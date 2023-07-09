https://sputnik-georgia.ru/20230709/gibel-podrostka-v-batumi-na-banane--obvinenie-predyavleno-voditelyu-katera-279376895.html

Гибель подростка в Батуми на "банане" – обвинение предъявлено водителю катера

Гибель подростка в Батуми на "банане" – обвинение предъявлено водителю катера

Два человека были очевидцами особо тяжкого преступления, совершенного обвиняемым и не сообщали о происшествии правоохранителям 09.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-09T11:05+0400

2023-07-09T11:05+0400

2023-07-09T11:10+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение трем лицам в попытке умышленного убийства и недонесении об особо тяжком преступлении в связи с гибелью подростка в Батуми, чье тело спасатели обнаружили в море в двух километрах от берега, сообщает пресс-служба ведомства. Следствие установило, что 4 июля на батумском пляже обвиняемый привязал к быстроходному прогулочному катеру так называемый аттракцион "Банан", на котором разместились четверо подростков, чтобы развлечься. После этого он отплыл от берега в глубь моря за специальные буйки и скинул всех четырех в море, так и не дав им спасательных жилетов. Более того, он отнял жилет у одного из несовершеннолетних, который успел надеть его после падения в воду. Пропавший в Батуми подросток найден мертвым в море – дело расследуется как убийство >>При этом обвиняемому не было известно, умеют ли подростки плавать. Затем мужчина уплыл на катере вместе с двумя сопровождающими его лицами, которые задержаны за несообщение об особо тяжком преступлении. Трем упавшим с банана удалось доплыть до берега, а Лука Абуладзе пропал. Его тело было найдено 7 июля. Следствие также установило, что два человека были очевидцами особо тяжкого преступления, совершенного обвиняемым и не сообщали о происшествии правоохранителям. Правоохранители задержали обвиняемых 6 июля. Одному из них предъявлено обвинение в "Попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах в отношении заведомо для обвиняемого двух или более несовершеннолетних", что наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет. А двум лицам предъявлено обвинение по статье "Недонесение об особо тяжком преступлении", которая предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Прокуратура обратится в Батумский городской суд в установленный законом срок с ходатайством о применении меры пресечения в виде лишения свободы в отношении всех троих обвиняемых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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