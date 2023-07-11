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Фестиваль скалолазания пройдет в Грузии

Фестиваль скалолазания пройдет в Грузии

От участников требуется наличие опыта страховочного лазания 11.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-11T16:37+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Фестиваль скалолазания пройдет в приключенческом лагере села Свери (Чиатурский район) 15 и 16 июля, говорится в сообщении организаторов. Откроется фестиваль кемпингом, пикником, посиделками у костра, музыкой и играми. Уже на следующий день начнется соревнование и завершится церемонией награждения победителей. Пейзажи, еда и развлечения: "Дни гор 2023" пройдут в высокогорных регионах Грузии >>>Принять участие в фестивале могут все скалолазы как профессионалы, так и любители по предварительной регистрации. От участников требуется наличие опыта страховочного лазания. Дети 2009 года рождения (13-14 лет) и младше на фестиваль не допускаются. Организаторы подчеркивают, что участники фестиваля обязаны иметь полную экипировку. Зарегистрированным участникам в день соревнования бесплатно будут раздавать фрукты, сладости, воду и энергетические напитки. Прохладительные и горячие напитки, а также различные продукты питания будут доступны для гостей фестиваля на территории лагеря. Регистрация для участия проходит до 12 июля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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