https://sputnik-georgia.ru/20230711/den-ashura-2023-kak-provodyat-musulmane-samyy-vazhnyy-den-v-godu-279460809.html

День Ашура 2023: как проводят мусульмане самый важный день в году?

День Ашура 2023: как проводят мусульмане самый важный день в году?

День Ашура (Шахсей-вахсей) мусульмане отмечают 10 числа священного месяца Мухаррам – один из самых важных дней в исламе, в 2023-м выпадает на 28 июля 11.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-11T16:00+0400

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По Корану сотворение небес и первого человека на земле произошло в День Ашура – в этот же день наступит Судный день, или конец света. День Ашура 2023: какого числа один из самых важных дней в исламе >>>Как проводят мусульмане День Ашура, о традициях самого важного дня в исламе, читайте в Sputnik Грузия. Пост в День Ашура Мусульмане-сунниты и мусульмане-шииты проводят 10-й день месяца Мухаррам по-разному. Пост в день Ашура установил пророк Мухаммед в 622 году после переезда из Мекки в Медину. Однако после установления обязательного поста в Рамадан в День Ашура пост у мусульман-суннитов стал добровольным, но желательным. Старший внук пророка Мухаммеда Хасан, желая избежать междоусобного раздора, заключил с халифом Муавия соглашение о том, что его наследник после его смерти не будет требовать для себя этого титула. Однако сын Муавии Язид, разорвав соглашение, захватил незаконно власть. Он планировал подчинить себе имама Хусейна, младшего брата Хасана, и приступил к выполнения своего коварного плана, когда он отправился в Куфу с членами семьи и родственниками. Тридцатитысячное войско Язида окружило Хусейна и его малочисленных сподвижников недалеко от реки Ефрат. Имаму Хусейну нанесли 29 колотых и 27 резаных ран, а потом отрубили голову. Битва произошла в 680 году в городе Кербела (территория современного Ирака) десятого числа месяца Мухаррам. Шииты с тех давних пор оплакивают мученическую смерть Хусейна первые десять дней месяца, соблюдая строгий пост и траур. Также они устраивают театрализованные представления, повторяющие эпизоды битвы при Кербеле и гибели имама. Шествия скорбящих, несущие черные знамена, проходят в дни траура по городам и селениям. В ходе шествия некоторые его участники бьют себя кулаками в грудь и наносят удары цепями и кинжалами. Шествие сопровождается громким плачем и восклицанием: "Шах Хусейн, вах, Хусейн!" Так произошло европейское название этой традиции – "шахсей-вахсей". Традиции Память имама Хусейна чтят и мусульмане-сунниты, однако для них пост и траур в День Ашуры не обязательны. Пост соблюдать желательно как в День Ашура, так и девятого, и одиннадцатого Мухаррама, а также раздавать милостыню. Поэтому в День Ашура мусульмане читают Коран, радуют детей и близких, раздают милостыню и совершают другие богоугодные дела. С заходом солнца, завершив пост, правоверные начинают праздничную трапезу. По традиции на стол обязательно подают ашуре – блюдо готовят из зерен, фасоли, орехов, сухофруктов и фруктов. Ашуре – главное блюдо первого месяца мусульманского года. В магазинах в это время продаются специальные наборы для его приготовления. А в День Ашура его раздают бедным. Кроме ашуре по традиции на стол также подают блюда из фасоли, чечевицы и мяса. Для детей пекут чареки – сладкие печенья, и готовят шербет. Материал подготовлен на основе открытых источников

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