https://sputnik-georgia.ru/20230711/eks-posly-ssha-v-gruzii-ne-smogut-izmenit-reshenie-espch-po-saakashvili--talakvadze-279472833.html

Экс-послы США в Грузии не смогут изменить решение ЕСПЧ по Саакашвили – Талаквадзе

Экс-послы США в Грузии не смогут изменить решение ЕСПЧ по Саакашвили – Талаквадзе

В мае ЕСПЧ отказал осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в переводе на лечение за границу 11.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-11T18:03+0400

2023-07-11T18:03+0400

2023-07-11T18:09+0400

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еспч

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Заявление бывших послов США в Грузии не сможет изменить решение Европейского суда по правам человека по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, подтвердившего, что права осужденного защищены, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе. В заявлении экс-послов США в Грузии Уильяма Кортни, Яна Келли, Ричарда Майлза и Джона Тефта и Кеннета Яловица от 10 июля говорится, что Саакашвили потенциально грозит "неминуемая смерть в тюрьме". Они призвали власти Грузии разрешить ему "получить жизненно необходимую медицинскую помощь". В заявлении бывших послов США в Грузии, помимо прочего, сказано, что грузинские лидеры и официальные лица, "ответственные за жестокое обращение с Саакашвили", могут быть подвергнуты жестким санкциям согласно американскому "закону Магнитского" об ответственности за нарушение прав человека. "Беспомощная попытка" – Кобахидзе о заявлении экс-послов США в Грузии по Саакашвили>>Кроме того, отмечено, что плохое обращение с Саакашвили может отдалить Грузию от Запада, а не сблизить. А если Саакашвили погибнет в тюрьме, "санкции могут быть более жесткими или более вероятными". Многие месяцы часть оппозиции утверждала, что Саакашвили является жертвой пыток в заключении, но в мае 2023 года ЕСПЧ отказал экс-президенту в переводе на лечение за рубеж или в другую клинику в Грузии. Арест и уголовные дела Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Странное решение – депутат "Грузинской мечты" о заявлении Зеленского про Саакашвили >>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, арчил талаквадзе, европейский суд по правам человека, еспч, сша