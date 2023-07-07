https://sputnik-georgia.ru/20230707/eksport-golubiki-iz-gruzii-vyros-v-chetyre-raza-279333374.html
Экспорт голубики из Грузии вырос в четыре раза
Экспорт голубики из Грузии вырос в четыре раза
Россия – лидер по импорту грузинских ягод, за отчетный период в соседнюю страну вывезено 2,2 тысячи тонн 07.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-07T18:08+0400
2023-07-07T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Экспорт голубики из Грузии в период с 1 мая по 5 июля вырос на 304,5% по сравнению с аналогичными данными 2022 года и составил 2 346 тонн, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны. По информации ведомства, из страны вывезли на 1 766 тонн больше ягод, а стоимость экспорта выросла примерно на 10,7 миллиона долларов (в 3,9 раза) и составила 14,4 миллиона долларов. Россия – лидер по импорту грузинских ягод, за отчетный период в соседнюю страну вывезено 2,2 тысячи тонн. В Грузии начали изучать рынок голубики >>Также продукция экспортирована в Польшу (37 тонн), ОАЭ (33,3 тонны), Нидерланды (24,5 тонны), Армению (15,5 тонны), Германию (11,1 тонны), Катар (4,3 тонны), Кувейт (4,3 тонны), Саудовскую Аравию (3,2 тонны), Бахрейн (2,7 тонны). Еще три тонны вывезено в другие страны. В последние годы в Грузии уделяется большое внимание выращиванию высокоурожайных культур в разных регионах страны. Так, в рамках госпрограмм помощь получают фермеры, занимающиеся выращиванием высококачественной голубики. Плантации этой культуры разбиты на нескольких сотнях гектаров в регионах Имерети, Самегрело, Аджарии и Гурии. Экспорт голубики из Грузии в 2020 году составил более трех миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, польша, оаэ, нидерланды, россия, сельское хозяйство грузии
грузия, новости, экономика, польша, оаэ, нидерланды, россия, сельское хозяйство грузии
Экспорт голубики из Грузии вырос в четыре раза
Россия – лидер по импорту грузинских ягод, за отчетный период в соседнюю страну вывезено 2,2 тысячи тонн
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Экспорт голубики из Грузии в период с 1 мая по 5 июля вырос на 304,5% по сравнению с аналогичными данными 2022 года и составил 2 346 тонн, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны.
По информации ведомства, из страны вывезли на 1 766 тонн больше ягод, а стоимость экспорта выросла примерно на 10,7 миллиона долларов (в 3,9 раза) и составила 14,4 миллиона долларов.
Россия – лидер по импорту грузинских ягод, за отчетный период в соседнюю страну вывезено 2,2 тысячи тонн.
Также продукция экспортирована в Польшу (37 тонн), ОАЭ (33,3 тонны), Нидерланды (24,5 тонны), Армению (15,5 тонны), Германию (11,1 тонны), Катар (4,3 тонны), Кувейт (4,3 тонны), Саудовскую Аравию (3,2 тонны), Бахрейн (2,7 тонны). Еще три тонны вывезено в другие страны.
В последние годы в Грузии уделяется большое внимание выращиванию высокоурожайных культур в разных регионах страны. Так, в рамках госпрограмм помощь получают фермеры, занимающиеся выращиванием высококачественной голубики. Плантации этой культуры разбиты на нескольких сотнях гектаров в регионах Имерети, Самегрело, Аджарии и Гурии.
Экспорт голубики из Грузии в 2020 году составил более трех миллионов долларов.