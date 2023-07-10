https://sputnik-georgia.ru/20230710/sud-vynes-prigovor-obvinyaemym-po-delu-o-gibeli-podrostka-v-fontane-parka-vake-v-tbilisi-279401650.html

Суд вынес приговор обвиняемым по делу о гибели подростка в фонтане парка Ваке в Тбилиси

Суд вынес приговор обвиняемым по делу о гибели подростка в фонтане парка Ваке в Тбилиси

Самый большой срок получил директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе 10.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-10T13:51+0400

2023-07-10T13:51+0400

2023-07-10T15:03+0400

происшествия

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тбилисский городской суд

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 10 июл – Sputnik. Тбилисский городской суд оправдал одного, а восьмерых обвиняемых по делу о гибели 13-летней Мариты Мепаришвили в фонтане в парке Ваке в Тбилиси приговорил к тюремному заключению. Трагедия в парке Ваке произошла 13 октября 2022 года, вскоре после открытия отремонтированного фонтана. Троих детей ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим мячом. Спасти удалось лишь двоих. Обвиняемый в служебной халатности заместитель главы службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Георгий Вахтангашвили приговорен к трем годам лишения свободы. Директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе получил шесть лет тюрьмы. Ему было предъявлено обвинение в некачественном выполнении работ, что привело к гибели одного и нанесению вреда здоровью двоих человек, а также в использовании поддельных официальных документов, что привело к значительному ущербу.Делопроизводитель компании "Гринсервис +" Бека Мургвлиани, обвиняемый в халатности, которая привела к гибели человека, приговорен к 3 годам лишения свободы.Гибель подростка в парке Ваке – Каладзе заступился за своих заместителей>>Сотрудник компании "Гринсервис +" Дэви Кахоидзе, обвиняемый в поощрении изготовления поддельного официального документа, приговорен к 3 годам тюрьмы.Директор компании "Мшен-эксперти" Нугзар Китиашвили и эксперт компании Давид Тушишвили получили по 3,5 года тюрьмы за изготовление и реализацию поддельного официального документа, что привело к значительному ущербу.Представитель компании "Нью метал дизайн" (субподрядчик "Гринсервис +") Лаша Чигиташвили, обвиняемый в халатности, которая привела к гибели человека, получил 3 года тюрьмы.Что касается сварщиков, которых наняла компания "Нью метал дизайн", один из братьев Георгий Гобеджишвили получил 4 года тюрьмы, а второй, Валерий Гобеджишвили, признан невиновным.Детали делаСледствие заявило, что директор "Гринсервис+" представил в городскую службу мэрии фальшивый проект, не соответствующий правилам техники безопасности при обустройстве электрического оборудования. В результате "Гринсервис+" выполнил работы, не соответствующие требованиям безопасности здоровья и жизни людей.В частности, во внутреннем бассейне фонтана было установлено управляющее оборудование на 220 вольт, а кабели не были проложены в трубах с соответствующей защитой. При этом не было реле, которое в случае утечки электроэнергии обеспечило бы автоматическое отключение питания. Также не был заземлен защитный колпак (решетка) насоса.По данным следствия, несмотря на то, что первоначальный проект не соответствовал нормам безопасности, насосы должны были находиться за пределами бассейна фонтана, и в таком случае утечки электроэнергии непосредственно с кабелей двигателей насосов не могло произойти. Во втором проекте насосы были перенесены в бассейн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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