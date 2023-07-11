https://sputnik-georgia.ru/20230711/festival-miro-park-fest-posvyaschennyy-tragicheski-pogibshemu-yunoshe-proydet-v-tbilisi-279459021.html

Фестиваль Miro Park Fest, посвященный трагически погибшему юноше, пройдет в Тбилиси

Фестиваль Miro Park Fest, посвященный трагически погибшему юноше, пройдет в Тбилиси

Это не разовое мероприятие, а начало ежегодной традиции, демонстрирующей глубокое влияние Мириана на искусство, отмечают организаторы 11.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-11T17:00+0400

2023-07-11T17:00+0400

2023-07-11T17:00+0400

грузия

новости

культура

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/04/267139476_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_76c651b0d1fd80ab03a4224e88b847b2.jpg

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Фестиваль Miro Park Fest, посвященный трагически погибшему 20-летнему Мириану Кукава, впервые пройдет в Тбилиси 14 июля, говорится в сообщении организаторов. Кукава убили в июле 2022 года на празднике в честь дня рождения в селе Цхваричамия. Тогда произошла драка между гостями: стороны дрались с использованием холодного оружия, и один из задержанных нанес Мириану смертельные ранения.Так, фестиваль предоставит площадку для начинающих и уже состоявшихся артистов, спортсменов и музыкантов, чтобы они смогли продемонстрировать свои таланты и показать любовь Мириана к творчеству и дружескому соревнованию. На фестивале пройдут различные мероприятия, среди которых роспись стен: грузинские стрит-артисты Sad Xar Mama, 235, LAMB, Oto, Disko, Chil1, Spore и Swamp распишут стены парка.Убийство на дне рождения близ Тбилиси – обвиняемый получил 14 лет тюрьмы >>>Также состоится чемпионат по настольному теннису совместно с Федерацией настольного тенниса Абхазии. На нем будут приветствовать игроки любого уровня, отмечают организаторы.На мероприятии будет и музыкальное сопровождение – выступят DRO, GTST111 и другие исполнители. Посещение всех мероприятий, которые пройдут по адресу ул. Панаскертели-Цицишвили, 11, свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, культура, тбилиси