https://sputnik-georgia.ru/20230709/dosrochnye-vybory-prezidenta-prokhodyat-v-uzbekistane-279372480.html

Досрочные выборы президента проходят в Узбекистане

Досрочные выборы президента проходят в Узбекистане

Это первые выборы после внесения в Конституцию поправок, предусматривающих продление срока полномочий главы государства с 5 до 7 лет 09.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Досрочные президентские выборы проходят в Узбекистане в воскресенье.Это первые выборы после внесения в Конституцию поправок, предусматривающих продление срока полномочий главы государства с 5 до 7 лет. По конституционному закону действующий глава государства 65-летний Шавкат Мирзиёев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост. Всего на пост главы государства претендуют 4 человека.По данным ЦИК, на более чем 10 тысячах участков смогут проголосовать около 20 млн человек. Около 600 тысяч граждан проголосовали досрочно с 28 июня по 5 июля.Запущен контейнерный поезд из Узбекистана в Европу через Грузию >>Граждане смогут проголосовать и за рубежом – в 39 странах откроют 56 стационарных избирательных участков.За выборами будут следить около 50 тысяч местных наблюдателей и более 800 международных – от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, ШОС, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, политика, узбекистан, шавкат мирзиеев, президентские выборы