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Странное решение – депутат "Грузинской мечты" о заявлении Зеленского про Саакашвили

Странное решение – депутат "Грузинской мечты" о заявлении Зеленского про Саакашвили

Европейский суд по правам человека отказал осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу "Саакашвили против Грузии" в переводе на лечение в... 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T15:30+0400

2023-07-04T15:30+0400

2023-07-04T15:46+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Решение президента Украины Владимира Зеленского о высылке посла Грузии из-за состояния здоровья заключенного экс-президента Михаила Саакашвили кажется странным на фоне решения Европейского суда по правам человека, заявил член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Кахиани.Зеленский 3 июля поручил МИД Украины вызвать посла Грузии Георгия Закарашвили и выразить ему решительный протест из-за ситуации с Саакашвили. Он также призвал власти Грузии передать им Саакашвили, гражданина Украины, для необходимого лечения и ухода. Во вторник грузинскому дипломату предложили покинуть Украину для консультаций с Тбилиси. Между тем, учитывая то, что Украина находится в состоянии конфликта, реакция Грузии должна быть дружественной, отметил депутат.На спекуляции о состоянии Саакашвили ответил ЕСПЧ – депутат о заявлении Зеленского>>Многие месяцы часть оппозиции утверждала, что Саакашвили является жертвой пыток в заключении, но в мае 2023 года ЕСПЧ отказал осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу "Саакашвили против Грузии" в переводе на лечение в Варшаву, и в то же время государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Заявление УкраиныРешению Зеленского в понедельник предшествовало появление Саакашвили после долгого перерыва. Он принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году, где продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они якобы довели его до такого состояния.Во вторник по указу президент Украины посол Грузии Георгий Закарашвили был вызван в МИД, где ему "был выражен решительный протест в связи с существенным ухудшением состояния заключенного в Грузии гражданина Украины Михеила Саакашвили".В связи с этим дипломату было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей решения сложившейся ситуации.Позиция властей Украины оскорбительна – Кобахидзе о высылке посла Грузии из-за Саакашвили>>В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" решение Зеленского назвали оскорбительным для грузинских властей.Между тем в понедельник временный поверенный по делам Украины в Грузии Александр Шульга был вызван в МИД Грузии в связи с введением санкций Киевом в отношении грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее основателя Тамаза Гаиашвили.О санкциях со стороны Украины заговорили после того, как Georgian Airways – единственная грузинская авиакомпания – стала осуществлять полеты в Россию.Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди".Нечеловеческого обращения с Саакашвили в заключении не было – данные следствия>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд добиться освобождения Саакашвили из заключения по состоянию здоровья. Эксперты, в том числе приглашенные защитой Саакашвили американские врачи, заявили на суде, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций.Причиной возникновения данных заболеваний многие приглашенные адвокатами Саакашвили эксперты назвали отравление тяжелыми металлами.В конце 2022 года директор центра психо-реабилитации "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что клиника "Вивамеди", где Саакашвили находится с мая 2022 года, провела токсикологическое исследование в Германии, которое показало наличие в крови Саакашвили четырех металлов в малом количестве – это ртуть, мышьяк, таллий и свинец. По словам Джишкариани, наличие в организме разных металлов может говорить о некоем соединении.В ответ глава медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Минфина Малхаз Уртмелидзе заявил, что разговоры об отравлении Саакашвили абсурдны – вещества, упомянутые в медицинском заключении центра "Эмпатия" по итогам обследования осужденного, даже ниже допустимой нормы.Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля 2023 года.Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов.Спустя почти месяц, 2 марта, это решение оставил в силе Тбилисский апелляционный суд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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