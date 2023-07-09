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Tbilisi Open Air заявила о краже своего инвентаря во время срыва фестиваля ЛГБТ-сообщества
Tbilisi Open Air заявила о краже своего инвентаря во время срыва фестиваля ЛГБТ-сообщества
Повреждено и уничтожено оборудование для сцены, заявили в компании 09.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-09T12:42+0400
2023-07-09T12:42+0400
2023-07-09T14:01+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Компания Tbilisi Open Air, которая проводит одноименный музыкальный фестиваль в столице Грузии, заявила о краже своего имущества во время срыва фестиваля "Тбилиси прайд" в поддержку ЛГБТ-сообщества. Ответственность лежит на государстве: Народный защитник о срыве фестиваля ЛГБТ >>>"Тбилиси прайд" должен был пройти на территории, где до этого проходили концерты Tbilisi Open Air. По информации компании, повреждено и уничтожено их имущество, в том числе оборудование для сцены, а также взломан склад и украдены установки, принадлежащие компании.Фестиваль, который должен был пройти на закрытой территории у озера Лиси, сорвался из-за того, что сотни противников фестиваля прорвали кордоны полиции, и полиция, исходя из мер безопасности, вынуждена была эвакуировать организаторов и участников. Часть протестующих была вооружена разными предметами, включая палки, выкрикивала нецензурные слова в адрес ЛГБТ-сообщества и журналистов, оказывала сопротивление полиции. Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе главной причиной срыва мероприятия назвал сложность обеспечения полной безопасности мероприятия на открытом пространстве при таком большом количестве протестующих. Между тем организаторы фестиваля обвинили полицию в недостаточном обеспечении мер безопасности и заявили, что полиция сама пропустила участников контракции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, tbilisi open air, лгбт, лгбт-сообщество
новости, грузия, происшествия, tbilisi open air, лгбт, лгбт-сообщество
Tbilisi Open Air заявила о краже своего инвентаря во время срыва фестиваля ЛГБТ-сообщества
12:42 09.07.2023 (обновлено: 14:01 09.07.2023)
Повреждено и уничтожено оборудование для сцены, заявили в компании
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Компания Tbilisi Open Air, которая проводит одноименный музыкальный фестиваль в столице Грузии, заявила о краже своего имущества во время срыва фестиваля "Тбилиси прайд" в поддержку ЛГБТ-сообщества.
"Тбилиси прайд" должен был пройти на территории, где до этого проходили концерты Tbilisi Open Air. По информации компании, повреждено и уничтожено их имущество, в том числе оборудование для сцены, а также взломан склад и украдены установки, принадлежащие компании.
"Мы понесли серьезный ущерб, возмещения которого требуем от государства", – говорится в заявлении компании.
Фестиваль, который должен был пройти на закрытой территории у озера Лиси, сорвался из-за того, что сотни противников фестиваля прорвали кордоны полиции, и полиция, исходя из мер безопасности, вынуждена была эвакуировать организаторов и участников. Часть протестующих была вооружена разными предметами, включая палки, выкрикивала нецензурные слова в адрес ЛГБТ-сообщества и журналистов, оказывала сопротивление полиции.
Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе главной причиной срыва мероприятия назвал сложность обеспечения полной безопасности мероприятия на открытом пространстве при таком большом количестве протестующих.
Между тем организаторы фестиваля обвинили полицию в недостаточном обеспечении мер безопасности и заявили, что полиция сама пропустила участников контракции.