https://sputnik-georgia.ru/20230708/prezident-pooschryaet-kritiku-politsii--spiker-parlamenta-gruzii-279362175.html
Президент поощряет критику полиции – спикер парламента Грузии
Президент поощряет критику полиции – спикер парламента Грузии
Зурабишвили, оценивая срыв "Тбилиси прайда", заявила, что полиция не смогла обеспечить проведение фестиваля 08.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-08T22:16+0400
2023-07-08T22:16+0400
2023-07-08T22:39+0400
ираклий гарибашвили
саломе зурабишвили
шалва папуашвили
новости
грузия
политика
тбилиси
европейский суд по правам человека
лгбт
лгбт-сообщество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/02/275418832_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_232120561965a5591a97f294e6622eb5.jpg
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поощряет критику действий полиции со стороны послов иностранных государств, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. Президент Грузии, комментируя срыв фестиваля "Тбилиси прайд" в поддержку ЛГБТ-сообщества, заявила, что полиция не смогла обеспечить проведение фестиваля. Позже с критикой действий полиции выступили и представители дипломатических представительств Грузии.Фестиваль, который должен был пройти на закрытой территории у озера Лиси, сорвался из-за того, что сотни противников фестиваля прорвали кордоны полиции и полиция, исходя из мер безопасности, вынуждена была эвакуировать организаторов и участников. Часть протестующих была вооружена разными предметами, включая палки, выкрикивала нецензурные слова в адрес ЛГБТ сообщества и журналистов, оказывала сопротивление полиции полиции. Насилие пора прекратить: президент Грузии о срыве фестиваля ЛГБТ-сообщества >>>Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе главной причиной срыва мероприятия назвал сложность обеспечения полной безопасности мероприятия на открытом пространстве при таком большом количестве протестующих. Между тем организаторы фестиваля обвинили полицию в недостаточном обеспечении мер безопасности и заявили, что полиция сама пропустила участников контракции. Предыстория событийМероприятия защитников прав ЛГБТ негативно воспринимаются консервативной частью общества. Любые попытки провести открытое мероприятие сопровождаются контракциями и стычками. За день до проведения фестиваля представители религиозных конфессий Грузии заявили, что т. н. ЛГБТ-движение, прикрываясь защитой прав человека, толерантностью и принятием, осуществляет далекоидущие планы и настоящей целью этого движения является не защита чьих-то прав, а популяризация извращенного образа жизни. Ответственность лежит на государстве: Народный защитник о срыве фестиваля ЛГБТ >>>Между тем МВД Грузии в своем заявлении дало гарантии обеспечения проведения последнего мероприятия недели. Попросила гарантировать безопасность мероприятия и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Европейский суд по правам человека уже несколько раз обязывал государство выплатить компенсацию пострадавшим в таких стычках из-за недостаточных мер безопасности. Последняя попытка представителей ЛГБТ-сообщества провести шествие с требованием защиты их прав обернулась масштабным инцидентом. Акция, запланированная на 5 июля 2021 года, не состоялась, и противники ЛГБТ-сообщества выместили всю свою злость на представителях СМИ, обвинив их в оскорблении консервативно настроенного населения и провокациях. Аналогичная расправа над журналистами произошла и 6 июня. Всего за два дня пострадали 53 представителя грузинских СМИ. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе ежегодного выступления перед депутатами 30 июня 2023 года заявил о необходимости начать общественную дискуссию по вопросу ЛГБТ пропаганды и урегулировать этот вопрос, при этом глава грузинского правительства сделал акцент на запрет пропаганды в школах и детских садах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/02/275418832_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_583ef125f2585b5b531099515cf6ec17.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, новости, грузия, политика, тбилиси, европейский суд по правам человека, лгбт, лгбт-сообщество, нпо "лгбт грузии"
ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, новости, грузия, политика, тбилиси, европейский суд по правам человека, лгбт, лгбт-сообщество, нпо "лгбт грузии"
Президент поощряет критику полиции – спикер парламента Грузии
22:16 08.07.2023 (обновлено: 22:39 08.07.2023)
Зурабишвили, оценивая срыв "Тбилиси прайда", заявила, что полиция не смогла обеспечить проведение фестиваля
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поощряет критику действий полиции со стороны послов иностранных государств, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.
Президент Грузии, комментируя срыв фестиваля "Тбилиси прайд" в поддержку ЛГБТ-сообщества, заявила, что полиция не смогла обеспечить проведение фестиваля. Позже с критикой действий полиции выступили и представители дипломатических представительств Грузии.
"Когда представители иностранных государств видят, что президент говорит о своей полиции с такими претензиями, другие получают возможность говорить подобное. Действительно, полиция не смогла обеспечить проведение мероприятия, но правильно определила приоритет и позаботилась о главном – здоровье людей. Полиция исходила из их интересов", – сказал Папуашвили.
Фестиваль, который должен был пройти на закрытой территории у озера Лиси, сорвался из-за того, что сотни противников фестиваля прорвали кордоны полиции и полиция, исходя из мер безопасности, вынуждена была эвакуировать организаторов и участников. Часть протестующих была вооружена разными предметами, включая палки, выкрикивала нецензурные слова в адрес ЛГБТ сообщества и журналистов, оказывала сопротивление полиции полиции.
Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе главной причиной срыва мероприятия назвал сложность обеспечения полной безопасности мероприятия на открытом пространстве при таком большом количестве протестующих.
Между тем организаторы фестиваля обвинили полицию в недостаточном обеспечении мер безопасности и заявили, что полиция сама пропустила участников контракции.
Предыстория событий
Мероприятия защитников прав ЛГБТ негативно воспринимаются консервативной частью общества. Любые попытки провести открытое мероприятие сопровождаются контракциями и стычками.
За день до проведения фестиваля представители религиозных конфессий Грузии заявили, что т. н. ЛГБТ-движение, прикрываясь защитой прав человека, толерантностью и принятием, осуществляет далекоидущие планы и настоящей целью этого движения является не защита чьих-то прав, а популяризация извращенного образа жизни.
Между тем МВД Грузии в своем заявлении дало гарантии обеспечения проведения последнего мероприятия недели. Попросила гарантировать безопасность мероприятия и президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Европейский суд по правам человека уже несколько раз обязывал государство выплатить компенсацию пострадавшим в таких стычках из-за недостаточных мер безопасности. Последняя попытка представителей ЛГБТ-сообщества провести шествие с требованием защиты их прав обернулась масштабным инцидентом.
Акция, запланированная на 5 июля 2021 года, не состоялась, и противники ЛГБТ-сообщества выместили всю свою злость на представителях СМИ, обвинив их в оскорблении консервативно настроенного населения и провокациях.
Аналогичная расправа над журналистами произошла и 6 июня. Всего за два дня пострадали 53 представителя грузинских СМИ.
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе ежегодного выступления перед депутатами 30 июня 2023 года заявил о необходимости начать общественную дискуссию по вопросу ЛГБТ пропаганды и урегулировать этот вопрос, при этом глава грузинского правительства сделал акцент на запрет пропаганды в школах и детских садах.