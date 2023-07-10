https://sputnik-georgia.ru/20230710/stoimost-stroitelstva-v-gruzii-vyrosla-v-mae--novaya-statistika-279393171.html
Стоимость строительства в Грузии выросла в мае – новая статистика
Стоимость строительства в Грузии выросла в мае – новая статистика
Рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения заработной платы рабочих на 9% 10.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-10T07:01+0400
2023-07-10T07:01+0400
2023-07-10T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за май 2023 года вырос на 2,5% по сравнению с апрелем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения заработной платы рабочих на 9%.В мае 2023 года, по сравнению с апрелем 2022-го, Индекс стоимости строительства вырос на 8,2%, что было вызвано ростом зарплаты на 9% и цен на стройматериалы на 0,6%.Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", строительство, экономика
грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", строительство, экономика
Стоимость строительства в Грузии выросла в мае – новая статистика
Рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения заработной платы рабочих на 9%
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за май 2023 года вырос на 2,5% по сравнению с апрелем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Ведомство проводит расчет ежемесячного индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий, в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.
По данным ведомства, рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения заработной платы рабочих на 9%.
В мае 2023 года, по сравнению с апрелем 2022-го, Индекс стоимости строительства вырос на 8,2%, что было вызвано ростом зарплаты на 9% и цен на стройматериалы на 0,6%.
Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.