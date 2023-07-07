https://sputnik-georgia.ru/20230707/gruziya-prokhodit-period-bolshikh-geopoliticheskikh-vyzovov---premer-279326502.html
Грузия проходит период больших геополитических вызовов – премьер
Грузия проходит период больших геополитических вызовов – премьер
Грузия в конце года ждет решения о получении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС 07.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-07T12:48+0400
2023-07-07T12:48+0400
2023-07-07T13:10+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Грузия проходит период больших геополитических вызовов, с момента восстановления независимости страна выбрала путь евроинтеграции, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на открытии 48-й сессии Парламентской ассамблеи Франкофонии в Тбилиси.Сессия ПА Франкофонии впервые проводится в стране, где французский язык не является официальным. Именно на 48-й сессии будет принято решение об ассоциированном членстве Грузии.Премьер Грузии напомнил, что страна до конца года ждет решения Евросоюза о получении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС и выразил надежду, что заслуги страны будут оценены.Парламентская ассамблея состоит из людей, разделяющих ценности свободы и солидарности, которые особенно важны для Грузии, особенно сейчас, в этот сложный для мира период. Привилегия и честь - премьер об открытии Парламентской ассамблеи Франкофонии в Тбилиси>>Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту и еще по одному пункту, в частности в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что власти принципиально выполнили все 12 приоритетов. Большая часть замечаний связана с усовершенствованием практики, на законодательном уровне работа сделана. В нескольких случаях речь идет о принятии новых законов, в том числе о судебной системе и деолигархизации с применением системного подхода, но для выполнения этих пунктов нужна конкретика от Еврокомиссии.Международная организация Франкофонии представляет собой объединение из десятков франкоязычных стран. Грузия уже около 20 лет имеет статус наблюдателя в Парламентской ассамблее Франкофонии (консультативный парламентский орган МОФ), и будет избрана ассоциированным членом на сессии этого года.Ассамблея работает в направлении развития демократии и защиты прав человека. Является активной платформой, ориентированной на популяризацию французского языка в мире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, украина, тбилиси, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, западная грузия, грузия - евросоюз
Грузия проходит период больших геополитических вызовов – премьер
12:48 07.07.2023 (обновлено: 13:10 07.07.2023)
Грузия в конце года ждет решения о получении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Грузия проходит период больших геополитических вызовов, с момента восстановления независимости страна выбрала путь евроинтеграции, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на открытии 48-й сессии Парламентской ассамблеи Франкофонии в Тбилиси.
Сессия ПА Франкофонии впервые проводится в стране, где французский язык не является официальным. Именно на 48-й сессии будет принято решение об ассоциированном членстве Грузии.
"Грузия сейчас проходит период серьезных геополитических вызовов, поэтому наш долг – пройти этот этап с мудростью и терпением, быть бдительными, действовать с разумом и осмотрительно, заботиться о сохранении мира и дать стране возможность развиваться, чтобы соответствовать ожиданиям нашего населения", – заявил премьер.
Премьер Грузии напомнил, что страна до конца года ждет решения Евросоюза о получении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС и выразил надежду, что заслуги страны будут оценены.
"С первых лет восстановления национальной независимости Грузия определила путь европейской интеграции, мы осторожно следуем по этом пути с большой охотой и волей. Мы ждем решения Европейской комиссии, чтобы получить статуса кандидата в ЕС. Со своей стороны, мы готовы выполнить все те рекомендации, которые были даны, и надеемся, что наши усилия будут оценены, и вскоре Грузия присоединится к европейской семье", – отметил премьер.
Парламентская ассамблея состоит из людей, разделяющих ценности свободы и солидарности, которые особенно важны для Грузии, особенно сейчас, в этот сложный для мира период.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту и еще по одному пункту, в частности в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что власти принципиально выполнили все 12 приоритетов. Большая часть замечаний связана с усовершенствованием практики, на законодательном уровне работа сделана. В нескольких случаях речь идет о принятии новых законов, в том числе о судебной системе и деолигархизации с применением системного подхода, но для выполнения этих пунктов нужна конкретика от Еврокомиссии.
Международная организация Франкофонии представляет собой объединение из десятков франкоязычных стран. Грузия уже около 20 лет имеет статус наблюдателя в Парламентской ассамблее Франкофонии (консультативный парламентский орган МОФ), и будет избрана ассоциированным членом на сессии этого года.
Ассамблея работает в направлении развития демократии и защиты прав человека. Является активной платформой, ориентированной на популяризацию французского языка в мире.