https://sputnik-georgia.ru/20230706/ssha-segodnya-gotovyat-maydanv-gruzii-279315531.html
США сегодня готовят "майдан" в Грузии
США сегодня готовят "майдан" в Грузии
Запад своим агрессивным вмешательством во внутреннюю политику Грузии добьется того, что терпение у руководства страны закончится. Об этом и о некоторых... 06.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-06T22:15+0400
2023-07-06T22:15+0400
2023-07-06T22:55+0400
грузия
аналитика
политика
илия второй
нато
европарламент
еспч
сша
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23794/15/237941537_0:0:3229:1816_1920x0_80_0_0_6278701048318a19b57ad35bb3de7436.jpg
Начну с того, что поделюсь своим мнением об отравлении Местоблюстителя Патриаршего Престола владыки Шио (Муджири), что уже подтвердила Патриархия ГПЦ. Уверен, Владыку Шио отравили мышьяком с той же целью, с какой несколько лет назад хотели отравить Католикос-Патриарха Илию Второго цианидом калия. США не хотят, чтобы Патриархом Грузии был священнослужитель, получивший духовное образование в России.... В Грузии США сегодня готовят "майдан", и убийство местоблюстителя, пользующегося огромным, вторым после Илии Второго, влиянием среди паствы, должно было послужить триггером. Цель – уличные протесты, митинги, госпереворот и освобождение Саакашвили. Нельзя обойти очередной скандал с Саакашвили, который на этот раз раздул Киев. Для чего им вдруг понадобился Саакашвили, чем объяснить ультиматум Зеленского? Зеленский вышел за рамки морали – спикер парламента Грузии >>Уверен, Саакашвили – это лишь повод. Дело началось не сегодня с практической высылкой из Украины грузинского посла, а гораздо раньше – с отзывом из Грузии украинского посла. Координатор международной группы по вопросу санкций, созданной президентом Украины, Майкл Макфол заявил в интервью "Радио Свобода", что Грузия не должна бояться эскалации с Россией, но власть Грузии "второй фронт" не открывает. Радикальная оппозиция объявила на весь мир, что Грузия помогает России обходить санкции, но три главных ревизора по санкциям – американский, английский и европейский – побывали в Грузии с инспекционным визитом и отвергли эти обвинения. Европарламент и посол США били тревогу, что в Грузии ущемлены права медиа и менеджер главного оппозиционного телевидения сидит в тюрьме – и Гварамия помиловали. Оппозиция и коллективный Запад заявили, что в Грузии убивают политзаключённого, экс-президента Саакашвили, но Страсбург постановил, что Мишка-трусишка содержится в царских условиях. Кроме всего прочего, оппозицию в Грузии начали колотить на улицах, оптом и в розницу. Поэтому Саакашвили, которого ни за что не освободит грузинская власть, – это предмет шантажа: Грузии не дадут статус кандидата в члены ЕС из-за "умирающего узника", и в результате – все на улицы, у грузин отнимают европейское мужество, свергнуть пророссийскую власть "Грузинской мечты"! А дальше, буквально на следующий день после мятежа, грузины должны пойти на Абхазию и Южную Осетию, где базируются российские базы… Вот таков План "А". ЕСПЧ ответил на спекуляции о состоянии Саакашвили – депутат о заявлении Зеленского >>Но есть и План "Б": если Грузия не освободит Саакашвили, а она его не освободит, если только президент Саломе Зурабишвили его не помилует, Киев в лучших американских традициях вышлет на освобождение украинского гражданина … Нет, не авианосцы, которых у Киева нет, а десант, который давно обещал Арестович. К десанту из украинских спецподразделений, наёмников и Грузинского легиона Мамулашвили в Тбилиси присоединятся тысячи военных и силовиков режима Саакашвили – и генералы, и полковники, и солдаты удачи. Они вооружены и очень опасны, за них – Запад, НАТО и Украина, а за властью Грузии никого нет, если только она не попросит помощи у России, как раньше попросил Донбасс. Но власть Грузии, хотя нацистская Украина – уже на пороге, объявила "режим односторонней дружественности", как СССР в июне 1941 года не нарушил Пакт Молотова-Риббентропа, хотя нацистская Германия была уже на границе с Украиной. Расчёт Киева именно на то, что гордая Грузия не попросит помощи у России, с которой она прервала дипотношения, и Россия ей, соответственно, не поможет. По Плану "Б" объединённый украинский десант не подойдёт к границам с Абхазией и ЮО, его главная цель – захватить, сменить власть в Тбилиси, чтобы взять под контроль Грузию и передать её США и НАТО – с трубопроводами, лежащую на маршрутах "Один пояс и один путь", "Север-Юг", магистралями Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса, ж/д Баку-Тбилиси-Карс и др. Восстановление ж/д сообщения с Россией через Абхазию - мнение премьера Грузии >>Главное – успеть до открытия Закавказской железной дороги из России – через Абхазию/Грузию – в Армению, потому будет уже поздно, Россия будет защищать эту дорогу… А что предпримет грузинская власть? Неужели сдаст позиции без боя, спросите вы? Боюсь, что кровопролития в Грузии не избежать. Я очень рад, что сегодня власть по сотне раз на день повторяет такие термины – "второй фронт", "украинские фашисты-полицаи-бандеровцы", а ведь улицы Тбилиси недавно пестрели украинскими флагами, и когда я заявлял, что Украина является вражеским Грузии государством, на Руставели пели гимны в честь "хероев", кляли на чём свет стоит Россию и посылали сотни тысяч тонн гуманитарной помощи в Киев, которая совсем не помешала бы и самим тбилисцам… Уже ничего не говорю про помощь украинским беженцам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
украина
киев
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23794/15/237941537_0:0:2871:2153_1920x0_80_0_0_d3f49777cac9be12d8c7f23e68dc7730.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, аналитика, политика, илия второй, нато, европарламент, еспч, сша, украина, киев, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины
грузия, аналитика, политика, илия второй, нато, европарламент, еспч, сша, украина, киев, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины
США сегодня готовят "майдан" в Грузии
22:15 06.07.2023 (обновлено: 22:55 06.07.2023)
Запад своим агрессивным вмешательством во внутреннюю политику Грузии добьется того, что терпение у руководства страны закончится. Об этом и о некоторых событиях последних дней в своей колонке размышляет лавный редактор агентства "ГРУЗИНФОРМ" Арно Хидирбегишвили
Начну с того, что поделюсь своим мнением об отравлении Местоблюстителя Патриаршего Престола владыки Шио (Муджири), что уже подтвердила Патриархия ГПЦ.
Уверен, Владыку Шио отравили мышьяком с той же целью, с какой несколько лет назад хотели отравить Католикос-Патриарха Илию Второго цианидом калия. США не хотят, чтобы Патриархом Грузии был священнослужитель, получивший духовное образование в России.... В Грузии США сегодня готовят "майдан", и убийство местоблюстителя, пользующегося огромным, вторым после Илии Второго, влиянием среди паствы, должно было послужить триггером. Цель – уличные протесты, митинги, госпереворот и освобождение Саакашвили.
Нельзя обойти очередной скандал с Саакашвили, который на этот раз раздул Киев. Для чего им вдруг понадобился Саакашвили, чем объяснить ультиматум Зеленского?
Уверен, Саакашвили – это лишь повод. Дело началось не сегодня с практической высылкой из Украины грузинского посла, а гораздо раньше – с отзывом из Грузии украинского посла. Координатор международной группы по вопросу санкций, созданной президентом Украины, Майкл Макфол заявил в интервью "Радио Свобода", что Грузия не должна бояться эскалации с Россией, но власть Грузии "второй фронт" не открывает. Радикальная оппозиция объявила на весь мир, что Грузия помогает России обходить санкции, но три главных ревизора по санкциям – американский, английский и европейский – побывали в Грузии с инспекционным визитом и отвергли эти обвинения. Европарламент и посол США били тревогу, что в Грузии ущемлены права медиа и менеджер главного оппозиционного телевидения сидит в тюрьме – и Гварамия помиловали.
Оппозиция и коллективный Запад заявили, что в Грузии убивают политзаключённого, экс-президента Саакашвили, но Страсбург постановил, что Мишка-трусишка содержится в царских условиях. Кроме всего прочего, оппозицию в Грузии начали колотить на улицах, оптом и в розницу. Поэтому Саакашвили, которого ни за что не освободит грузинская власть, – это предмет шантажа: Грузии не дадут статус кандидата в члены ЕС из-за "умирающего узника", и в результате – все на улицы, у грузин отнимают европейское мужество, свергнуть пророссийскую власть "Грузинской мечты"! А дальше, буквально на следующий день после мятежа, грузины должны пойти на Абхазию и Южную Осетию, где базируются российские базы… Вот таков План "А".
Но есть и План "Б": если Грузия не освободит Саакашвили, а она его не освободит, если только президент Саломе Зурабишвили его не помилует, Киев в лучших американских традициях вышлет на освобождение украинского гражданина … Нет, не авианосцы, которых у Киева нет, а десант, который давно обещал Арестович. К десанту из украинских спецподразделений, наёмников и Грузинского легиона Мамулашвили в Тбилиси присоединятся тысячи военных и силовиков режима Саакашвили – и генералы, и полковники, и солдаты удачи. Они вооружены и очень опасны, за них – Запад, НАТО и Украина, а за властью Грузии никого нет, если только она не попросит помощи у России, как раньше попросил Донбасс.
Но власть Грузии, хотя нацистская Украина – уже на пороге, объявила "режим односторонней дружественности", как СССР в июне 1941 года не нарушил Пакт Молотова-Риббентропа, хотя нацистская Германия была уже на границе с Украиной. Расчёт Киева именно на то, что гордая Грузия не попросит помощи у России, с которой она прервала дипотношения, и Россия ей, соответственно, не поможет. По Плану "Б" объединённый украинский десант не подойдёт к границам с Абхазией и ЮО, его главная цель – захватить, сменить власть в Тбилиси, чтобы взять под контроль Грузию и передать её США и НАТО – с трубопроводами, лежащую на маршрутах "Один пояс и один путь", "Север-Юг", магистралями Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса, ж/д Баку-Тбилиси-Карс и др.
Главное – успеть до открытия Закавказской железной дороги из России – через Абхазию/Грузию – в Армению, потому будет уже поздно, Россия будет защищать эту дорогу…
А что предпримет грузинская власть? Неужели сдаст позиции без боя, спросите вы? Боюсь, что кровопролития в Грузии не избежать. Я очень рад, что сегодня власть по сотне раз на день повторяет такие термины – "второй фронт", "украинские фашисты-полицаи-бандеровцы", а ведь улицы Тбилиси недавно пестрели украинскими флагами, и когда я заявлял, что Украина является вражеским Грузии государством, на Руставели пели гимны в честь "хероев", кляли на чём свет стоит Россию и посылали сотни тысяч тонн гуманитарной помощи в Киев, которая совсем не помешала бы и самим тбилисцам… Уже ничего не говорю про помощь украинским беженцам.