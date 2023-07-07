https://sputnik-georgia.ru/20230707/gruziya-prokhodit-period-bolshikh-geopoliticheskikh-vyzovov---premer-279326502.html

Грузия проходит период больших геополитических вызовов – премьер

Грузия проходит период больших геополитических вызовов – премьер

Грузия в конце года ждет решения о получении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС 07.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-07T12:48+0400

2023-07-07T12:48+0400

2023-07-07T13:10+0400

грузия

новости

политика

украина

тбилиси

ираклий гарибашвили

еврокомиссия

грузинская мечта - демократическая грузия

западная грузия

грузия - евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/07/279326337_0:117:1280:838_1920x0_80_0_0_4600aa0f4ca7c988762b72854448c745.jpg

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Грузия проходит период больших геополитических вызовов, с момента восстановления независимости страна выбрала путь евроинтеграции, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на открытии 48-й сессии Парламентской ассамблеи Франкофонии в Тбилиси.Сессия ПА Франкофонии впервые проводится в стране, где французский язык не является официальным. Именно на 48-й сессии будет принято решение об ассоциированном членстве Грузии.Премьер Грузии напомнил, что страна до конца года ждет решения Евросоюза о получении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС и выразил надежду, что заслуги страны будут оценены.Парламентская ассамблея состоит из людей, разделяющих ценности свободы и солидарности, которые особенно важны для Грузии, особенно сейчас, в этот сложный для мира период. Привилегия и честь - премьер об открытии Парламентской ассамблеи Франкофонии в Тбилиси>>Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту и еще по одному пункту, в частности в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что власти принципиально выполнили все 12 приоритетов. Большая часть замечаний связана с усовершенствованием практики, на законодательном уровне работа сделана. В нескольких случаях речь идет о принятии новых законов, в том числе о судебной системе и деолигархизации с применением системного подхода, но для выполнения этих пунктов нужна конкретика от Еврокомиссии.Международная организация Франкофонии представляет собой объединение из десятков франкоязычных стран. Грузия уже около 20 лет имеет статус наблюдателя в Парламентской ассамблее Франкофонии (консультативный парламентский орган МОФ), и будет избрана ассоциированным членом на сессии этого года.Ассамблея работает в направлении развития демократии и защиты прав человека. Является активной платформой, ориентированной на популяризацию французского языка в мире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

тбилиси

западная грузия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, украина, тбилиси, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, западная грузия, грузия - евросоюз