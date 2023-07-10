https://sputnik-georgia.ru/20230710/oskaronosnye-spikery-vystupyat-na-mezhdunarodnoy-konferentsii-animatsii-v-tbilisi-279132530.html

Оскароносные спикеры выступят на международной конференции анимации в Тбилиси

Оскароносные спикеры выступят на международной конференции анимации в Тбилиси

Среди выступающих основатель оскароносной анимационной студии в Бруклине Джеймс Белфер 10.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-10T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Масштабная Международная конференция анимации Anima Tbilisi 2021 с участием спикеров мирового уровня пройдет в столице Грузии 11-12 июля, сообщили организаторы. AnimaTbilisi 2023 – международная анимационная конференция, основанная Грузинской ассоциацией анимации (Georgian Animation Association). Конференция является платформой для ведущих международных и местных специалистов в области анимации, где они могут обсудить насущные вопросы современной анимации. Среди спикеров конференции оскароносный композитор и звукорежиссер Николя Беккер, руководитель производства полнометражных мультфильмов "Остров собак" Уэса Андерсона и "Франкенвини" Тима Бертона Анджела Пошет, а также основатель оскароносной анимационной студии в Бруклине Джеймс Белфер. Винный фестиваль пройдет в высокогорном регионе Грузии>>Организаторы анонсировали проведение двухдневных панельных дискуссий, интерактивных мастер-классов, показы современной анимации и презентации проектов начинающих грузинских аниматоров. Мероприятия пройдут в кинозале Национального архива Грузии в Тбилиси по адресу: проспект Пекина, 40. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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