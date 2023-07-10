https://sputnik-georgia.ru/20230710/musulmanskiy-novyy-god-2023-kak-otmechayut-prazdnik-musulmane-279441518.html

Мусульманский Новый год 2023: как отмечают праздник мусульмане?

Мусульманский Новый год 2023: как отмечают праздник мусульмане?

Рас-ас-Сана (День хиджры) наступает в первый день священного месяца Мухаррам – в 2023-м мусульманский Новый год выпадает на 19 июля 10.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-10T21:28+0400

2023-07-10T21:28+0400

2023-07-10T21:28+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

ислам

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23935/28/239352828_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_43316ca8c7d88357b2325a91f1bd8ada.jpg

По мусульманскому календарю, составленному в соответствии с Кораном, в 2023-м наступает новый 1445 год. Как отмечают мусульмане Новый год, или День хиджры, читайте в Sputnik Грузия. Как отмечают У мусульман не принято встречать как-то по-особому Новый год. В мусульманский Новый год в мечетях читают проповедь, посвященную переселению в Медину из Мекки. Первый день мусульманского Нового года правоверные проводят в молитве. Мусульмане верят, что предстоящий год будет благополучным, если в День хиджры усердно молиться и совершать добрые дела. Канун праздника мусульманам также рекомендуется провести в молитвах и просить о благосклонности Всевышнего, а те, кто накануне мусульманского Нового года постился, получат от Аллаха большую награду. Мухаррам в целом месяц покаяния и богослужения, на протяжении которого верующим рекомендовано поститься по четвергам, пятницам и воскресеньям. Однако первые 10 дней мусульманского Нового года считают благословенными для любых начинаний. В эти дни по традиции планируют будущее, играют свадьбы и начинают строить дома. В пост в священный месяц Мухаррам, как и во время священного месяца Рамадан, мусульмане отказываются в светлое время суток от пищи, молятся и духовно очищаются. Поэтому мусульманам рекомендуют не упустить возможность заслужить от Всевышнего прощение грехов и получить многократное воздаяние за добрые деяния. Новогодняя трапеза В мусульманский Новый год едят продукты и блюда, имеющие символичное значение. Накануне Нового года мусульмане готовят традиционный кускус с бараниной, а в праздник на обед подают суп из баранины и мясное блюдо. Начало Нового года символизирует приправа млюхия. Ее готовят из крупы сорго и большого количества зелени. Символ мусульманского Нового года – куриные яйца, окрашенные в зеленый цвет. Это цвет зарождения новой жизни и плодородия. На праздничный стол подают овощные, мясные (желательно с бараниной), рыбные и фруктовые салаты, украшенные зернами граната и маслинами. В первые несколько дней мусульманского Нового года готовят также блюда из риса и сухих бобов, символизирующие окончание прошлогодних запасов. В месяц Мухаррам в пищу добавлять чеснок не рекомендуется, так как считается, что от людей, которые едят в новогодние дни блюда с этой приправой, отворачивается удача. Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20230629/den-khidzhry-kakogo-chisla-nastupaet-musulmanskiy-novyy-god-v-2023-279088311.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

религия , справки , календарь религиозных праздников, ислам