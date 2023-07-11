https://sputnik-georgia.ru/20230711/kogda-uluchshitsya-pogoda-na-zapade-gruzii---dannye-na-11-iyulya-279471693.html

Когда улучшится погода на западе Грузии – данные на 11 июля

Когда улучшится погода на западе Грузии – данные на 11 июля

В начале недели в Западной Грузии непогода создала проблемы местным жителям 11.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-11T17:43+0400

2023-07-11T17:43+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Синоптики прогнозируют 11 июля дождь в Западной Грузии, в некоторых местах ожидаются большие осадки, говорится на сайте Национального агентства окружающей среды.В низине скорость ветра достигает 10-15 – 17-22 м/с. Температура воздуха прогреется до 25 градусов тепла. Что касается последующих трех дней, то 12 июля погода ожидается в основном без осадков, а температура воздуха прогреется до 30 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 10-15 м/с. Такая же погода ожидается в Западной Грузии 13 и 14 июля. Погода обещает быть без осадков, а температура прогреется до 32-33 градусов тепла. Что касается горных районов западной части страны, то там 11 июля ожидаются дожди, в некоторых местах ливень. Температура воздуха прогреется до 22 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 10-15 м/с. В течение последующих трех дней осадков не ожидается. Температура воздуха прогреется до +26...+32 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 10-15 м/с. В высокогорье западной части страны 11 июля также дождливое. Температура воздуха составит +18 градусов. Скорость ветра достигает 10-15 м/с. В течение последующих трех дней здесь также распогодится. Осадков не ожидается. Температура воздуха прогреется до +22...+30 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 10-15 м/с. Последствия непогодыЛивневые дожди на западе Грузии создали проблемы местным жителям. Из-за проливных дождей затоплены многие дворы и жилые дома, размыты дороги, часть жителей осталась без электричества. Пострадали регионы Имерети, Гурия, Самегрело - Земо Сванети.Из-за ливня и ветра накануне временно прекратил работу Кутаисский международный аэропорт (Имерети), некоторые рейсы в ночь на вторник пришлось перенаправить в Тбилисский международный аэропорт. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.Проблемы возникли и в Аджарии. В курортном городе Батуми были затоплены некоторые улицы, дворы, дороги, повалены деревья, столбы электропередачи.Непогода в Батуми – в городе активно идут восстановительные работы>>Сложное положение и в Самегрело, где повреждена инфраструктура. По этой причине около 32 тысяч абонентов в городах Сенаки и Поти остались без питьевой воды. Из-за ливня и обильных осадков из берегов вышла река Техура. Из-за сложного рельефа и непогоды сотрудникам компании не удается добраться до места, чтобы починить поврежденные водопроводные трубы.Во всех регионах мобилизованы специальные службы и техника для ликвидации последствий непогоды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

западная грузия

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погода, грузия, новости, западная грузия, кутаисский международный аэропорт, непогода в грузии