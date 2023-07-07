https://sputnik-georgia.ru/20230707/veroyatnoe-otravlenie-mestoblyustitelya-ilii-ii--mvd-gruzii-nachalo-rassledovanie-279343968.html

Вероятное отравление местоблюстителя Илии II – МВД Грузии начало расследование

Вероятное отравление местоблюстителя Илии II – МВД Грузии начало расследование

Уголовное дело возбуждено по статье "Попытка умышленного убийства" УК Грузии, однако дело может быть переквалифицировано 07.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-07T23:05+0400

2023-07-07T23:05+0400

2023-07-07T23:05+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело на основании информации о вероятном отравлении местоблюстителя Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго – владыки Шио, сообщает Первый канал со ссылкой на ведомство. По данным МВД, уголовное дело возбуждено по статье "Попытка умышленного убийства" УК Грузии, однако дело может быть переквалифицировано. Информацию о возможном отравлении владыки Шио в четверг распространил телеканал "Рустави 2". Телеканал сообщил об ухудшении состояния здоровья митрополита Сенакского и Чкороцкуйского Шио (Муджири) в последнее время.Патриархия пока не просила о расследовании возможного отравления местоблюстителя Илии II >>Позже патриархия Грузии подтвердила плохое самочувствие владыки, при этом отметив, что не обращалась к следственным органам, заявив, что ждет результатов анализов из-за рубежа. В то же время Патриархия утверждает, что состояние здоровья владыки Шио в настоящее время удовлетворительно и он трудоспособен. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй назначил владыку Шио патриаршим Местоблюстителем в ноябре 2017 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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