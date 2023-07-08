https://sputnik-georgia.ru/20230708/otvetstvenost-lezhit-na-gosudarstve---narodnyy-zaschitnik-o-sryve-festivalya--lgbt-v-tbilisi-279361457.html

Ответственность лежит на государстве: Народный защитник о срыве фестиваля ЛГБТ

Ответственность лежит на государстве: Народный защитник о срыве фестиваля ЛГБТ

Народный защитник призвал МВД Грузии своевременно отреагировать на все нарушения закона 08.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-08T21:17+0400

2023-07-08T21:17+0400

2023-07-08T21:23+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Ответственность за соблюдение прав и свобод и их обеспечение лежит на государстве, тогда как фестиваль ЛГБТ-сообщества не состоялся, говорится в заявлении Народного защитника Грузии Левана Иоселиани. Фестиваль, который должен был пройти на закрытой территории у озера Лиси, сорвался из-за того, что сотни противников фестиваля прорвали кордоны полиции и полиция, исходя из мер безопасности, вынуждена была эвакуировать организаторов и участников. Часть протестующих была вооружена разными предметами, включая палки, выкрикивала нецензурные слова в адрес ЛГБТ-сообщества и журналистов, оказывала сопротивление полиции полиции. Народный защитник также призвал МВД Грузии своевременно отреагировать на все нарушения закона. Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе главной причиной срыва мероприятия назвал сложность обеспечения полной безопасности мероприятия на открытом пространстве при таком большом количестве протестующих. Между тем организаторы фестиваля обвинили полицию в недостаточном обеспечении мер безопасности и заявили, что полиция сама пропустила участников контракции. Представительства ООН и Евроосоюза в Грузии осудили факт срыва фестиваля и призвали власти наказать виновных в призывах к насилию. Осудили срыв фестиваля также посольство США, Чехиии и Германии.Предыстория событий Мероприятия защитников прав ЛГБТ негативно воспринимаются консервативной частью общества. Любые попытки провести открытое мероприятие сопровождаются контракциями и стычками. За день до проведения фестиваля представители религиозных конфессий Грузии заявили, что т. н. ЛГБТ-движение, прикрываясь защитой прав человека, толерантностью и принятием, осуществляет далекоидущие планы и настоящей целью этого движения является не защита чьих-то прав, а популяризация извращенного образа жизни. Насилие пора прекратить: президент Грузии о срыве фестиваля ЛГБТ-сообщества >>>Между тем МВД Грузии в своем заявлении дало гарантии обеспечения проведения последнего мероприятия недели. Попросила гарантировать безопасность мероприятия и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Европейский суд по правам человека уже несколько раз обязывал государство выплатить компенсацию пострадавшим в таких стычках из-за недостаточных мер безопасности. Последняя попытка представителей ЛГБТ-сообщества провести шествие с требованием защиты их прав обернулась масштабным инцидентом. Акция, запланированная на 5 июля 2021 года, не состоялась, и противники ЛГБТ-сообщества выместили всю свою злость на представителях СМИ, обвинив их в оскорблении консервативно настроенного населения и провокациях. Аналогичная расправа над журналистами произошла и 6 июня. Всего за два дня пострадали 53 представителя грузинских СМИ. Полиция справилась со своей задачей на фестивале "Тбилиси прайд" – спикер парламента >>>Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе ежегодного выступления перед депутатами 30 июня 2023 года заявил о необходимости начать общественную дискуссию по вопросу ЛГБТ пропаганды и урегулировать этот вопрос, при этом глава грузинского правительства сделал акцент на запрет пропаганды в школах и детских садах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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лгбт, лгбт-сообщество, леван иоселиани, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, европейский суд по правам человека, оон, тбилиси, сша, германия, новости, грузия