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Качество водоснабжения жителей Рустави значительно улучшится
Качество водоснабжения жителей Рустави значительно улучшится
Компания завершила комплексные работы резервуара пятого шахтного колодца, расположенного на головном сооружении на реке Храми 10.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-10T23:32+0400
2023-07-10T23:32+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл – Sputnik. Отремонтированный резервуар пятого шахтного колодца в городе Рустави будет введен в эксплуатацию с 15 июля, что значительно улучшит качество водоснабжения в городе, сообщает компания "Руставис цкали" ("Вода Рустави"). Водоснабжением города Рустави занимается компания "Руставицкали". Компания завершила один из самых приоритетных и важных проектов по водоснабжению города – комплексные работы резервуара пятого шахтного колодца, расположенного на головном сооружении на реке Храми. В рамках ремонта была укреплена поврежденная стенка колодца и установлена новая насосная установка. О текущих восстановительных работах и завершенных проектах по улучшению водоснабжения Рустави, владелец компании "Руставис цкали" Хосе Мигель Сантос рассказал мэру города Нино Лацабидзе в ходе встречи. Когда Национальная комиссия рассмотрит проблемы водоснабжения в Рустави >>Устаревшая система водоснабжения является главной проблемой Рустави, над которой мэрия города активно работает в целях беспрепятственного водоснабжения местного населения. Рустави расположен всего в 33 километрах от столицы Грузии.По последним данным, в городе, который является также административным центром региона Квемо Картли, проживает 125 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, рустави
грузия, новости, экономика, рустави
Качество водоснабжения жителей Рустави значительно улучшится
23:32 10.07.2023 (обновлено: 23:57 10.07.2023)
Компания завершила комплексные работы резервуара пятого шахтного колодца, расположенного на головном сооружении на реке Храми
ТБИЛИСИ, 10 июл – Sputnik. Отремонтированный резервуар пятого шахтного колодца в городе Рустави будет введен в эксплуатацию с 15 июля, что значительно улучшит качество водоснабжения в городе, сообщает компания "Руставис цкали" ("Вода Рустави").
Водоснабжением города Рустави занимается компания "Руставицкали".
"С 15 июля, после завершения контрольных работ, будет введен в эксплуатацию резервуар пятого шахтного колодца и в город Рустави будет подаваться 1 130 м3 воды в час. В результате качество водоснабжения жителей Рустави значительно улучшится", – говорится в сообщении.
Компания завершила один из самых приоритетных и важных проектов по водоснабжению города – комплексные работы резервуара пятого шахтного колодца, расположенного на головном сооружении на реке Храми.
В рамках ремонта была укреплена поврежденная стенка колодца и установлена новая насосная установка.
О текущих восстановительных работах и завершенных проектах по улучшению водоснабжения Рустави, владелец компании "Руставис цкали" Хосе Мигель Сантос рассказал мэру города Нино Лацабидзе в ходе встречи.
Устаревшая система водоснабжения является главной проблемой Рустави, над которой мэрия города активно работает в целях беспрепятственного водоснабжения местного населения.
Рустави расположен всего в 33 километрах от столицы Грузии.
По последним данным, в городе, который является также административным центром региона Квемо Картли, проживает 125 тысяч человек.