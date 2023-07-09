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https://sputnik-georgia.ru/20230709/novaya-sistema-finansirovaniya-klinik-gruzii---poslednie-dannye-279385957.html
Новая система финансирования клиник Грузии – последние данные
Новая система финансирования клиник Грузии – последние данные
Минздрав Грузии с 1 ноября 2022 года ввел новую систему финансирования клиник, согласно которой высчитываются базовые тарифы на лечение 09.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-09T15:56+0400
2023-07-09T16:05+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл – Sputnik. Государство в рамках программы всеобщего здравоохранения с января 2023 года профинансировало клиникам услуги, оказываемые пациентам на общую сумму 524 миллиона лари (почти 200 тысяч долларов), сообщает пресс-служба Минздрава Грузии. Для улучшения медсервисов, Минздрав Грузии с 1 ноября 2022 года ввел новую систему финансирования клиник, согласно которой высчитываются базовые тарифы на лечение. Речь идет о международной системе DRG (Diagnostic Related Group). С учетом сроков оплаты, установленных соответствующими нормативными актами, по сегодняшним данным, задолженности министерства перед клиниками нет. Стационарное лечение в больницах Грузии – кто сколько должен платить? &gt;&gt;Согласно постановлению правительства Грузии "О проведении некоторых мероприятий для перехода на всеобщее здравоохранение", полный срок оплаты работы, выполненной клиникой, определен в 73 рабочих дня после подачи заявления. Соответственно, данные за январь-февраль, предоставленные медицинскими учреждениями, уже обработаны, и расходы, понесенные клиниками, полностью покрыты. Также в виде аванса выдан объем экстренных стационарных услуг на март. Что такое DRG? Система DRG в переводе с английского означает "диагностически связанные группы". Под DRG подразумевается система ценообразования для стационарных медицинских услуг, выражаемая определенной, фиксированной суммой за отдельный случай лечения. Если до этого в Грузии клиники предлагали разные цены, к слову, на операцию аппендицита, то с внедрением новой системы во всех больницах установлена одна цена. Минздрав намерен строго контролировать процесс внедрения новой системы, и у клиник не будет финансовой мотивации требовать дополнительные суммы от пациентов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии

Новая система финансирования клиник Грузии – последние данные

15:56 09.07.2023 (обновлено: 16:05 09.07.2023)
© Sputnik / Seyran BaroyanБатумская республиканская больница, Аджария
Батумская республиканская больница, Аджария - Sputnik Грузия, 1920, 09.07.2023
© Sputnik / Seyran Baroyan
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Минздрав Грузии с 1 ноября 2022 года ввел новую систему финансирования клиник, согласно которой высчитываются базовые тарифы на лечение
ТБИЛИСИ, 9 июл – Sputnik. Государство в рамках программы всеобщего здравоохранения с января 2023 года профинансировало клиникам услуги, оказываемые пациентам на общую сумму 524 миллиона лари (почти 200 тысяч долларов), сообщает пресс-служба Минздрава Грузии.
Для улучшения медсервисов, Минздрав Грузии с 1 ноября 2022 года ввел новую систему финансирования клиник, согласно которой высчитываются базовые тарифы на лечение. Речь идет о международной системе DRG (Diagnostic Related Group).
С учетом сроков оплаты, установленных соответствующими нормативными актами, по сегодняшним данным, задолженности министерства перед клиниками нет.
Стационарное лечение в больницах Грузии – кто сколько должен платить? >>
Согласно постановлению правительства Грузии "О проведении некоторых мероприятий для перехода на всеобщее здравоохранение", полный срок оплаты работы, выполненной клиникой, определен в 73 рабочих дня после подачи заявления.
Соответственно, данные за январь-февраль, предоставленные медицинскими учреждениями, уже обработаны, и расходы, понесенные клиниками, полностью покрыты. Также в виде аванса выдан объем экстренных стационарных услуг на март.

Что такое DRG?

Система DRG в переводе с английского означает "диагностически связанные группы". Под DRG подразумевается система ценообразования для стационарных медицинских услуг, выражаемая определенной, фиксированной суммой за отдельный случай лечения.
Если до этого в Грузии клиники предлагали разные цены, к слову, на операцию аппендицита, то с внедрением новой системы во всех больницах установлена одна цена. Минздрав намерен строго контролировать процесс внедрения новой системы, и у клиник не будет финансовой мотивации требовать дополнительные суммы от пациентов.
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