https://sputnik-georgia.ru/20230709/gibel-podrostka-v-batumi-na-banane--obvinenie-predyavleno-voditelyu-katera-279376895.html
Гибель подростка в Батуми на "банане" – обвинение предъявлено водителю катера
Гибель подростка в Батуми на "банане" – обвинение предъявлено водителю катера
Два человека были очевидцами особо тяжкого преступления, совершенного обвиняемым и не сообщали о происшествии правоохранителям 09.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-09T11:05+0400
2023-07-09T11:05+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение трем лицам в попытке умышленного убийства и недонесении об особо тяжком преступлении в связи с гибелью подростка в Батуми, чье тело спасатели обнаружили в море в двух километрах от берега, сообщает пресс-служба ведомства. Следствие установило, что 4 июля на батумском пляже обвиняемый привязал к быстроходному прогулочному катеру так называемый аттракцион "Банан", на котором разместились четверо подростков, чтобы развлечься. После этого он отплыл от берега в глубь моря за специальные буйки и скинул всех четырех в море, так и не дав им спасательных жилетов. Более того, он отнял жилет у одного из несовершеннолетних, который успел надеть его после падения в воду. Пропавший в Батуми подросток найден мертвым в море – дело расследуется как убийство >>При этом обвиняемому не было известно, умеют ли подростки плавать. Затем мужчина уплыл на катере вместе с двумя сопровождающими его лицами, которые задержаны за несообщение об особо тяжком преступлении. Трем упавшим с банана удалось доплыть до берега, а Лука Абуладзе пропал. Его тело было найдено 7 июля. Следствие также установило, что два человека были очевидцами особо тяжкого преступления, совершенного обвиняемым и не сообщали о происшествии правоохранителям. Правоохранители задержали обвиняемых 6 июля. Одному из них предъявлено обвинение в "Попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах в отношении заведомо для обвиняемого двух или более несовершеннолетних", что наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет. А двум лицам предъявлено обвинение по статье "Недонесение об особо тяжком преступлении", которая предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Прокуратура обратится в Батумский городской суд в установленный законом срок с ходатайством о применении меры пресечения в виде лишения свободы в отношении всех троих обвиняемых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, батуми, батумский городской суд, черное море
грузия, новости, происшествия, батуми, батумский городской суд, черное море
Гибель подростка в Батуми на "банане" – обвинение предъявлено водителю катера
11:05 09.07.2023 (обновлено: 11:10 09.07.2023)
Два человека были очевидцами особо тяжкого преступления, совершенного обвиняемым и не сообщали о происшествии правоохранителям
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение трем лицам в попытке умышленного убийства и недонесении об особо тяжком преступлении в связи с гибелью подростка в Батуми, чье тело спасатели обнаружили в море в двух километрах от берега, сообщает пресс-служба ведомства.
Следствие установило, что 4 июля на батумском пляже обвиняемый привязал к быстроходному прогулочному катеру так называемый аттракцион "Банан", на котором разместились четверо подростков, чтобы развлечься.
После этого он отплыл от берега в глубь моря за специальные буйки и скинул всех четырех в море, так и не дав им спасательных жилетов. Более того, он отнял жилет у одного из несовершеннолетних, который успел надеть его после падения в воду.
При этом обвиняемому не было известно, умеют ли подростки плавать. Затем мужчина уплыл на катере вместе с двумя сопровождающими его лицами, которые задержаны за несообщение об особо тяжком преступлении.
Трем упавшим с банана удалось доплыть до берега, а Лука Абуладзе пропал. Его тело было найдено 7 июля.
Следствие также установило, что два человека были очевидцами особо тяжкого преступления, совершенного обвиняемым и не сообщали о происшествии правоохранителям.
Правоохранители задержали обвиняемых 6 июля. Одному из них предъявлено обвинение в "Попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах в отношении заведомо для обвиняемого двух или более несовершеннолетних", что наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет.
А двум лицам предъявлено обвинение по статье "Недонесение об особо тяжком преступлении", которая предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Прокуратура обратится в Батумский городской суд в установленный законом срок с ходатайством о применении меры пресечения в виде лишения свободы в отношении всех троих обвиняемых.