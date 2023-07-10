https://sputnik-georgia.ru/20230710/silnyy-liven-zatopil-aeroport-kutaisi--zhdat-li-reys-iz-moskvy-279444317.html
Сильный ливень затопил аэропорт Кутаиси – ждать ли рейс из Москвы?
Сильный ливень затопил аэропорт Кутаиси – ждать ли рейс из Москвы?
В аэропорту должен приземлиться самолет российской авиакомпании Red Wings, который сегодня начал выполнять регулярные рейсы Москва-Кутаиси 10.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-10T22:46+0400
2023-07-10T22:46+0400
2023-07-10T23:27+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл – Sputnik. Международный аэропорт в Кутаиси, который должен принять первый со дня восстановление авиасообщения рейс из Москвы, затопило в результате проливного дождя. Согласно информации СМИ, дождевая вода просочилась в несколько помещений аэропорта. К этому времени сотрудники аэропорта расчищают затопленную территорию. Кроме того, повреждена часть внутренней крыши, которая рухнула в одном из залов. В результате произошедшего никто не пострадал. Пока неизвестно, будут ли отменены запланированные рейсы из-за непогоды.В аэропорту должен приземлиться самолет российской авиакомпании Red Wings, который сегодня начал выполнять регулярные рейсы Москва-Кутаиси. Самолет вылетел из Москвы в 18:50. В середине мая 2023 года Россия отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways.Почему отложены полеты авиакомпании Red Wings из России в Грузию?>> Всего к этому времени желание летать между Грузией и Россией изъявили пять авиакомпаний. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, москва, кутаиси, кутаисский международный аэропорт
Сильный ливень затопил аэропорт Кутаиси – ждать ли рейс из Москвы?
22:46 10.07.2023 (обновлено: 23:27 10.07.2023)
В аэропорту должен приземлиться самолет российской авиакомпании Red Wings, который сегодня начал выполнять регулярные рейсы Москва-Кутаиси
ТБИЛИСИ, 10 июл – Sputnik. Международный аэропорт в Кутаиси, который должен принять первый со дня восстановление авиасообщения рейс из Москвы, затопило в результате проливного дождя.
Согласно информации СМИ, дождевая вода просочилась в несколько помещений аэропорта. К этому времени сотрудники аэропорта расчищают затопленную территорию. Кроме того, повреждена часть внутренней крыши, которая рухнула в одном из залов. В результате произошедшего никто не пострадал.
Пока неизвестно, будут ли отменены запланированные рейсы из-за непогоды.
В аэропорту должен приземлиться самолет российской авиакомпании Red Wings, который сегодня начал выполнять регулярные рейсы Москва-Кутаиси. Самолет вылетел из Москвы в 18:50.
В середине мая 2023 года Россия отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways.
Всего к этому времени желание летать между Грузией и Россией изъявили пять авиакомпаний.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.