https://sputnik-georgia.ru/20230704/depolyarizatsiya---gruzinskaya-mechta-o-vypolnenii-usloviya-es-5-279305766.html

Деполяризация - "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №1

Деполяризация - "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №1

Несколько оппозиционных партий отказались работать вместе с "Грузинской мечтой", заявив, что все что она делает - это фикция 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T13:02+0400

2023-07-04T13:02+0400

2023-07-06T14:47+0400

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шалва папуашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Деполяризация - это самое сложно выполнимое условие Евросоюза, которое было поставлено Грузии для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, но власти сделали все возможное, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на презентации отчета о проделанной работе.Деполяризация – это первая из 12 рекомендаций Евросоюза. Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, обнародованному в конце июня, этот пункт Грузия выполнила частично. Еврокомиссия отметила необходимость обеспечения эффективного парламентского надзора, завершения жесткой риторики и проявления уважения к политическим договоренностям, в частности к соглашению между властями и оппозицией при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля от 19 апреля 2021 года.Соглашение от 19 апреля предусматривало перераспределение власти в парламенте для большей включенности оппозиции, а также проведение судебной реформы и избирательной реформы.Одной из главных частей избирательной реформы, согласно соглашению, должно было быть проведение следующих парламентских выборов по полностью пропорциональной системе, то есть только по партийным спискам, с естественным или максимум двухпроцентным проходным барьером. Грузия в короткие сроки решает большие проблемы – министр о работе над условиями ЕС>>Соглашение от 19 мая 2021 года должно было положить конец политическому кризису, последовавшему за непризнанием оппозицией результатов парламентских выборов 2020 года и бойкотом нового парламента. Все парламентские оппозиционные партии, кроме крупнейшей - "Единое национальное движение", подписали соглашение и прекратили бойкот. Спустя два месяца в знак протеста из соглашения вышла правящая партия "Грузинская мечта".Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова."Грузинская мечта" переводит стрелки Рекомендация: решить проблему политической поляризации путем обеспечения сотрудничества между политическими партиями в духе соглашения от 19 апреля.Что сделано: всем партиям было предложено подключиться к работе над выполнением 12 условий Евросоюза и начался постоянный мониторинг действий и заявлений, способствующих поляризации.Нужно не лоббирование, а поддержка – Кобахидзе о статусе страны-кандидата в ЕС для Грузии>>"Естественно, это самый сложный для исполнения вопрос. И выполнение этого приоритета требует включения разных субъектов, в том числе, конечно, правящей партии, оппозиции, а также любого субъекта, который связан с грузинской политикой. То, что мы могли сделать вокруг этих 12 пунктов, это, естественно, надлежащая включенность оппозиции в выполнение 12 пунктов", - сказал Кобахидзе.Несколько партий, включая бывшую правящую партию "Единое национальное движение", отказались работать вместе с "Грузинской мечтой", заявив, что все что она делает - это фикция. Кроме того, по инициативе председателя парламента Шалва Папуашвили, начался постоянный мониторинг действий и заявлений, способствующих поляризации.Спикер парламента предложил всем заинтересованным сторонам - партиям и представителям гражданского общества, детальнее ознакомиться с отчетом этого мониторинга, но, к сожалению, интерес был очень низким, сказал председатель "Грузинской мечты".Грузия достигла успехов на пути в ЕС, несмотря на действия оппозиции – Папуашвили>>Он также привел статистику голосования в парламенте по законопроектам, направленным на реализацию 12 рекомендаций Евросоюза. В частности, парламентское большинство, в которое входит "Грузинская мечта" и депутаты, представляющие общественное движение "Сила народа", поддержало все 17 инициатив. Что касается оппозиции, "Европейские социалисты" поддержали 14 инициатив, партия "Лело" - девять, "Граждане" - семь, "Гирчи" - пять, "За Грузию" - четыре, "Единое национальное движение" - две, "Стратегия Агмашенебели" - одну. Трое независимых депутатов проголосовали по девяти законопроектам. "Сделаем максимум" – лидер "Грузинской мечты" рассказал о шагах по деполяризации>>Кобахидзе подчеркнул, что из этой статистики видно, какая партия как относится к выполнению условий Евросоюза. Касательно соглашения от 19 апреля 2021 года, Кобахидзе сказал, что, согласно его основным элементам, парламентское большинство должно было обеспечить должную включенность оппозиции в парламентскую работу, а оппозиция, в свою очередь, надлежащим образом включиться в эту работу. "С нашей стороны полная готовность к конструктивному сотрудничеству в парламенте. Что касается оппозиции, это решать им. Надеюсь, что в будущем их действия будут еще более конструктивными", - сказал Кобахидзе. "Шаг к деполяризации" – глава Евросовета о помиловании Гварамия>>По его словам, сложнее всего дела обстоят с прекращением жесткой риторики, но "Грузинская мечта" готова к обсуждению этого вопроса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, евросоюз, грузия - евросоюз, единое национальное движение, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия