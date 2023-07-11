https://sputnik-georgia.ru/20230711/ilin-den-2023-kakogo-chisla-otmechayut-narodnyy-prazdnik-279475817.html

Ильин день 2023: какого числа отмечают народный праздник?

Ильин день 2023: какого числа отмечают народный праздник?

Народный праздник Ильин день отмечают в августе – в этот день православная церковь поминает святого Илию, единственного из пророков, попавшего живым в Царство... 11.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-11T20:28+0400

2023-07-11T20:28+0400

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религия

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календарь религиозных праздников

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Какого числа народный праздник Ильин день отмечают в 2023-м, читайте в Sputnik Грузия. Какого числа Ильин день? Из года в год дата праздника в народном календаре неизменна – Ильин день ежегодно отмечают 2 августа. Образ святого Ильи после принятия христианства заменил на Руси бога-громовержца Перуна, почитаемого древними славянами. Святой Илья – один из величайших пророков Ветхого Завета, которого почитают как в христианстве, так и в исламе, иудаизме и языческих религиях. Родился будущий пророк за 900 лет до Рождества Христова в Фесвии Галаадской (область к северу от Мертвого моря). Предание повествует, что отцу Ильи, когда он родился, было видении, где свое почтение младенцу выражали "благообразные мужи". Они пеленали малыша огнем и питали его пламенем. Что нельзя делать в Ильин день? Традиции и приметы праздника >>С малых лет Илия посвятил себя Богу. Поселившись в пустыне, он постоянно постился и молился. Чтобы вразумить израильский народ и царя Ахава, которого жена убедила принять язычество, пророк поразил землю засухой. Лишь на третий год Господь по молитве Ильи послал обильный дождь на Землю. Немало чудес святой Илья совершил при жизни – свергал небесный огонь, чтобы вразумить грешников, воскресил отрока сарептской вдовы, приютившей пророка, и даже говорил с Богом, закрыв при этом свое лицо. Ильин день начинали отмечать накануне. Люди, прекратив полевые работы, пекли обрядовое печенье и при помощи различных ритуалов старались защитить себя от болезни и сглаза, а свой дом – от молнии, града, ливня и других бедствий. Материал подготовлен на основе открытых источников

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