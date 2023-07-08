https://sputnik-georgia.ru/20230708/finalnyy-match-molodezhnogo-evro-2023-po-futbolu-proydet-segodnya-v-batumi-279352930.html

Финальный матч молодежного Евро 2023 по футболу пройдет сегодня в Батуми

Финальный матч молодежного Евро 2023 по футболу пройдет сегодня в Батуми

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия представляет анонс финала молодежного чемпионата Европы 2023 по футболу 08.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-08T12:43+0400

2023-07-08T12:43+0400

2023-07-08T14:43+0400

спорт

грузия

новости

батуми

англия

испания

футбол

молодежный чемпионат европы по футболу 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/15/250673694_0:177:3187:1970_1920x0_80_0_0_64f8f9de579e4b26ba8ade044ca5a33c.jpg

В Батуми на стадионе Аджарабет Арена сборные Англии U21 - Испании U21 состоится решающий поединок всего турнира Евро U21. Сборная Англия U21 подходит к финалу с великолепными показателями. Команда выиграла все матчи на турнире,не пропустив до сих пор ни одного гола, разница мячей 10-0. Главные лидеры англичан: полузащитник Ноттингем Форест Морган Гиббс-Уайт, полузащитник лондонского Арсенала Эмил Смит-Роу и нападающий Ньюкасл Юнайтед Энтони Гордон. Сборная Испании U21 прекрасно провела полуфинальную встречу против украинцев, победив с разгромным счетом 5-1. Испанцы забили в пяти играх 13 мячей, пропустили при этом 4. Лучшие бомбардиры команды нападающий португальской Браги Абель Руис и полузащитник Манчестер Сити Серхио Гомес, у обоих в активе по 3 гола. Букмекеры дают равные шансы командам. Ожидаем напряженную игру до последних секунд матча, обе сборные заслуживают победы в Евро U21, посмотрим на чьей стороне будет удача.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

англия

испания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, батуми, англия, испания, футбол, молодежный чемпионат европы по футболу 2023