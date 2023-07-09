https://sputnik-georgia.ru/20230709/gruziya-zarabotala-chetyre-milliona-dollarov-na-eksporte-persikov-279389169.html

Грузия заработала четыре миллиона долларов на экспорте персиков

Грузия заработала четыре миллиона долларов на экспорте персиков

В основном персики экспортировали в Россию (3 136 тонн), Армению (480 тонн), а также в Беларусь (20 тонн) 09.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-09T19:43+0400

2023-07-09T19:43+0400

2023-07-09T19:43+0400

грузия

экономика

новости

персики

сельское хозяйство грузии

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Экспорт 3,6 тысячи тонн персиков в период с 1 мая текущего года принес Грузии 3,9 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны. По данным ведомства, объемы экспорта на 16% (510 тонн) превышают показатели за аналогичный период прошлого года. Кроме того, стоимость экспорта выросла на 13% или на 460 тысяч долларов. В основном персики экспортировали в Россию (3 136 тонн), Армению (480 тонн), а также в Беларусь (20 тонн). Основные цели "Льготного агрокредита" заключаются в совершенствовании производственных процессов первичного производства, переработки и хранения-сбыта в сельском хозяйстве путем предоставления фермерам и предпринимателям, занимающимся сельским хозяйством, дешевых, долгосрочных и доступных средств. Кроме того, с 2015 года реализуется программа "Посади будущее", которая является частью государственной программы "Льготный агрокредит" и предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов. Экспорт голубики из Грузии вырос в четыре раза >>В рамках данной программы, в масштабах Грузии новые многолетние сады разбиты на участке около 17,6 тысячи гектаров земли, а объем государственного финансирования превышает 133 миллиона лари (51,2 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, персики, сельское хозяйство грузии