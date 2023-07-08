https://sputnik-georgia.ru/20230708/finalnyy-match-molodezhnogo-evro-2023-po-futbolu-proydet-segodnya-v-batumi-279352930.html
Финальный матч молодежного Евро 2023 по футболу пройдет сегодня в Батуми
Финальный матч молодежного Евро 2023 по футболу пройдет сегодня в Батуми
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия представляет анонс финала молодежного чемпионата Европы 2023 по футболу 08.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-08T12:43+0400
2023-07-08T12:43+0400
2023-07-08T14:43+0400
спорт
грузия
новости
батуми
англия
испания
футбол
молодежный чемпионат европы по футболу 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/15/250673694_0:177:3187:1970_1920x0_80_0_0_64f8f9de579e4b26ba8ade044ca5a33c.jpg
В Батуми на стадионе Аджарабет Арена сборные Англии U21 - Испании U21 состоится решающий поединок всего турнира Евро U21. Сборная Англия U21 подходит к финалу с великолепными показателями. Команда выиграла все матчи на турнире,не пропустив до сих пор ни одного гола, разница мячей 10-0. Главные лидеры англичан: полузащитник Ноттингем Форест Морган Гиббс-Уайт, полузащитник лондонского Арсенала Эмил Смит-Роу и нападающий Ньюкасл Юнайтед Энтони Гордон. Сборная Испании U21 прекрасно провела полуфинальную встречу против украинцев, победив с разгромным счетом 5-1. Испанцы забили в пяти играх 13 мячей, пропустили при этом 4. Лучшие бомбардиры команды нападающий португальской Браги Абель Руис и полузащитник Манчестер Сити Серхио Гомес, у обоих в активе по 3 гола. Букмекеры дают равные шансы командам. Ожидаем напряженную игру до последних секунд матча, обе сборные заслуживают победы в Евро U21, посмотрим на чьей стороне будет удача.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
батуми
англия
испания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/15/250673694_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_99edee1c8898a56a0733270f0f9b7841.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, батуми, англия, испания, футбол, молодежный чемпионат европы по футболу 2023
спорт, грузия, новости, батуми, англия, испания, футбол, молодежный чемпионат европы по футболу 2023
Финальный матч молодежного Евро 2023 по футболу пройдет сегодня в Батуми
12:43 08.07.2023 (обновлено: 14:43 08.07.2023)
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия представляет анонс финала молодежного чемпионата Европы 2023 по футболу
В Батуми на стадионе Аджарабет Арена сборные Англии U21 - Испании U21 состоится решающий поединок всего турнира Евро U21.
Сборная Англия U21 подходит к финалу с великолепными показателями. Команда выиграла все матчи на турнире,не пропустив до сих пор ни одного гола, разница мячей 10-0.
Главные лидеры англичан: полузащитник Ноттингем Форест Морган Гиббс-Уайт, полузащитник лондонского Арсенала Эмил Смит-Роу и нападающий Ньюкасл Юнайтед Энтони Гордон.
Сборная Испании U21 прекрасно провела полуфинальную встречу против украинцев, победив с разгромным счетом 5-1.
Испанцы забили в пяти играх 13 мячей, пропустили при этом 4.
Лучшие бомбардиры команды нападающий португальской Браги Абель Руис и полузащитник Манчестер Сити Серхио Гомес, у обоих в активе по 3 гола.
Букмекеры дают равные шансы командам.
Ожидаем напряженную игру до последних секунд матча, обе сборные заслуживают победы в Евро U21, посмотрим на чьей стороне будет удача.