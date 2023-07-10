https://sputnik-georgia.ru/20230710/deputat-o-sryve-lgbt-festivalya-v-tbilisi-zaschita-pravoporyadka-i-zhizni--glavnyy-prioritet-279402530.html
Депутат о срыве ЛГБТ-фестиваля в Тбилиси: защита правопорядка и жизни – главный приоритет
Депутат о срыве ЛГБТ-фестиваля в Тбилиси: защита правопорядка и жизни – главный приоритет
Противники фестиваля "Тбилиси прайд" прорвали кордон полиции, чтобы сорвать мероприятие представителей ЛГБТК+ сообщества 10.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-10T14:34+0400
2023-07-10T14:34+0400
2023-07-10T14:34+0400
грузия
новости
политика
арчил талаквадзе
шалва папуашвили
саломе зурабишвили
лгбт
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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Защита жизни и здоровья граждан, а также правопорядка – главный приоритет государства, когда существует высокий риск физического противостояния, заявил вице-спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе, комментируя срыв фестиваля "Тбилиси прайд".Фестиваль сторонников ЛГБТК+ сообщества "Тбилиси прайд", который должен был пройти в субботу на закрытой территории у озера Лиси, сорвался из-за того, что сотни противников фестиваля прорвали кордоны полиции. Полиция, исходя из мер безопасности, вынуждена была эвакуировать организаторов и участников, никто не пострадал. Часть протестующих была вооружена разными предметами.Из-за высокого риска обострения ситуации полиция сконцентрировалась вокруг этой задачи, а все остальное – это предмет для оценки, отметил он.Накануне полиция задержала двух противников фестиваля Tbilisi Pride, которые участвовали в разгоне участников мероприятия в Тбилиси. Они задержаны в административном порядке за неповиновение законному требованию полиции, а также мелкое хулиганство.Президент поощряет критику полиции – спикер парламента Грузии>>Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе главной причиной срыва мероприятия назвал сложность обеспечения полной безопасности мероприятия на открытом пространстве при таком большом количестве протестующих.Президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя срыв фестиваля "Тбилиси прайд" в поддержку ЛГБТ-сообщества, заявила, что полиция не смогла обеспечить проведение фестиваля. Позже с критикой действий полиции выступили и представители дипломатических представительств Грузии.В ответ на это председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Зурабишвили поощряет критику действий полиции со стороны послов иностранных государств. По словам спикера парламента, полиция не смогла обеспечить проведение мероприятия, но правильно определила приоритет и позаботилась о главном – здоровье людей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, арчил талаквадзе, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , лгбт
грузия, новости, политика, арчил талаквадзе, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , лгбт
Депутат о срыве ЛГБТ-фестиваля в Тбилиси: защита правопорядка и жизни – главный приоритет
Противники фестиваля "Тбилиси прайд" прорвали кордон полиции, чтобы сорвать мероприятие представителей ЛГБТК+ сообщества
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Защита жизни и здоровья граждан, а также правопорядка – главный приоритет государства, когда существует высокий риск физического противостояния, заявил вице-спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе, комментируя срыв фестиваля "Тбилиси прайд".
Фестиваль сторонников ЛГБТК+ сообщества "Тбилиси прайд", который должен был пройти в субботу на закрытой территории у озера Лиси, сорвался из-за того, что сотни противников фестиваля прорвали кордоны полиции. Полиция, исходя из мер безопасности, вынуждена была эвакуировать организаторов и участников, никто не пострадал. Часть протестующих была вооружена разными предметами.
"Когда существует высокая вероятность физического противостояния, главной обязанностью, приоритетом, государства и сотрудников правоохранительных органов является защита физической безопасности, жизни, здоровья граждан и защита правопорядка", – заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия.
Из-за высокого риска обострения ситуации полиция сконцентрировалась вокруг этой задачи, а все остальное – это предмет для оценки, отметил он.
"Соответственно, из-за высокого риска эскалации полиция была полностью мобилизована вокруг этой задачи. Остальное уже предмет для оценки. Мы видим разные отзывы“, – заявил Талаквадзе.
Накануне полиция задержала двух противников фестиваля Tbilisi Pride, которые участвовали в разгоне участников мероприятия в Тбилиси. Они задержаны в административном порядке за неповиновение законному требованию полиции, а также мелкое хулиганство.
Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе главной причиной срыва мероприятия назвал сложность обеспечения полной безопасности мероприятия на открытом пространстве при таком большом количестве протестующих.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя срыв фестиваля "Тбилиси прайд" в поддержку ЛГБТ-сообщества, заявила, что полиция не смогла обеспечить проведение фестиваля. Позже с критикой действий полиции выступили и представители дипломатических представительств Грузии.
В ответ на это председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Зурабишвили поощряет критику действий полиции со стороны послов иностранных государств. По словам спикера парламента, полиция не смогла обеспечить проведение мероприятия, но правильно определила приоритет и позаботилась о главном – здоровье людей.