https://sputnik-georgia.ru/20230709/dosrochnye-vybory-prezidenta-prokhodyat-v-uzbekistane-279372480.html
Досрочные выборы президента проходят в Узбекистане
Досрочные выборы президента проходят в Узбекистане
Это первые выборы после внесения в Конституцию поправок, предусматривающих продление срока полномочий главы государства с 5 до 7 лет 09.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-09T10:04+0400
2023-07-09T10:04+0400
2023-07-09T11:04+0400
в мире
новости
политика
узбекистан
шавкат мирзиеев
президентские выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/09/279366315_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_01d1c5ada7e5cd5afe0cd38f558a833b.jpg
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Досрочные президентские выборы проходят в Узбекистане в воскресенье.Это первые выборы после внесения в Конституцию поправок, предусматривающих продление срока полномочий главы государства с 5 до 7 лет. По конституционному закону действующий глава государства 65-летний Шавкат Мирзиёев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост. Всего на пост главы государства претендуют 4 человека.По данным ЦИК, на более чем 10 тысячах участков смогут проголосовать около 20 млн человек. Около 600 тысяч граждан проголосовали досрочно с 28 июня по 5 июля.Запущен контейнерный поезд из Узбекистана в Европу через Грузию >>Граждане смогут проголосовать и за рубежом – в 39 странах откроют 56 стационарных избирательных участков.За выборами будут следить около 50 тысяч местных наблюдателей и более 800 международных – от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, ШОС, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
узбекистан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/09/279366315_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_7766b43e530602ae5b474e42e4b58b1b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, узбекистан, шавкат мирзиеев, президентские выборы
в мире, новости, политика, узбекистан, шавкат мирзиеев, президентские выборы
Досрочные выборы президента проходят в Узбекистане
10:04 09.07.2023 (обновлено: 11:04 09.07.2023)
Это первые выборы после внесения в Конституцию поправок, предусматривающих продление срока полномочий главы государства с 5 до 7 лет
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Досрочные президентские выборы проходят в Узбекистане в воскресенье.
Это первые выборы после внесения в Конституцию поправок, предусматривающих продление срока полномочий главы государства с 5 до 7 лет. По конституционному закону действующий глава государства 65-летний Шавкат Мирзиёев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост. Всего на пост главы государства претендуют 4 человека.
По данным ЦИК, на более чем 10 тысячах участков смогут проголосовать около 20 млн человек. Около 600 тысяч граждан проголосовали досрочно с 28 июня по 5 июля.
Граждане смогут проголосовать и за рубежом – в 39 странах откроют 56 стационарных избирательных участков.
За выборами будут следить около 50 тысяч местных наблюдателей и более 800 международных – от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, ШОС, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов.