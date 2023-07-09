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Сборная Англии выиграла молодежный чемпионат Европы по футболу в Батуми
Сборная Англии выиграла молодежный чемпионат Европы по футболу в Батуми
Сборная Англия U21 выиграла все матчи на турнире, не пропустив ни одного гола, разница мячей 10-0 09.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-09T09:36+0400
2023-07-09T09:36+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Молодежная сборная Англии по футболу обыграла Испанию со счетом 1:0 в финальном матче Евро-2023 U-21 в Батуми на новом стадионе "Аджарабет Арена".На встрече, которая проходила в Батуми при почти полном стадионе, присутствовало 18 490 зрителей. Англичане начали активно и на первых минутах создали два реальных голевых момента у ворот испанцев, но в последний момент им не хватило точности.Испания потихоньку выровняла игру и много атаковала, но в конце первого тайма счет открыли англичане – на четвертой добавленной арбитром минуте после штрафного Коула Палмера мяч попал в Кертиса Джонса – 1:0.Два грузинских футболиста попали в символическую сборную 1/4 финала ЕВРО U21 >>Во втором тайме ни одна из команд не забила.На 6-й добавленной минуте в ворота англичан был назначен пенальти, который не смог реализовать Руис. Голкипер англичан Джеймс Траффорд был на высоте. Он отразил не только 11-метровый, но и два удара на добивание.Сборная Англия U21 подошла к финалу с великолепными показателями. Команда выиграла все матчи на турнире, не пропустив ни одного гола, разница мячей 10-0.Чемпионат Европы среди юношей до 21 года прошел в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры принимали три города Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Восьмого июля "Батуми Арена" принял финальный матч чемпионата Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, англия, батуми, футбол, молодежный чемпионат европы по футболу 2023
спорт, грузия, новости, англия, батуми, футбол, молодежный чемпионат европы по футболу 2023
Сборная Англии выиграла молодежный чемпионат Европы по футболу в Батуми
09:36 09.07.2023 (обновлено: 11:02 09.07.2023)
Сборная Англия U21 выиграла все матчи на турнире, не пропустив ни одного гола, разница мячей 10-0
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Молодежная сборная Англии по футболу обыграла Испанию со счетом 1:0 в финальном матче Евро-2023 U-21 в Батуми на новом стадионе "Аджарабет Арена".
На встрече, которая проходила в Батуми при почти полном стадионе, присутствовало 18 490 зрителей. Англичане начали активно и на первых минутах создали два реальных голевых момента у ворот испанцев, но в последний момент им не хватило точности.
Испания потихоньку выровняла игру и много атаковала, но в конце первого тайма счет открыли англичане – на четвертой добавленной арбитром минуте после штрафного Коула Палмера мяч попал в Кертиса Джонса – 1:0.
Во втором тайме ни одна из команд не забила.
На 6-й добавленной минуте в ворота англичан был назначен пенальти, который не смог реализовать Руис. Голкипер англичан Джеймс Траффорд был на высоте. Он отразил не только 11-метровый, но и два удара на добивание.
Сборная Англия U21 подошла к финалу с великолепными показателями. Команда выиграла все матчи на турнире, не пропустив ни одного гола, разница мячей 10-0.
Чемпионат Европы среди юношей до 21 года прошел в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры принимали три города Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Восьмого июля "Батуми Арена" принял финальный матч чемпионата Европы.