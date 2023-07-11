https://sputnik-georgia.ru/20230711/kobakhidze-rasskazal-pochemu-prezidenta-gruzii-vynudili-pomilovat-gvaramiya-279465751.html

Кобахидзе рассказал, почему президента Грузии вынудили помиловать Гварамия

Кобахидзе рассказал, почему президента Грузии вынудили помиловать Гварамия

В Страсбурге оппозиционер встретится с депутатами Европарламента, которые отличаются резкой критикой в адрес властей Грузии 11.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-11T15:02+0400

2023-07-11T15:02+0400

2023-07-11T15:13+0400

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили вынудили помиловать гендиректора и основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия для того, чтобы разжечь поляризацию в стране, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос, почему Гварамия пригласили в Европарламент.Заявление о помиловании президент сделала 22 июня вскоре после устного доклада Еврокомиссии о том, каких успехов достигла Грузия в процессе выполнения 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В промежуточной оценке сказано, что никакого прогресса нет в направлении "плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ". Оппозиция не смогла усилить поляризацию в стране, и поэтому президента Грузии вынудили вмешаться в процесс, считает политик.По информации телеканала "Мтавари архи", Гварамия в Страсбурге встретится с депутатами Европарламента, в том числе с Анрюсом Кубилюсом, Виолой фон Крамон и Анной Фотигой, которые отличаются резкой критикой в адрес нынешних властей Грузии.Деполяризация в Грузии Деполяризация – это первая из 12 рекомендаций Евросоюза, которую должны выполнить власти Грузии для того, чтобы получить статус страны-кандидата на вступление Евросоюз. Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, обнародованному в конце июня 2023 года, этот пункт Грузия выполнила частично.По словам Кобахидзе, деполяризация – это самое сложно выполнимое условие Евросоюза, но власти сделали все возможное, в то время как несколько партий, включая бывшую правящую партию "Единое национальное движение", отказались работать вместе с "Грузинской мечтой" для выполнения условий ЕС, заявив, что все что она делает – это фикция.Деполяризация - "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №1>>Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова.Дело Гварамия Представители части оппозиции не раз требовали освобождения Гварамия, называя его политзаключенным, а решение суда – несправедливым. Гварамия находился в заключении с 16 мая 2022 года. Его задержали в зале Тбилисского городского суда сразу после оглашения приговора. Основатель "Мтавари архи" был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и приговорен к 3 годам 6 месяцам тюрьмы. Речь идет о нанесение ущерба в размере 6,8 миллиона лари телекомпании "Рустави 2", когда он был ее гендиректором. В ноябре 2022 года Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ника гварамия, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, европарламент, саломе зурабишвили