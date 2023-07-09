https://sputnik-georgia.ru/20230709/novaya-sistema-finansirovaniya-klinik-gruzii---poslednie-dannye-279385957.html
Новая система финансирования клиник Грузии – последние данные
Новая система финансирования клиник Грузии – последние данные
Минздрав Грузии с 1 ноября 2022 года ввел новую систему финансирования клиник, согласно которой высчитываются базовые тарифы на лечение 09.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-09T15:56+0400
2023-07-09T15:56+0400
2023-07-09T16:05+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл – Sputnik. Государство в рамках программы всеобщего здравоохранения с января 2023 года профинансировало клиникам услуги, оказываемые пациентам на общую сумму 524 миллиона лари (почти 200 тысяч долларов), сообщает пресс-служба Минздрава Грузии. Для улучшения медсервисов, Минздрав Грузии с 1 ноября 2022 года ввел новую систему финансирования клиник, согласно которой высчитываются базовые тарифы на лечение. Речь идет о международной системе DRG (Diagnostic Related Group). С учетом сроков оплаты, установленных соответствующими нормативными актами, по сегодняшним данным, задолженности министерства перед клиниками нет. Стационарное лечение в больницах Грузии – кто сколько должен платить? >>Согласно постановлению правительства Грузии "О проведении некоторых мероприятий для перехода на всеобщее здравоохранение", полный срок оплаты работы, выполненной клиникой, определен в 73 рабочих дня после подачи заявления. Соответственно, данные за январь-февраль, предоставленные медицинскими учреждениями, уже обработаны, и расходы, понесенные клиниками, полностью покрыты. Также в виде аванса выдан объем экстренных стационарных услуг на март. Что такое DRG? Система DRG в переводе с английского означает "диагностически связанные группы". Под DRG подразумевается система ценообразования для стационарных медицинских услуг, выражаемая определенной, фиксированной суммой за отдельный случай лечения. Если до этого в Грузии клиники предлагали разные цены, к слову, на операцию аппендицита, то с внедрением новой системы во всех больницах установлена одна цена. Минздрав намерен строго контролировать процесс внедрения новой системы, и у клиник не будет финансовой мотивации требовать дополнительные суммы от пациентов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
Новая система финансирования клиник Грузии – последние данные
15:56 09.07.2023 (обновлено: 16:05 09.07.2023)
Минздрав Грузии с 1 ноября 2022 года ввел новую систему финансирования клиник, согласно которой высчитываются базовые тарифы на лечение
ТБИЛИСИ, 9 июл – Sputnik. Государство в рамках программы всеобщего здравоохранения с января 2023 года профинансировало клиникам услуги, оказываемые пациентам на общую сумму 524 миллиона лари (почти 200 тысяч долларов), сообщает пресс-служба Минздрава Грузии.
Для улучшения медсервисов, Минздрав Грузии с 1 ноября 2022 года ввел новую систему финансирования клиник, согласно которой высчитываются базовые тарифы на лечение. Речь идет о международной системе DRG (Diagnostic Related Group).
С учетом сроков оплаты, установленных соответствующими нормативными актами, по сегодняшним данным, задолженности министерства перед клиниками нет.
Согласно постановлению правительства Грузии "О проведении некоторых мероприятий для перехода на всеобщее здравоохранение", полный срок оплаты работы, выполненной клиникой, определен в 73 рабочих дня после подачи заявления.
Соответственно, данные за январь-февраль, предоставленные медицинскими учреждениями, уже обработаны, и расходы, понесенные клиниками, полностью покрыты. Также в виде аванса выдан объем экстренных стационарных услуг на март.
Что такое DRG?
Система DRG в переводе с английского означает "диагностически связанные группы". Под DRG подразумевается система ценообразования для стационарных медицинских услуг, выражаемая определенной, фиксированной суммой за отдельный случай лечения.
Если до этого в Грузии клиники предлагали разные цены, к слову, на операцию аппендицита, то с внедрением новой системы во всех больницах установлена одна цена. Минздрав намерен строго контролировать процесс внедрения новой системы, и у клиник не будет финансовой мотивации требовать дополнительные суммы от пациентов.