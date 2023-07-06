https://sputnik-georgia.ru/20230706/ssha-segodnya-gotovyat-maydanv-gruzii-279315531.html

США сегодня готовят "майдан" в Грузии

США сегодня готовят "майдан" в Грузии

Запад своим агрессивным вмешательством во внутреннюю политику Грузии добьется того, что терпение у руководства страны закончится. Об этом и о некоторых... 06.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-06T22:15+0400

2023-07-06T22:15+0400

2023-07-06T22:55+0400

грузия

аналитика

политика

илия второй

нато

европарламент

еспч

сша

украина

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23794/15/237941537_0:0:3229:1816_1920x0_80_0_0_6278701048318a19b57ad35bb3de7436.jpg

Начну с того, что поделюсь своим мнением об отравлении Местоблюстителя Патриаршего Престола владыки Шио (Муджири), что уже подтвердила Патриархия ГПЦ. Уверен, Владыку Шио отравили мышьяком с той же целью, с какой несколько лет назад хотели отравить Католикос-Патриарха Илию Второго цианидом калия. США не хотят, чтобы Патриархом Грузии был священнослужитель, получивший духовное образование в России.... В Грузии США сегодня готовят "майдан", и убийство местоблюстителя, пользующегося огромным, вторым после Илии Второго, влиянием среди паствы, должно было послужить триггером. Цель – уличные протесты, митинги, госпереворот и освобождение Саакашвили. Нельзя обойти очередной скандал с Саакашвили, который на этот раз раздул Киев. Для чего им вдруг понадобился Саакашвили, чем объяснить ультиматум Зеленского? Зеленский вышел за рамки морали – спикер парламента Грузии >>Уверен, Саакашвили – это лишь повод. Дело началось не сегодня с практической высылкой из Украины грузинского посла, а гораздо раньше – с отзывом из Грузии украинского посла. Координатор международной группы по вопросу санкций, созданной президентом Украины, Майкл Макфол заявил в интервью "Радио Свобода", что Грузия не должна бояться эскалации с Россией, но власть Грузии "второй фронт" не открывает. Радикальная оппозиция объявила на весь мир, что Грузия помогает России обходить санкции, но три главных ревизора по санкциям – американский, английский и европейский – побывали в Грузии с инспекционным визитом и отвергли эти обвинения. Европарламент и посол США били тревогу, что в Грузии ущемлены права медиа и менеджер главного оппозиционного телевидения сидит в тюрьме – и Гварамия помиловали. Оппозиция и коллективный Запад заявили, что в Грузии убивают политзаключённого, экс-президента Саакашвили, но Страсбург постановил, что Мишка-трусишка содержится в царских условиях. Кроме всего прочего, оппозицию в Грузии начали колотить на улицах, оптом и в розницу. Поэтому Саакашвили, которого ни за что не освободит грузинская власть, – это предмет шантажа: Грузии не дадут статус кандидата в члены ЕС из-за "умирающего узника", и в результате – все на улицы, у грузин отнимают европейское мужество, свергнуть пророссийскую власть "Грузинской мечты"! А дальше, буквально на следующий день после мятежа, грузины должны пойти на Абхазию и Южную Осетию, где базируются российские базы… Вот таков План "А". ЕСПЧ ответил на спекуляции о состоянии Саакашвили – депутат о заявлении Зеленского >>Но есть и План "Б": если Грузия не освободит Саакашвили, а она его не освободит, если только президент Саломе Зурабишвили его не помилует, Киев в лучших американских традициях вышлет на освобождение украинского гражданина … Нет, не авианосцы, которых у Киева нет, а десант, который давно обещал Арестович. К десанту из украинских спецподразделений, наёмников и Грузинского легиона Мамулашвили в Тбилиси присоединятся тысячи военных и силовиков режима Саакашвили – и генералы, и полковники, и солдаты удачи. Они вооружены и очень опасны, за них – Запад, НАТО и Украина, а за властью Грузии никого нет, если только она не попросит помощи у России, как раньше попросил Донбасс. Но власть Грузии, хотя нацистская Украина – уже на пороге, объявила "режим односторонней дружественности", как СССР в июне 1941 года не нарушил Пакт Молотова-Риббентропа, хотя нацистская Германия была уже на границе с Украиной. Расчёт Киева именно на то, что гордая Грузия не попросит помощи у России, с которой она прервала дипотношения, и Россия ей, соответственно, не поможет. По Плану "Б" объединённый украинский десант не подойдёт к границам с Абхазией и ЮО, его главная цель – захватить, сменить власть в Тбилиси, чтобы взять под контроль Грузию и передать её США и НАТО – с трубопроводами, лежащую на маршрутах "Один пояс и один путь", "Север-Юг", магистралями Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса, ж/д Баку-Тбилиси-Карс и др. Восстановление ж/д сообщения с Россией через Абхазию - мнение премьера Грузии >>Главное – успеть до открытия Закавказской железной дороги из России – через Абхазию/Грузию – в Армению, потому будет уже поздно, Россия будет защищать эту дорогу… А что предпримет грузинская власть? Неужели сдаст позиции без боя, спросите вы? Боюсь, что кровопролития в Грузии не избежать. Я очень рад, что сегодня власть по сотне раз на день повторяет такие термины – "второй фронт", "украинские фашисты-полицаи-бандеровцы", а ведь улицы Тбилиси недавно пестрели украинскими флагами, и когда я заявлял, что Украина является вражеским Грузии государством, на Руставели пели гимны в честь "хероев", кляли на чём свет стоит Россию и посылали сотни тысяч тонн гуманитарной помощи в Киев, которая совсем не помешала бы и самим тбилисцам… Уже ничего не говорю про помощь украинским беженцам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

украина

киев

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, аналитика, политика, илия второй, нато, европарламент, еспч, сша, украина, киев, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины