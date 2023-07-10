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Министра культуры Грузии наградили Орденом Плеяды

Министра культуры Грузии наградили Орденом Плеяды

Ранее наград удостоились премьер-министр и президент Грузии 10.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-10T11:46+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Министра культуры, спорта и молодежи Грузии Тею Цулукиани наградили Орденом Плеяды, или же Орденом Франкофонии и диалога культур. В Тбилиси 7 июля стартовала 48-я сессия Парламентской ассамблеи Франкофонии. Впервые это мероприятие проводится в стране, в которой французский язык не является официальным. Помимо Тцулукиани, награда была вручена и главе грузинской парламентской делегации в Парламентской ассамблее Франкофонии Давиду Сонгулашвили, а также заслуженному профессору Мзаго Дохтуришвили. Ранее наград удостоились также премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Саломе Зурабишвили. Привилегия и честь - премьер об открытии Парламентской ассамблеи Франкофонии в Тбилиси>>Орден Плеяды – "орден Франкофонии и диалога культур", международная награда, учрежденная в 1976 году Парламентарной ассамблеей Франкофонии, органом Международной организации франкофонии. Вручается за заслуги людям, наиболее отличившимся на службе идеалам APF (распространению французского языка) и принадлежащим к различным сферам, в том числе политикам, главам государств и правительств, общественным деятелям, литераторам и артистам. Международная организация Франкофонии представляет собой объединение из десятков франкоязычных стран. Грузия уже около 20 лет имеет статус наблюдателя в Парламентской ассамблее Франкофонии (консультативный парламентский орган МОФ) и будет избрана ассоциированным членом на сессии этого года. Ассамблея работает в направлении развития демократии и защиты прав человека. Является активной платформой, ориентированной на популяризацию французского языка в мире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, тея цулукиани, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили