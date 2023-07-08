https://sputnik-georgia.ru/20230708/prezident-pooschryaet-kritiku-politsii--spiker-parlamenta-gruzii-279362175.html

Президент поощряет критику полиции – спикер парламента Грузии

Президент поощряет критику полиции – спикер парламента Грузии

Зурабишвили, оценивая срыв "Тбилиси прайда", заявила, что полиция не смогла обеспечить проведение фестиваля 08.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-08T22:16+0400

2023-07-08T22:16+0400

2023-07-08T22:39+0400

ираклий гарибашвили

саломе зурабишвили

шалва папуашвили

новости

грузия

политика

тбилиси

европейский суд по правам человека

лгбт

лгбт-сообщество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/02/275418832_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_232120561965a5591a97f294e6622eb5.jpg

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поощряет критику действий полиции со стороны послов иностранных государств, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. Президент Грузии, комментируя срыв фестиваля "Тбилиси прайд" в поддержку ЛГБТ-сообщества, заявила, что полиция не смогла обеспечить проведение фестиваля. Позже с критикой действий полиции выступили и представители дипломатических представительств Грузии.Фестиваль, который должен был пройти на закрытой территории у озера Лиси, сорвался из-за того, что сотни противников фестиваля прорвали кордоны полиции и полиция, исходя из мер безопасности, вынуждена была эвакуировать организаторов и участников. Часть протестующих была вооружена разными предметами, включая палки, выкрикивала нецензурные слова в адрес ЛГБТ сообщества и журналистов, оказывала сопротивление полиции полиции. Насилие пора прекратить: президент Грузии о срыве фестиваля ЛГБТ-сообщества >>>Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе главной причиной срыва мероприятия назвал сложность обеспечения полной безопасности мероприятия на открытом пространстве при таком большом количестве протестующих. Между тем организаторы фестиваля обвинили полицию в недостаточном обеспечении мер безопасности и заявили, что полиция сама пропустила участников контракции. Предыстория событийМероприятия защитников прав ЛГБТ негативно воспринимаются консервативной частью общества. Любые попытки провести открытое мероприятие сопровождаются контракциями и стычками. За день до проведения фестиваля представители религиозных конфессий Грузии заявили, что т. н. ЛГБТ-движение, прикрываясь защитой прав человека, толерантностью и принятием, осуществляет далекоидущие планы и настоящей целью этого движения является не защита чьих-то прав, а популяризация извращенного образа жизни. Ответственность лежит на государстве: Народный защитник о срыве фестиваля ЛГБТ >>>Между тем МВД Грузии в своем заявлении дало гарантии обеспечения проведения последнего мероприятия недели. Попросила гарантировать безопасность мероприятия и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Европейский суд по правам человека уже несколько раз обязывал государство выплатить компенсацию пострадавшим в таких стычках из-за недостаточных мер безопасности. Последняя попытка представителей ЛГБТ-сообщества провести шествие с требованием защиты их прав обернулась масштабным инцидентом. Акция, запланированная на 5 июля 2021 года, не состоялась, и противники ЛГБТ-сообщества выместили всю свою злость на представителях СМИ, обвинив их в оскорблении консервативно настроенного населения и провокациях. Аналогичная расправа над журналистами произошла и 6 июня. Всего за два дня пострадали 53 представителя грузинских СМИ. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе ежегодного выступления перед депутатами 30 июня 2023 года заявил о необходимости начать общественную дискуссию по вопросу ЛГБТ пропаганды и урегулировать этот вопрос, при этом глава грузинского правительства сделал акцент на запрет пропаганды в школах и детских садах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, новости, грузия, политика, тбилиси, европейский суд по правам человека, лгбт, лгбт-сообщество, нпо "лгбт грузии"