачественную продукцию, сообщает пресс-служба ведомства. В агентстве отметили, что получили информацию о новом лабораторно подтвержденном случае трихинеллеза. Пациент, у которого выявили трихинеллез, является жителем Цхалтубо (регион Имерети). По его словам, он купил мясной фарш на центральном рынке Кутаиси, однако не помнит точного места.Сразу же после получения этой информации, инспекторы регионального управления агентства в Имерети осуществили госконтроль на указанном рынке и проверили торговцев мясом. Проверка продолжается. Что мы едим – в Тбилиси закрыли мясной магазин с опасной продукцией>>За последние два месяца в Грузии уже выявили пять лабораторно подтвержденных случаев трихинеллеза. Агентство призывает население не покупать мясо в неорганизованных торговых объектах, где не представлена "форма 2" – это документ, подтверждающий ветеринарную проверку. Трихинеллез – это заболевание, вызываемое паразитированием в мышечной ткани многих видов плотоядных животных и человека невидимых невооруженным глазом личинок мелкого гельминта (трихинеллы). Симптомы включают начальное раздражение желудочно-кишечного тракта, за которым следует периорбитальный отек, мышечные боли, лихорадка и др. Заболеть человек может в том случае, если мясо недостаточно термически обработано.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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