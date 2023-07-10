https://sputnik-georgia.ru/20230710/musulmanskiy-novyy-god-2023-kak-otmechayut-prazdnik-musulmane-279441518.html
Мусульманский Новый год 2023: как отмечают праздник мусульмане?
Мусульманский Новый год 2023: как отмечают праздник мусульмане?
Рас-ас-Сана (День хиджры) наступает в первый день священного месяца Мухаррам – в 2023-м мусульманский Новый год выпадает на 19 июля 10.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-10T21:28+0400
2023-07-10T21:28+0400
2023-07-10T21:28+0400
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По мусульманскому календарю, составленному в соответствии с Кораном, в 2023-м наступает новый 1445 год. Как отмечают мусульмане Новый год, или День хиджры, читайте в Sputnik Грузия. Как отмечают У мусульман не принято встречать как-то по-особому Новый год. В мусульманский Новый год в мечетях читают проповедь, посвященную переселению в Медину из Мекки. Первый день мусульманского Нового года правоверные проводят в молитве. Мусульмане верят, что предстоящий год будет благополучным, если в День хиджры усердно молиться и совершать добрые дела. Канун праздника мусульманам также рекомендуется провести в молитвах и просить о благосклонности Всевышнего, а те, кто накануне мусульманского Нового года постился, получат от Аллаха большую награду. Мухаррам в целом месяц покаяния и богослужения, на протяжении которого верующим рекомендовано поститься по четвергам, пятницам и воскресеньям. Однако первые 10 дней мусульманского Нового года считают благословенными для любых начинаний. В эти дни по традиции планируют будущее, играют свадьбы и начинают строить дома. В пост в священный месяц Мухаррам, как и во время священного месяца Рамадан, мусульмане отказываются в светлое время суток от пищи, молятся и духовно очищаются. Поэтому мусульманам рекомендуют не упустить возможность заслужить от Всевышнего прощение грехов и получить многократное воздаяние за добрые деяния. Новогодняя трапеза В мусульманский Новый год едят продукты и блюда, имеющие символичное значение. Накануне Нового года мусульмане готовят традиционный кускус с бараниной, а в праздник на обед подают суп из баранины и мясное блюдо. Начало Нового года символизирует приправа млюхия. Ее готовят из крупы сорго и большого количества зелени. Символ мусульманского Нового года – куриные яйца, окрашенные в зеленый цвет. Это цвет зарождения новой жизни и плодородия. На праздничный стол подают овощные, мясные (желательно с бараниной), рыбные и фруктовые салаты, украшенные зернами граната и маслинами. В первые несколько дней мусульманского Нового года готовят также блюда из риса и сухих бобов, символизирующие окончание прошлогодних запасов. В месяц Мухаррам в пищу добавлять чеснок не рекомендуется, так как считается, что от людей, которые едят в новогодние дни блюда с этой приправой, отворачивается удача. Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20230629/den-khidzhry-kakogo-chisla-nastupaet-musulmanskiy-novyy-god-v-2023-279088311.html
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Лиза Офман
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религия , справки , календарь религиозных праздников, ислам
религия , справки , календарь религиозных праздников, ислам
Мусульманский Новый год 2023: как отмечают праздник мусульмане?
Рас-ас-Сана (День хиджры) наступает в первый день священного месяца Мухаррам – в 2023-м мусульманский Новый год выпадает на 19 июля
По мусульманскому календарю, составленному в соответствии с Кораном, в 2023-м наступает новый 1445 год.
Как отмечают мусульмане Новый год, или День хиджры, читайте в Sputnik Грузия.
Как отмечают
У мусульман не принято встречать как-то по-особому Новый год. В мусульманский Новый год в мечетях читают проповедь, посвященную переселению в Медину из Мекки.
Первый день мусульманского Нового года правоверные проводят в молитве. Мусульмане верят, что предстоящий год будет благополучным, если в День хиджры усердно молиться и совершать добрые дела.
Канун праздника мусульманам также рекомендуется провести в молитвах и просить о благосклонности Всевышнего, а те, кто накануне мусульманского Нового года постился, получат от Аллаха большую награду.
Мухаррам в целом месяц покаяния и богослужения, на протяжении которого верующим рекомендовано поститься по четвергам, пятницам и воскресеньям. Однако первые 10 дней мусульманского Нового года считают благословенными для любых начинаний. В эти дни по традиции планируют будущее, играют свадьбы и начинают строить дома.
В пост в священный месяц Мухаррам, как и во время священного месяца Рамадан, мусульмане отказываются в светлое время суток от пищи, молятся и духовно очищаются.
Поэтому мусульманам рекомендуют не упустить возможность заслужить от Всевышнего прощение грехов и получить многократное воздаяние за добрые деяния.
Новогодняя трапеза
В мусульманский Новый год едят продукты и блюда, имеющие символичное значение.
Накануне Нового года мусульмане готовят традиционный кускус с бараниной, а в праздник на обед подают суп из баранины и мясное блюдо.
Начало Нового года символизирует приправа млюхия. Ее готовят из крупы сорго и большого количества зелени. Символ мусульманского Нового года – куриные яйца, окрашенные в зеленый цвет. Это цвет зарождения новой жизни и плодородия.
На праздничный стол подают овощные, мясные (желательно с бараниной), рыбные и фруктовые салаты, украшенные зернами граната и маслинами.
В первые несколько дней мусульманского Нового года готовят также блюда из риса и сухих бобов, символизирующие окончание прошлогодних запасов.
В месяц Мухаррам в пищу добавлять чеснок не рекомендуется, так как считается, что от людей, которые едят в новогодние дни блюда с этой приправой, отворачивается удача.
Материал подготовлен на основе открытых источников