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https://sputnik-georgia.ru/20230708/prezident-pooschryaet-kritiku-politsii--spiker-parlamenta-gruzii-279362175.html
Президент поощряет критику полиции – спикер парламента Грузии
Президент поощряет критику полиции – спикер парламента Грузии
Зурабишвили, оценивая срыв "Тбилиси прайда", заявила, что полиция не смогла обеспечить проведение фестиваля 08.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-08T22:16+0400
2023-07-08T22:39+0400
ираклий гарибашвили
саломе зурабишвили
шалва папуашвили
новости
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политика
тбилиси
европейский суд по правам человека
лгбт
лгбт-сообщество
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поощряет критику действий полиции со стороны послов иностранных государств, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. Президент Грузии, комментируя срыв фестиваля "Тбилиси прайд" в поддержку ЛГБТ-сообщества, заявила, что полиция не смогла обеспечить проведение фестиваля. Позже с критикой действий полиции выступили и представители дипломатических представительств Грузии.Фестиваль, который должен был пройти на закрытой территории у озера Лиси, сорвался из-за того, что сотни противников фестиваля прорвали кордоны полиции и полиция, исходя из мер безопасности, вынуждена была эвакуировать организаторов и участников. Часть протестующих была вооружена разными предметами, включая палки, выкрикивала нецензурные слова в адрес ЛГБТ сообщества и журналистов, оказывала сопротивление полиции полиции. Насилие пора прекратить: президент Грузии о срыве фестиваля ЛГБТ-сообщества &gt;&gt;&gt;Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе главной причиной срыва мероприятия назвал сложность обеспечения полной безопасности мероприятия на открытом пространстве при таком большом количестве протестующих. Между тем организаторы фестиваля обвинили полицию в недостаточном обеспечении мер безопасности и заявили, что полиция сама пропустила участников контракции. Предыстория событийМероприятия защитников прав ЛГБТ негативно воспринимаются консервативной частью общества. Любые попытки провести открытое мероприятие сопровождаются контракциями и стычками. За день до проведения фестиваля представители религиозных конфессий Грузии заявили, что т. н. ЛГБТ-движение, прикрываясь защитой прав человека, толерантностью и принятием, осуществляет далекоидущие планы и настоящей целью этого движения является не защита чьих-то прав, а популяризация извращенного образа жизни. Ответственность лежит на государстве: Народный защитник о срыве фестиваля ЛГБТ &gt;&gt;&gt;Между тем МВД Грузии в своем заявлении дало гарантии обеспечения проведения последнего мероприятия недели. Попросила гарантировать безопасность мероприятия и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Европейский суд по правам человека уже несколько раз обязывал государство выплатить компенсацию пострадавшим в таких стычках из-за недостаточных мер безопасности. Последняя попытка представителей ЛГБТ-сообщества провести шествие с требованием защиты их прав обернулась масштабным инцидентом. Акция, запланированная на 5 июля 2021 года, не состоялась, и противники ЛГБТ-сообщества выместили всю свою злость на представителях СМИ, обвинив их в оскорблении консервативно настроенного населения и провокациях. Аналогичная расправа над журналистами произошла и 6 июня. Всего за два дня пострадали 53 представителя грузинских СМИ. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе ежегодного выступления перед депутатами 30 июня 2023 года заявил о необходимости начать общественную дискуссию по вопросу ЛГБТ пропаганды и урегулировать этот вопрос, при этом глава грузинского правительства сделал акцент на запрет пропаганды в школах и детских садах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, новости, грузия, политика, тбилиси, европейский суд по правам человека, лгбт, лгбт-сообщество, нпо "лгбт грузии"
ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, новости, грузия, политика, тбилиси, европейский суд по правам человека, лгбт, лгбт-сообщество, нпо "лгбт грузии"

Президент поощряет критику полиции – спикер парламента Грузии

22:16 08.07.2023 (обновлено: 22:39 08.07.2023)
© photo: Sputnik / StringerСкорая помощь и полиция у здания парламента Грузии
Скорая помощь и полиция у здания парламента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 08.07.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Зурабишвили, оценивая срыв "Тбилиси прайда", заявила, что полиция не смогла обеспечить проведение фестиваля
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поощряет критику действий полиции со стороны послов иностранных государств, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.
Президент Грузии, комментируя срыв фестиваля "Тбилиси прайд" в поддержку ЛГБТ-сообщества, заявила, что полиция не смогла обеспечить проведение фестиваля. Позже с критикой действий полиции выступили и представители дипломатических представительств Грузии.

"Когда представители иностранных государств видят, что президент говорит о своей полиции с такими претензиями, другие получают возможность говорить подобное. Действительно, полиция не смогла обеспечить проведение мероприятия, но правильно определила приоритет и позаботилась о главном – здоровье людей. Полиция исходила из их интересов", – сказал Папуашвили.

Фестиваль, который должен был пройти на закрытой территории у озера Лиси, сорвался из-за того, что сотни противников фестиваля прорвали кордоны полиции и полиция, исходя из мер безопасности, вынуждена была эвакуировать организаторов и участников. Часть протестующих была вооружена разными предметами, включая палки, выкрикивала нецензурные слова в адрес ЛГБТ сообщества и журналистов, оказывала сопротивление полиции полиции.
Насилие пора прекратить: президент Грузии о срыве фестиваля ЛГБТ-сообщества >>>
Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе главной причиной срыва мероприятия назвал сложность обеспечения полной безопасности мероприятия на открытом пространстве при таком большом количестве протестующих.
Между тем организаторы фестиваля обвинили полицию в недостаточном обеспечении мер безопасности и заявили, что полиция сама пропустила участников контракции.

Предыстория событий

Мероприятия защитников прав ЛГБТ негативно воспринимаются консервативной частью общества. Любые попытки провести открытое мероприятие сопровождаются контракциями и стычками.
За день до проведения фестиваля представители религиозных конфессий Грузии заявили, что т. н. ЛГБТ-движение, прикрываясь защитой прав человека, толерантностью и принятием, осуществляет далекоидущие планы и настоящей целью этого движения является не защита чьих-то прав, а популяризация извращенного образа жизни.
Ответственность лежит на государстве: Народный защитник о срыве фестиваля ЛГБТ >>>
Между тем МВД Грузии в своем заявлении дало гарантии обеспечения проведения последнего мероприятия недели. Попросила гарантировать безопасность мероприятия и президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Европейский суд по правам человека уже несколько раз обязывал государство выплатить компенсацию пострадавшим в таких стычках из-за недостаточных мер безопасности. Последняя попытка представителей ЛГБТ-сообщества провести шествие с требованием защиты их прав обернулась масштабным инцидентом.
Акция, запланированная на 5 июля 2021 года, не состоялась, и противники ЛГБТ-сообщества выместили всю свою злость на представителях СМИ, обвинив их в оскорблении консервативно настроенного населения и провокациях.
Аналогичная расправа над журналистами произошла и 6 июня. Всего за два дня пострадали 53 представителя грузинских СМИ.
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе ежегодного выступления перед депутатами 30 июня 2023 года заявил о необходимости начать общественную дискуссию по вопросу ЛГБТ пропаганды и урегулировать этот вопрос, при этом глава грузинского правительства сделал акцент на запрет пропаганды в школах и детских садах.
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