https://sputnik-georgia.ru/20230707/gruziya-vpervye-stala-chlenom-soveta-fao-279338929.html

Грузия впервые стала членом Совета FAO

Грузия впервые стала членом Совета FAO

Решение было принято в рамках 43-й конференции FAO, которая прошла в Риме 1-7 июля 07.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-07T19:55+0400

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министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Грузия впервые избрана членом Совета Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) сроком на два года с 7 июля 2023 года по 30 июня 2025 года, сообщает Министерство окружающей среды и сельского хозяйства. По информации ведомства, данное решение было принято в рамках 43-й конференции FAO, которая прошла в Риме 1-7 июля. Совет FAO состоит из 49 государств-членов организации, которые избираются раз в два года на конференции организации. Совет в пределах полномочий, предоставленных Конференцией, является исполнительным органом. Основными направлениями деятельности Совета являются вопросы, касающиеся продовольственной и сельскохозяйственной сферы, а также программы работы организации, бюджета, административного и финансового управления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, fao, рим, общество, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии