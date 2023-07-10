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Народные примета на Петров день 2023: что нельзя делать в праздник

Народные примета на Петров день 2023: что нельзя делать в праздник

Православная церковь 12 июля празднует Петров день – праздник, посвященный первоверховным апостолам Петру и Павлу, с которым связано множество традиций... 10.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-10T12:08+0400

2023-07-10T12:08+0400

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справки

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Что нельзя делать в Петров день: о народных приметах и запретах праздника читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать в Петров день Нельзя в Петров день заниматься тяжелым физическим трудом – делать уборку, работать в огороде или саду – в церковный праздник желательно пойти в церковь, отстоять службу и помолиться, то есть посвятить его духовному развитию. В Петров день нельзя ссориться, спорить, сплетничать, ругаться и конфликтовать, а также делать кому-либо больно – это плохая примета, помириться будет очень сложно. Нельзя в Петров день бракосочетаться — во время великих церковных праздников в православных храмах обряд венчания не проводят. Петров день 2023: церковные и народные традиции праздника>>Петров день в 2023-м выпадает на среду – постный день, поэтому есть мясные и молочные продукты нельзя. Также в церковный праздник нельзя устраивать шумные застолья, переедать и напиваться. Праздник желательно провести в семейном кругу, а после ужина по народной традиции нельзя убирать со стала – люди верили, что умершие родственники проходят в этот день покушать. Народные приметы По народным приметам в Петров день можно обрести благополучие и избавиться от любых болезней, если умыться 12 июля в трех родниках, а также смыть грех супружеской неверности в водоеме. В Петров день много народных примет связано с погодой и урожаем. Например, если 12 июля дождь пойдет один раз, значит, год ожидается голодный, если дважды – обычный, а если три раза – это явная примета, что урожай будет богатый. По народным приметам много росы на Петров день предсказывало знойные дни, ясная погода – удачный год, а пасмурная дождливая погода предсказывала, что предстоящий месяц будет дождливым. Жаркий солнечный день 12 июля предсказывал сильные морозы на Рождество, а если на исходе Петрова дня слышно пение соловья – это явная примета, что зима начнется уже в октябре. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

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справки