https://sputnik-georgia.ru/20230707/delo-o-gibeli-posle-privivki-ot-koronavirusa-v-gruzii---vrachey-arestovali-v-zale-suda-279344943.html

Дело о гибели после прививки от коронавируса в Грузии – врачей арестовали в зале суда

Дело о гибели после прививки от коронавируса в Грузии – врачей арестовали в зале суда

Суд приговорил двух из обвиняемых к трем годам лишения свободы каждого, а одного – к двум с половиной 07.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-07T23:55+0400

2023-07-07T23:55+0400

2023-07-08T00:05+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Врачей клиники Ахалцихе признали виновными в даче ложных показаний следствию по гибели медсестры Меги Бакрадзе от прививки коронавируса, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. Двадцатисемилетняя медсестра из Ахалцихе Меги Бакрадзе скончалась 19 марта 2021 года сразу после вакцинации препаратом AstraZeneca. В рамках расследования по делу обвинение было предъявлено двум врачам и медсестре за дачу ложных показаний, которые находились на свободе до приговора. После оглашения приговора двух из них арестовали в зале суда, а одного объявили в розыск. Расследование дела о фатальной прививке от COVID-19 в Грузии завершено: кто виноват? >>Суд установил, что во время опроса свидетелей врач, медсестра и младший врач реанимационного отделения клиники, несмотря на предупреждение об ответственности, дали ложные показания и заявили, что после ухудшения состояния Бакрадзе врач, ответственный за прививку, ввела Бакрадзе адреналин в их присутствии, хотя на самом деле это было не так. Суд приговорил двух из обвиняемых к трем годам лишения свободы каждого, а одного – к двум с половиной. Приговор по делу о гибели Бакрадзе пока не вынесен. Дело о гибели медсестры Как установила прокуратура, несмотря на существующий на то время протокол, согласно которому после вакцинации в течение получаса пациент должен находиться под наблюдением врача, врач осмотрел Меги Бакрадзе только через 20 минут. Следствие установило, что врач увидел Бакрадзе только тогда, когда ей уже стало плохо – наблюдались покраснения в области шеи и груди. И другие врачи уже ставили ей в вену катетер, так как у нее развился анафилактический шок. Несмотря на это, врач, который был обязан оказать медсестре первую помощь, ушел из клиники. Поскольку Бакрадзе вовремя не оказали помощь, ее состояние ухудшилось, и уже на следующий день она скончалась в Первой университетской клинике из-за осложнений, вызванных анафилактическим шоком.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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