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Генерал США: Запад теряет влияние в Грузии

Генерал США: Запад теряет влияние в Грузии

По словам генерала, НАТО упустила свой шанс и сейчас теряет влияние в Грузии 11.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-11T19:38+0400

2023-07-11T19:38+0400

2023-07-11T19:38+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл – Sputnik. Запад и НАТО потерпели неудачу в Грузии и теряют свое влияние в этой стране, заявил бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес в интервью польскому порталу Interia. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.По словам генерала, НАТО упустила свой шанс и сейчас теряет влияние в Грузии. "В случае с Грузией мы сейчас находимся в гораздо худшем положении, чем два, три или пять лет назад", – признал он. "Мы не были последовательны в наших оценках значения экономического развития, сотрудничества в области безопасности и всех других вопросов, которые являются частью комплексной стратегии НАТО..." – сказал генерал. США сегодня готовят "майдан" в Грузии >>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту и еще по одному пункту, в частности в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что власти принципиально выполнили все 12 приоритетов. Большая часть замечаний связана с усовершенствованием практики, на законодательном уровне работа сделана. В нескольких случаях речь идет о принятии новых законов, в том числе о судебной системе и деолигархизации с применением системного подхода, но для выполнения этих пунктов нужна конкретика от Еврокомиссии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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